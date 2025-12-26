Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí hoy la tarjeta del Súper Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $2.000.000 y línea de $300.000

Policiales

Pedido solidario en La Plata por una madre con cuatro hijos que perdió todo tras el incendio de su casa

Pedido solidario en La Plata por una madre con cuatro hijos que perdió todo tras el incendio de su casa
26 de Diciembre de 2025 | 16:47

Escuchar esta nota

Un dramático hecho sacude a la ciudad de La Plata y moviliza a la solidaridad de la comunidad. Milagros Machado, una joven de 26 años y madre soltera, perdió absolutamente todo luego de que su vivienda fuera incendiada en la zona de 180 y 52, en Lisandro Olmos.

Según relató la propia damnificada, además del incendio le robaron pertenencias, situación que habría quedado registrada en la cámara de seguridad de un vecino. El fuego arrasó con la casa y dejó a la familia sin techo, sin ropa y sin muebles.

Milagros es mamá de cuatro chicos: mellizas de 4 años y dos nenes de 11 y 7 años. Actualmente, junto a ellos, se encuentra en la calle, atravesando una situación de extrema vulnerabilidad.

“Me costó mucho construir lo poco que tenía y hoy no me quedó nada”, expresó con angustia, mientras pide ayuda para poder salir adelante y darle contención a sus hijos.

Ante este escenario, se inició un pedido solidario para quienes puedan colaborar con donaciones de dinero, ropa, alimentos o difusión del caso.

📲 Contacto: 221 222 6135
💳 Alias para colaborar: todoporlasmellis
👤 Titular: Angie Milagros Machado

LE PUEDE INTERESAR

Macabro hallazgo en Mar de las Pampas tras un ritual umbanda

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO.- Desde adentro: las imágenes del impresionante incendio en La Plata
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Brutal crimen en Navidad: un barrio con las marcas del ataque de furia y un silencio que habla de dolor

¿Con cartita para Papá Noel?: Charly Alcaraz festejó Navidad con camiseta de Gimnasia en Inglaterra

¿Lucas Alario dice adiós en este mercado?

Senado: fuerte enfrentamiento entre el PJ, Bullrich y Villarruel, y el debate del Presupuesto es por capítulos

Dolor en Berisso: murió el reconocido médico y dirigente peronista Oscar Colombo

¿Cuándo llega lo peor? Arranca hoy una ola de calor infernal en La Plata que podría extenderse hasta el 31

Conmoción en La Plata: tras los festejos de Navidad, encontraron muerto a un hombre de 30 años en una vivienda

Wanda Nara sin límites: gastó una millonaria cifra en su regalo de Navidad, un exclusivo bolso de más de 90 millones de pesos
+ Leidas

La Comuna restaurará El Bosque y colocará rejas en todo el perímetro

¿Lucas Alario dice adiós en este mercado?

¿Cuándo llega lo peor? Arranca hoy una ola de calor infernal en La Plata que podría extenderse hasta el 31

Un delantero se despidió y seguirá en el ascenso

Gimnasia avanza por la llegada de Miramón: "Está hecho en un 60%"

Los jugadores del fútbol argentino que quedarán libres en 2026

Conmoción en La Plata: tras los festejos de Navidad, encontraron muerto a un hombre de 30 años en una vivienda

Feriados 2026 confirmados: habrá tres fines de semana largo
Últimas noticias de Policiales

“Las bombas de estruendo me terminaron de enloquecer”: declaró el autor del crimen de Navidad en La Plata

Macabro hallazgo en Mar de las Pampas tras un ritual umbanda

VIDEO.- Desde adentro: las imágenes del impresionante incendio en La Plata

VIDEO.- Controlaron el incendio de la cantera en La Plata: vecinos ayudaron con baldes
La Ciudad
VIDEO. Drako vuelve a Meridiano V y se despide de una tradición histórica de La Plata
Viernes sin agua en La Plata: las quejas de los lectores y las explicaciones de Absa
Dolor en Berisso: murió el reconocido médico y dirigente peronista Oscar Colombo
Cuenta DNI activó este viernes una promo sin tope de reintegro en un supermercado de La Plata
La Plata, ¿en modo vacaciones?: viernes con poco movimiento en las calles tras el feriado de Navidad
Espectáculos
 “El teatro holístico es una experiencia más allá de los dogmas”
Tras viralizarse el video de la hija del Polaco al volante, Seguridad Vial pidió la inhabilitación de la mamá
Explota el verano en Punta del Este: famosos, empresarios y políticos argentinos ya copan la costa uruguaya
Wanda Nara sin límites: gastó una millonaria cifra en su regalo de Navidad, un exclusivo bolso de más de 90 millones de pesos
Preocupación: Pampita y Martín Pepa en Punta del Este fueron vistos en el Sanatorio Cantegril en la noche de Navidad ¿Qué pasó?
Información General
Verano bajo tensión: cómo reducir el consumo eléctrico sin perder confort
Alquiler sin sorpresas: claves para evitar estafas en vacaciones
Los números de la suerte del viernes 26 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Casi 100 conductores en estado de alcoholemia en las rutas del país tras Nochebuena
Atracón de Nochebuena, el día después: tips para recuperar el equilibrio tras los excesos en la mesa
Deportes
Gimnasia aseguró a Enzo Martínez: renovó por tres años y el club comprará un porcentaje de su pase
¿Con cartita para Papá Noel?: Charly Alcaraz festejó Navidad con camiseta de Gimnasia en Inglaterra
El club Universitario firmará un acuerdo para el desarrollo de su Sede Náutica en Ensenada
Gimnasia avanza por la llegada de Miramón: "Está hecho en un 60%"
¿Lucas Alario dice adiós en este mercado?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla