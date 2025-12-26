VIDEO.- Controlaron el incendio de la cantera en La Plata: vecinos ayudaron con baldes
VIDEO.- Controlaron el incendio de la cantera en La Plata: vecinos ayudaron con baldes
Sesión caliente. “¡Callate, mamarracho!”: fuerte cruce entre las senadoras Cristina López y Victoria Huala
Senado: fuerte enfrentamiento entre el PJ, Bullrich y Villarruel, y el debate del Presupuesto es por capítulos
Viernes sin agua en La Plata: las quejas de los lectores y las explicaciones de Absa
Gimnasia aseguró a Enzo Martínez: renovó por tres años y el club comprará un porcentaje de su pase
VIDEO. Drako vuelve a Meridiano V y se despide de una tradición histórica de La Plata
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes ¡Conseguilo en Diagonal 80 Nº817 y en Raiders 47 Nº609!
Polémica: a hija de El Polaco y Valeria Aquino tiene 12 años y fue grabada por su mamá manejando
Habló "El loco del machete" de La Plata: "No soy Bruce Lee pero salí a defender a mi familia"
¿Cuándo llega lo peor? Arranca hoy una ola de calor infernal en La Plata que podría extenderse hasta el 31
Brutal crimen en Navidad: un barrio con las marcas del ataque de furia y un silencio que habla de dolor
¿Con cartita para Papá Noel?: Charly Alcaraz festejó Navidad con camiseta de Gimnasia en Inglaterra
Este finde se sale en La Plata: música, shows, teatro y más en la agenda
Pura maldad en La Plata: le roban a una mujer con 4 hijos y le prenden fuego la casa
Conmoción en La Plata: tras los festejos de Navidad, encontraron muerto a un hombre de 30 años en una vivienda
Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA
Explota el verano en Punta del Este: famosos, empresarios y políticos argentinos ya copan la costa uruguaya
Preocupación: Pampita y Martín Pepa en Punta del Este fueron vistos en el Sanatorio Cantegril en la noche de Navidad ¿Qué pasó?
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
La Plata, ¿en modo vacaciones?: viernes con poco movimiento en las calles tras el feriado de Navidad
Dolor en Berisso: murió el reconocido médico y dirigente peronista Oscar Colombo
Wanda Nara sin límites: gastó una millonaria cifra en su regalo de Navidad, un exclusivo bolso de más de 90 millones de pesos
Cuenta DNI activó este viernes una promo sin tope de reintegro en un supermercado de La Plata
Robaron una fortuna escondida en la biblioteca de una vivienda de Berisso
La construcción suma ya siete trimestres con números en rojo
Quiénes ganaron más y quiénes menos en el cierre de las paritarias
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un incendio forestal se desató en las últimas horas en una cantera ubicada a la altura de las calles 18 y 605, en la localidad de Villa Elvira, donde genera alarma entre los vecinos debido a la gran columna de humo visible desde varios puntos del barrio. Los vecinos colaboran con baldes de agua para poder apagar el foco ígneo en la zona.
En el lugar trabajan todavía dotaciones de los Bomberos Voluntarios del Cuartel Villa Elvira, quienes desplegaron un operativo para controlar el avance del fuego en una zona de pastizales y terreno abierto. Las tareas se concentran en evitar que las llamas se propaguen hacia sectores habitados o instalaciones cercanas.
Según se informaron las fuentes exclusivas a EL DIA, el incendio afecta vegetación seca, lo que complica el trabajo por la rápida propagación del fuego, potenciada por las altas temperaturas y las condiciones climáticas.
Por otro lado, un vecino que mandó la información a este medio, también expresó: "En 17 y 603, se está perdiendo fuego los campos hay casas alrededor y están trabajando varias dotaciones de los bomberos".
Hasta el momento no se reportaron personas heridas, aunque se recomienda a los vecinos extremar precauciones y evitar circular por la zona mientras continúan las labores de extinción.
Cerca de las 15, se informó que si bien se seguía trabajando en la zona, el fuego estaba controlado.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí