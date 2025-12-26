Pedido solidario en La Plata por una madre con cuatro hijos que perdió todo tras el incendio de su casa

Un dramático hecho sacude a la ciudad de La Plata y moviliza a la solidaridad de la comunidad. Milagros Machado, una joven de 26 años y madre soltera, perdió absolutamente todo luego de que su vivienda fuera incendiada en la zona de 180 y 52, en Lisandro Olmos.

Según relató la propia damnificada, además del incendio le robaron pertenencias, situación que habría quedado registrada en la cámara de seguridad de un vecino. El fuego arrasó con la casa y dejó a la familia sin techo, sin ropa y sin muebles.

Milagros es mamá de cuatro chicos: mellizas de 4 años y dos nenes de 11 y 7 años. Actualmente, junto a ellos, se encuentra en la calle, atravesando una situación de extrema vulnerabilidad.

“Me costó mucho construir lo poco que tenía y hoy no me quedó nada”, expresó con angustia, mientras pide ayuda para poder salir adelante y darle contención a sus hijos.

Ante este escenario, se inició un pedido solidario para quienes puedan colaborar con donaciones de dinero, ropa, alimentos o difusión del caso.

📲 Contacto: 221 222 6135

💳 Alias para colaborar: todoporlasmellis

👤 Titular: Angie Milagros Machado