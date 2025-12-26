Dolor en Berisso: murió el reconocido médico y dirigente peronista Oscar Colombo

La comunidad de Berisso atravesaba horas de luto por la muerte de Oscar “Didi” Colombo. Reconocido por su perfil humanista, Colombo combinó una exitosa carrera política, que lo llevó a presidir el PJ y el Concejo Deliberante, con una entrega absoluta a su profesión médica, ganándose el respeto de todos los sectores sociales por atender a pacientes sin importar su condición económica.

Quien fuera director del Hospital Larraín dejó una huella profunda tanto en el ámbito civil como en el político, desempeñándose como presidente del PJ, concejal y titular del Cuerpo Deliberativo local. Su labor en el Colegio de Médicos provincial y en diversas entidades civiles fue complementada por una reconocida labor social en el distrito.

Tras conocerse la noticia, el Intendente Fabián Cagliardi destacó que Colombo fue un "pilar fundamental" para la ciudad. El mandatario comunal resaltó su capacidad de diálogo y su lealtad, asegurando que su nombre quedará grabado en la historia de la salud pública regional.