El Polaco y Valeria Aquino recibieron fuertes críticas en redes, luego de que la expareja del cantante publicó en sus redes un video en el que la hija que ambos comparten, Alma Cwirkaluk, aparece conduciendo un auto con apenas 12 años.

La secuencia fue filmada en medio de un área rural, por lo que no había tráfico ni personas cerca. Aquino, muy orgullosa escribió sobre las imágenes: “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”.

Apenas el material comenzó a circular en redes, se desató un intenso debate entre los usuarios. Algunos cuestionaron la decisión de los padres por permitir que la menor asumiera una responsabilidad de ese tipo a tan corta edad.

Sin embargo, otros internautas desdramatizaron la situación. Estos últimos sostuvieron que vivieron experiencias similares durante su infancia y que, con los

Piden sacarle la licencia a Valeria Aquino

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir de Valeria Aquino, luego de que se viralizó un video en el que su hija -descendiente también de Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk-, de sólo 12 años, condujo una camioneta en la ruta.

Según el parte oficial, el pedido se impuso por la acción que está prohibida, según la Ley Nacional de Tránsito, asimismo, se observó que en las imágenes, la niña utiliza el cinturón de seguridad de manera incorrecta, lo que agrava la situación.

Por tanto, se calificó como una conducta irresponsable por parte de la adulta y como consecuencia de las denuncias recibidas ante el organismo, indicaron que se iniciará el proceso correspondiente para la inhabilitación de la Licencia Nacional de Conducir de Aquino.

La influencer había agregado al video: “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar", por su parte, al ser consultado sobre el tema, “El Polaco” se desentendió: “No vi nada, me estoy enterando de esto ahora, -la menor- está con su madre, pasó Navidad con su mamá".