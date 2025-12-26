Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí hoy la tarjeta del Súper Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $2.000.000 y línea de $300.000

La Ciudad

Viernes sin agua en La Plata: las quejas de los lectores y las explicaciones de Absa

Los vecinos se comunican con EL DIA a través del 4120101, por WhatsApp y las redes sociales

Viernes sin agua en La Plata: las quejas de los lectores y las explicaciones de Absa
26 de Diciembre de 2025 | 11:51

Escuchar esta nota

Parte de La Plata se encuentra sin agua este viernes 26 de diciembre. Desde Absa informaron que "se registran inconvenientes en el suministro eléctrico en la perforación ubicada en la intersección de las avenidas 44 y 25, de La Loma".

En ese sentido voceros precisaron que "como consecuencia de esta situación, se encuentra afectada con baja presión la red de agua en el sector delimitado por las calles 40 a 45 y de 22 a 28". Es por eso que solicitan a los usuarios "cuidar las reservas de agua domiciliarias y usarlas sólo para hidratación y quehaceres impostergables, hasta la normalización del servicio".

Luz, agua, basura y más: más reclamos

Pero además, lectores de EL DIA se comunicaron hoy para dar cuenta de las problemáticas en su barrios. Estos son los reclamos:

- "Quiero informar que en el barrio altos de San Lorenzo ,calles 132 entre 71 y 72, estamos sin agua hace más de cuatro días. Ya hicimos los reclamos pero hacen caso omiso".

- "Mi nombre es Leo y vivo en el barrio Las Rosas, de 519 y 159, en Melchor Romero. Ya hace semanas que no tenemos suministro de agua. A la madrugada viene un poquito nada más".

LE PUEDE INTERESAR

Dolor en Berisso: murió el reconocido médico y dirigente peronista Oscar Colombo

LE PUEDE INTERESAR

Cuenta DNI activó este viernes una promo sin tope de reintegro en un supermercado de La Plata

- "En el barrio de los talleres hay pérdidas de bombas de agua que provocan que no tengamos suministro en la avenida 52 y 141".

-  "Llega el verano y en City Bell es siempre igual: nos quedamos sin agua. Me llamo Eduardo José Romero y soy de la zona de 461B esquina 18. Actualmente estamos sin nada de agua, Es un desastre. Para cobrar andan bien pero para dar el servicio no".

- "Hace más de 5 meses que hacemos los pedidos y no vienen por una pérdida en 70 entre 28 y 29. Ya tengo el agua podrida en mi vereda".  

- "Escribo para manifestar mi enojo por la situación que estamos viviendo en Villa Arguello, Berisso. Desde las 9 de la mañana estamos sin luz por arreglos que se están realizando en la zona de 123 entre 60 y 61. Soy frentista. Son las 13:42 y hay 32°. La situación es muy complicada: hay niños y personas mayores que ya se descompusieron. Nadie avisó que iban a cortar el servicio y, al comunicarnos con la empresa emisora, no nos dan ningún horario de restitución. Además, rompieron completamente las veredas. Es un problema que se repite todos los años: rompen, después arreglan y al poco tiempo las veredas se empiezan a hundir". 

Comunicate con EL DIA

A los canales de comunicación del diario EL DIA y eldia.com llegan decenas de mensajes todos los días. Los lectores pueden dejar sus quejas en distintas plataformas:

Teléfono fijo: 412-0101

WhatsApp: +5492214779896

Canal de WhatsApp: EL DIA 

Mail: redacción@eldia.com

Instagram: @eldialp

Facebook: @eldialp

TikTok: @eldialp

Threads: @eldialp

X (ex Twitter): @eldialp

YouTube: @eldialp84

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Brutal crimen en Navidad: un barrio con las marcas del ataque de furia y un silencio que habla de dolor

¿Con cartita para Papá Noel?: Charly Alcaraz festejó Navidad con camiseta de Gimnasia en Inglaterra

¿Lucas Alario dice adiós en este mercado?

Arrancó la sesión y el oficialismo asegura que tiene los votos para aprobar el Presupuesto 2026 en el Senado

Dolor en Berisso: murió el reconocido médico y dirigente peronista Oscar Colombo

¿Cuándo llega lo peor? Arranca hoy una ola de calor infernal en La Plata que podría extenderse hasta el 31

Conmoción en La Plata: tras los festejos de Navidad, encontraron muerto a un hombre de 30 años en una vivienda

Wanda Nara sin límites: gastó una millonaria cifra en su regalo de Navidad, un exclusivo bolso de más de 90 millones de pesos
+ Leidas

La Comuna restaurará El Bosque y colocará rejas en todo el perímetro

¿Lucas Alario dice adiós en este mercado?

Un delantero se despidió y seguirá en el ascenso

¿Cuándo llega lo peor? Arranca hoy una ola de calor infernal en La Plata que podría extenderse hasta el 31

Gimnasia avanza por la llegada de Miramón: "Está hecho en un 60%"

Los jugadores del fútbol argentino que quedarán libres en 2026

Conmoción en La Plata: tras los festejos de Navidad, encontraron muerto a un hombre de 30 años en una vivienda

Feriados 2026 confirmados: habrá tres fines de semana largo
Últimas noticias de La Ciudad

Dolor en Berisso: murió el reconocido médico y dirigente peronista Oscar Colombo

Cuenta DNI activó este viernes una promo sin tope de reintegro en un supermercado de La Plata

La Plata, ¿en modo vacaciones?: viernes con poco movimiento en las calles tras el feriado de Navidad

¿Cuándo llega lo peor? Arranca hoy una ola de calor infernal en La Plata que podría extenderse hasta el 31
Espectáculos
Explota el verano en Punta del Este: famosos, empresarios y políticos argentinos ya copan la costa uruguaya
Wanda Nara sin límites: gastó una millonaria cifra en su regalo de Navidad, un exclusivo bolso de más de 90 millones de pesos
Preocupación: Pampita y Martín Pepa en Punta del Este fueron vistos en el Sanatorio Cantegril en la noche de Navidad ¿Qué pasó?
La impresionante cifra que gastó la China Suárez en Navidad: la foto en la caja registradora no dejó dudas
El mejor regalo de Navidad: Rocío Marengo ya está en su casa con Isidro
Policiales
VIDEO.-Desesperante: vecinos ayudan con baldes a controlar el incendio en una cantera de La Plata
Pura maldad en La Plata: le roban a una mujer con 4 hijos y le prenden fuego la casa
Habló "El loco del machete" de La Plata: "No soy Bruce Lee pero salí a defender a mi familia"
Brutal crimen en Navidad: un barrio con las marcas del ataque de furia y un silencio que habla de dolor
Conmoción en La Plata: tras los festejos de Navidad, encontraron muerto a un hombre de 30 años en una vivienda
Información General
Verano bajo tensión: cómo reducir el consumo eléctrico sin perder confort
Alquiler sin sorpresas: claves para evitar estafas en vacaciones
Los números de la suerte del viernes 26 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Casi 100 conductores en estado de alcoholemia en las rutas del país tras Nochebuena
Atracón de Nochebuena, el día después: tips para recuperar el equilibrio tras los excesos en la mesa
Deportes
¿Con cartita para Papá Noel?: Charly Alcaraz festejó Navidad con camiseta de Gimnasia en Inglaterra
El club Universitario firmará un acuerdo para el desarrollo de su Sede Náutica en Ensenada
Gimnasia avanza por la llegada de Miramón: "Está hecho en un 60%"
¿Lucas Alario dice adiós en este mercado?
Apertura 2026: Estudiantes y Gimnasia ya palpitan el inicio del torneo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla