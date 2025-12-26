Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes ¡Conseguilo en Diagonal 80 Nº817 y en Raiders 47 Nº609!

Política y Economía

Imputaron a “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino por presunta retención ilegal de aportes jubilatorios

Imputaron a “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino por presunta retención ilegal de aportes jubilatorios
26 de Diciembre de 2025 | 19:31

Escuchar esta nota

La Justicia dio un paso clave en una causa que sacude a la cúpula del fútbol argentino. El fiscal en lo Penal Económico Claudio Roberto Navas Rial imputó formalmente a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una investigación por la presunta retención indebida de aportes jubilatorios correspondientes a empleados de la entidad y de los principales clubes del país.

La imputación fue presentada ante el juez Diego Amarante y se centra en la falta de pago de contribuciones a la seguridad social por un monto que, según la denuncia, superaría los $19.000 millones. Se trata de la primera vez que Tapia y su principal colaborador quedan formalmente imputados en una causa de este tipo.

De acuerdo a fuentes judiciales, el expediente se inició a partir de una denuncia de la División Jurídica de Grandes Contribuyentes del organismo recaudador, que detectó que la AFA habría retenido aportes previsionales y otros tributos a sus empleados sin realizar el depósito correspondiente dentro de los plazos legales.

Según el fiscal, la conducta investigada encuadra en los artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario, que sancionan la retención indebida de impuestos y contribuciones, un delito que prevé penas de prisión en caso de ser acreditado.

En su requerimiento de instrucción, Navas Rial imputó a Tapia en su condición de presidente de la AFA y responsable de la administración de la clave fiscal de la entidad, atribuyéndole un rol central en la presunta maniobra investigada.

Además, el fiscal sostuvo que, dada la magnitud de la estructura económica de la AFA y los montos involucrados, resulta necesario ampliar la investigación hacia otros dirigentes y actores vinculados al entramado societario que rodea a la asociación. En ese marco, mencionó a Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Lorenzo, ambos relacionados con empresas que, según la pesquisa, tendrían vínculos con el tesorero Toviggino.

LE PUEDE INTERESAR

Alertan que la caída del capítulo 11 del Presupuesto afectaría a 5.000 centros médicos

LE PUEDE INTERESAR

Confirman el aumento a jubilados, con una aclaración

Esta causa es una de las tres investigaciones que se abrieron en los últimos días y que complican a la conducción de la AFA. En paralelo, la Justicia analiza otros expedientes por presuntas irregularidades financieras, que podrían derivar en procesamientos si se confirma la existencia de delitos.

La investigación avanza ahora en etapa de instrucción, con pedidos de informes, análisis contables y cruces de datos fiscales que podrían definir el futuro judicial de los principales dirigentes del fútbol argentino.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Brutal crimen en Navidad: un barrio con las marcas del ataque de furia y un silencio que habla de dolor

¿Con cartita para Papá Noel?: Charly Alcaraz festejó Navidad con camiseta de Gimnasia en Inglaterra

¿Lucas Alario dice adiós en este mercado?

Senado: en un clima de tensión, el oficialismo busca convertir en ley el Presupuesto 2026

Dolor en Berisso: murió el reconocido médico y dirigente peronista Oscar Colombo

¿Cuándo llega lo peor? Arranca hoy una ola de calor infernal en La Plata que podría extenderse hasta el 31

Conmoción en La Plata: tras los festejos de Navidad, encontraron muerto a un hombre de 30 años en una vivienda

Wanda Nara sin límites: gastó una millonaria cifra en su regalo de Navidad, un exclusivo bolso de más de 90 millones de pesos
+ Leidas

La Comuna restaurará El Bosque y colocará rejas en todo el perímetro

¿Lucas Alario dice adiós en este mercado?

¿Cuándo llega lo peor? Arranca hoy una ola de calor infernal en La Plata que podría extenderse hasta el 31

Un delantero se despidió y seguirá en el ascenso

Gimnasia avanza por la llegada de Miramón: "Está hecho en un 60%"

Los jugadores del fútbol argentino que quedarán libres en 2026

Conmoción en La Plata: tras los festejos de Navidad, encontraron muerto a un hombre de 30 años en una vivienda

Feriados 2026 confirmados: habrá tres fines de semana largo
Últimas noticias de Política y Economía

Alertan que la caída del capítulo 11 del Presupuesto afectaría a 5.000 centros médicos

Confirman el aumento a jubilados, con una aclaración

Senado: en un clima de tensión, el oficialismo busca convertir en ley el Presupuesto 2026

Designaron al presidente del nuevo Ente del Cementerio de La Plata
Información General
Verano bajo tensión: cómo reducir el consumo eléctrico sin perder confort
Alquiler sin sorpresas: claves para evitar estafas en vacaciones
Los números de la suerte del viernes 26 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Casi 100 conductores en estado de alcoholemia en las rutas del país tras Nochebuena
Atracón de Nochebuena, el día después: tips para recuperar el equilibrio tras los excesos en la mesa
Espectáculos
Un hotel, una burla y otro escándalo para Tinelli
 “El teatro holístico es una experiencia más allá de los dogmas”
Tras viralizarse el video de la hija del Polaco al volante, Seguridad Vial pidió la inhabilitación de la mamá
Explota el verano en Punta del Este: famosos, empresarios y políticos argentinos ya copan la costa uruguaya
Wanda Nara sin límites: gastó una millonaria cifra en su regalo de Navidad, un exclusivo bolso de más de 90 millones de pesos
Policiales
“Las bombas de estruendo me terminaron de enloquecer”: declaró el autor del crimen de Navidad en La Plata
Pedido solidario en La Plata por una madre con cuatro hijos que perdió todo tras el incendio de su casa
Macabro hallazgo en Mar de las Pampas tras un ritual umbanda
VIDEO.- Desde adentro: las imágenes del impresionante incendio en La Plata
VIDEO.- Controlaron el incendio de la cantera en La Plata: vecinos ayudaron con baldes
Deportes
Dolor en Estudiantes por la muerte de un reconocido exdirigente
Gimnasia aseguró a Enzo Martínez: renovó por tres años y el club comprará un porcentaje de su pase
¿Con cartita para Papá Noel?: Charly Alcaraz festejó Navidad con camiseta de Gimnasia en Inglaterra
El club Universitario firmará un acuerdo para el desarrollo de su Sede Náutica en Ensenada
Gimnasia avanza por la llegada de Miramón: "Está hecho en un 60%"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla