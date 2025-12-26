Un incendio forestal se desató en las últimas horas en una cantera ubicada a la altura de las calles 18 y 605, en la localidad de Villa Elvira, donde genera alarma entre los vecinos debido a la gran columna de humo visible desde varios puntos del barrio. Los vecinos colaboran con baldes de agua para poder apagar el foco ígneo en la zona.

En el lugar trabajan todavía dotaciones de los Bomberos Voluntarios del Cuartel Villa Elvira, quienes desplegaron un operativo para controlar el avance del fuego en una zona de pastizales y terreno abierto. Las tareas se concentran en evitar que las llamas se propaguen hacia sectores habitados o instalaciones cercanas.

Según se informaron las fuentes exclusivas a EL DIA, el incendio afecta vegetación seca, lo que complica el trabajo por la rápida propagación del fuego, potenciada por las altas temperaturas y las condiciones climáticas.

Por otro lado, un vecino que mandó la información a este medio, también expresó: "En 17 y 603, se está perdiendo fuego los campos hay casas alrededor y están trabajando varias dotaciones de los bomberos".

Hasta el momento no se reportaron personas heridas, aunque se recomienda a los vecinos extremar precauciones y evitar circular por la zona mientras continúan las labores de extinción.

Cerca de las 15, se informó que si bien se seguía trabajando en la zona, el fuego estaba controlado.