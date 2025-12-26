VIDEO.-Desesperante: vecinos ayudan con baldes a controlar el incendio en una cantera de La Plata
Viernes sin agua en La Plata: las quejas de los lectores y las explicaciones de Absa
Los vecinos se comunican con EL DIA a través del 4120101, por WhatsApp y las redes sociales
Parte de La Plata se encuentra sin agua este viernes 26 de diciembre. Desde Absa informaron que "se registran inconvenientes en el suministro eléctrico en la perforación ubicada en la intersección de las avenidas 44 y 25, de La Loma".
En ese sentido voceros precisaron que "como consecuencia de esta situación, se encuentra afectada con baja presión la red de agua en el sector delimitado por las calles 40 a 45 y de 22 a 28". Es por eso que solicitan a los usuarios "cuidar las reservas de agua domiciliarias y usarlas sólo para hidratación y quehaceres impostergables, hasta la normalización del servicio".
Luz, agua, basura y más: más reclamos
Pero además, lectores de EL DIA se comunicaron hoy para dar cuenta de las problemáticas en su barrios. Estos son los reclamos:
- "Quiero informar que en el barrio altos de San Lorenzo ,calles 132 entre 71 y 72, estamos sin agua hace más de cuatro días. Ya hicimos los reclamos pero hacen caso omiso".
- "Mi nombre es Leo y vivo en el barrio Las Rosas, de 519 y 159, en Melchor Romero. Ya hace semanas que no tenemos suministro de agua. A la madrugada viene un poquito nada más".
- "En el barrio de los talleres hay pérdidas de bombas de agua que provocan que no tengamos suministro en la avenida 52 y 141".
- "Llega el verano y en City Bell es siempre igual: nos quedamos sin agua. Me llamo Eduardo José Romero y soy de la zona de 461B esquina 18. Actualmente estamos sin nada de agua, Es un desastre. Para cobrar andan bien pero para dar el servicio no".
- "Hace más de 5 meses que hacemos los pedidos y no vienen por una pérdida en 70 entre 28 y 29. Ya tengo el agua podrida en mi vereda".
- "Escribo para manifestar mi enojo por la situación que estamos viviendo en Villa Arguello, Berisso. Desde las 9 de la mañana estamos sin luz por arreglos que se están realizando en la zona de 123 entre 60 y 61. Soy frentista. Son las 13:42 y hay 32°. La situación es muy complicada: hay niños y personas mayores que ya se descompusieron. Nadie avisó que iban a cortar el servicio y, al comunicarnos con la empresa emisora, no nos dan ningún horario de restitución. Además, rompieron completamente las veredas. Es un problema que se repite todos los años: rompen, después arreglan y al poco tiempo las veredas se empiezan a hundir".
