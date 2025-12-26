Un hotel, una burla y otro escándalo para Marcelo Tinelli

El 2025 ha sido uno de los peores años para Marcelo Tinelli y todavía no termina. Ahora, un nuevo escándalo golpea su puerta tras las duras acusaciones de la dueña de un hotel mendocino en donde el clan, de canje, filmó su reality.

Según contó Susana Balbo en diálogo con Los Andes, Tinelli la defraudó: “Fue un trago amargo. Me enojé con Marcelo y él me pidió disculpas”.

Según la mujer, en el programa se mostraron situaciones irreales dejando mal parado al hotel, “como que se le bajaba el televisor cuando estaba viendo una final. Lo ridiculizaron y por querer ser popular también ridiculizaron la cocina. Dijeron: ‘no, a mí denme una milanga’. Lo que le dije a Marcelo fue: ‘si vos querías mostrarte popular no hubieras venido a mi hotel’”.

Además, se quejo porque pidió que no salgan las caras de sus empleados, porque así lo habían pedido ellos, y salieron todos.