Imputaron a “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino por presunta retención ilegal de aportes jubilatorios

La Justicia dio un paso clave en una causa que sacude a la cúpula del fútbol argentino. El fiscal en lo Penal Económico Claudio Roberto Navas Rial imputó formalmente a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una investigación por la presunta retención indebida de aportes jubilatorios correspondientes a empleados de la entidad y de los principales clubes del país.

La imputación fue presentada ante el juez Diego Amarante y se centra en la falta de pago de contribuciones a la seguridad social por un monto que, según la denuncia, superaría los $19.000 millones. Se trata de la primera vez que Tapia y su principal colaborador quedan formalmente imputados en una causa de este tipo.

De acuerdo a fuentes judiciales, el expediente se inició a partir de una denuncia de la División Jurídica de Grandes Contribuyentes del organismo recaudador, que detectó que la AFA habría retenido aportes previsionales y otros tributos a sus empleados sin realizar el depósito correspondiente dentro de los plazos legales.

Según el fiscal, la conducta investigada encuadra en los artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario, que sancionan la retención indebida de impuestos y contribuciones, un delito que prevé penas de prisión en caso de ser acreditado.

En su requerimiento de instrucción, Navas Rial imputó a Tapia en su condición de presidente de la AFA y responsable de la administración de la clave fiscal de la entidad, atribuyéndole un rol central en la presunta maniobra investigada.

Además, el fiscal sostuvo que, dada la magnitud de la estructura económica de la AFA y los montos involucrados, resulta necesario ampliar la investigación hacia otros dirigentes y actores vinculados al entramado societario que rodea a la asociación. En ese marco, mencionó a Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Lorenzo, ambos relacionados con empresas que, según la pesquisa, tendrían vínculos con el tesorero Toviggino.

Esta causa es una de las tres investigaciones que se abrieron en los últimos días y que complican a la conducción de la AFA. En paralelo, la Justicia analiza otros expedientes por presuntas irregularidades financieras, que podrían derivar en procesamientos si se confirma la existencia de delitos.

La investigación avanza ahora en etapa de instrucción, con pedidos de informes, análisis contables y cruces de datos fiscales que podrían definir el futuro judicial de los principales dirigentes del fútbol argentino.