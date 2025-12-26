Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El nuevo parte médico de Cristina Kirchner: sigue internada con antibióticos

La ex mandataria continuará en el Sanatorio Otamendi y no hay fecha de posible alta. 

El nuevo parte médico de Cristina Kirchner: sigue internada con antibióticos
26 de Diciembre de 2025 | 16:26

Escuchar esta nota

La ex mandataria Cristina Kirchner continuará internada, según el último parte médico emitido por el Sanatorio Otamendi.

Según el informe, la ex presienta se mantiene con “drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico”, luego de su intervención quirúrgica por una apendicitis con peritonitis, supo la Agencia Noticias Argentinas.

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”, sostuvo el parte.

El informe firmado por la doctora Marisa Lanfranconi indicó que la ex jefa de Estado “continua con dieta líquida, sin poder progresar hasta el momento a sólidos". __IP__

"Por el momento, se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación del estado de íleo”, expresó la médica.

Por el momento, no se conoce una fecha posible de alta para Cristina Kirchner, quien fue ingresada el sábado último al Sanatorio Otamendi, y mañana cumplirá una semana internada.

