Un hotel, una burla y otro escándalo para Marcelo Tinelli

“Las bombas de estruendo me terminaron de enloquecer”: declaró el autor del crimen de Navidad en La Plata
Imputaron a “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino por presunta retención ilegal de aportes jubilatorios
Senado: en un clima de tensión, el oficialismo busca convertir en ley el Presupuesto 2026
Dolor en Estudiantes por la muerte de un reconocido exdirigente
Gimnasia aseguró a Enzo Martínez: renovó por tres años y el club comprará un porcentaje de su pase
Viernes sin agua en La Plata: las quejas de los lectores y las explicaciones de Absa
Tras viralizarse el video de la hija del Polaco al volante, Seguridad Vial pidió la inhabilitación de la mamá
VIDEO. Drako vuelve a Meridiano V y se despide de una tradición histórica de La Plata
VIDEO.- Desde adentro: las imágenes del impresionante incendio en La Plata
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes ¡Conseguilo en Diagonal 80 Nº817 y en Raiders 47 Nº609!
Designaron al presidente del nuevo Ente del Cementerio de La Plata
Pirotecnia en las Fiestas y el autismo: “No es falta de información, es falta de empatía”
Habló "El loco del machete" de La Plata: "No soy Bruce Lee pero salí a defender a mi familia"
Macabro hallazgo en Mar de las Pampas tras un ritual umbanda
Pedido solidario en La Plata por una madre con cuatro hijos que perdió todo tras el incendio de su casa
El nuevo parte médico de Cristina Kirchner: sigue internada con antibióticos
¿Cuándo llega lo peor? Arranca hoy una ola de calor infernal en La Plata que podría extenderse hasta el 31
Brutal crimen en Navidad: un barrio con las marcas del ataque de furia y un silencio que habla de dolor
¿Con cartita para Papá Noel?: Charly Alcaraz festejó Navidad con camiseta de Gimnasia en Inglaterra
Este finde se sale en La Plata: música, shows, teatro y más en la agenda
Pura maldad en La Plata: le roban a una mujer con 4 hijos y le prenden fuego la casa
Conmoción en La Plata: tras los festejos de Navidad, encontraron muerto a un hombre de 30 años en una vivienda
Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA
Explota el verano en Punta del Este: famosos, empresarios y políticos argentinos ya copan la costa uruguaya
Preocupación: Pampita y Martín Pepa en Punta del Este fueron vistos en el Sanatorio Cantegril en la noche de Navidad ¿Qué pasó?
El 2025 ha sido uno de los peores años para Marcelo Tinelli y todavía no termina. Ahora, un nuevo escándalo golpea su puerta tras las duras acusaciones de la dueña de un hotel mendocino en donde el clan, de canje, filmó su reality.
Según contó Susana Balbo en diálogo con Los Andes, Tinelli la defraudó: “Fue un trago amargo. Me enojé con Marcelo y él me pidió disculpas”.
Según la mujer, en el programa se mostraron situaciones irreales dejando mal parado al hotel, “como que se le bajaba el televisor cuando estaba viendo una final. Lo ridiculizaron y por querer ser popular también ridiculizaron la cocina. Dijeron: ‘no, a mí denme una milanga’. Lo que le dije a Marcelo fue: ‘si vos querías mostrarte popular no hubieras venido a mi hotel’”.
Además, se quejo porque pidió que no salgan las caras de sus empleados, porque así lo habían pedido ellos, y salieron todos.
