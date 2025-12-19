Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Diciembre estresante: claves para no castigarse y evitar el colapso

La Ciudad

Pirotecnia en las Fiestas y el autismo: “No es falta de información, es falta de empatía”

Así lo expresó Débora Barani, referente de la Red de Familias TEA La Plata, Berisso y Ensenada

Pirotecnia en las Fiestas y el autismo: “No es falta de información, es falta de empatía”
19 de Diciembre de 2025 | 20:20

Escuchar esta nota

En la previa de las fiestas de fin de año, el debate por el uso de pirotecnia vuelve a instalarse en La Plata y la Región Capital, una problemática que impacta de lleno en personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), animales, adultos mayores y excombatientes de Malvinas. En diálogo con El Buscador, por La Redonda 100.3, Débora Barani, referente de la Red de Familias TEA La Plata, Berisso y Ensenada, reclamó el cumplimiento efectivo de la normativa vigente y apeló a la conciencia social.

“En La Plata existe una ordenanza que prohíbe la pirotecnia de alto impacto sonoro, la Ordenanza 8282, pero está reglamentada y duerme en un cajón los 365 días del año”, sostuvo Barani, quien remarcó que los estruendos no solo se registran durante las fiestas, sino también en fechas como el inicio y cierre del ciclo lectivo, partidos de fútbol y celebraciones masivas como el aniversario de la ciudad.

La referente explicó que muchas personas dentro del espectro autista presentan hiperacusia o hipersensibilidad auditiva, lo que convierte los ruidos fuertes en una experiencia física dolorosa. “Para algunos chicos, el impacto sonoro puede generar crisis severas, desregulación extrema, autolesiones e incluso convulsiones. No es algo que se pueda controlar con una explicación previa”, señaló.

En ese contexto, Barani describió una realidad que se repite cada año: familias que se ven obligadas a encerrarse en una habitación o en un baño, adelantar el horario de sueño de los niños o directamente no participar de los festejos. “Es completamente injusto. Hay chicos que esperan todo el día para que llegue Papá Noel y no pueden vivir ese momento”, expresó.

Otro punto central del reclamo tiene que ver con la falta de controles. Según explicó, pese a la prohibición, la venta de pirotecnia ilegal es visible en distintos barrios. “Se cerraron locales formales, pero lo que pasó fue que la venta se trasladó a mesas en la puerta de las casas. Es pirotecnia ilegal, peligrosa, que después termina en accidentes y colapsa los hospitales públicos”, advirtió.

Desde la Red de Familias TEA impulsan desde hace más de siete años la campaña “Elegí luces”, promoviendo alternativas sin sonido como luces, globos o fuegos fríos. “No estamos en contra de festejar, estamos en contra del daño. Hay otras maneras de celebrar sin lastimar a nadie”, remarcó.

Barani también apuntó a la responsabilidad del Estado municipal: “Si hay una ordenanza, el intendente tiene que hacer que se cumpla. No puede ser que se mire para otro lado mientras las familias sufren”. Y agregó: “No es solo por el autismo. Es por los animales, los bebés, los adultos mayores, los excombatientes. Es una cuestión de convivencia”.

Finalmente, la referente llamó a replicar la empatía como valor social. “No hace falta que te toque de cerca para entender. Tenemos que aprender a mirar al costado y pensar en el otro. Todos tenemos derecho a compartir una mesa de fin de año en paz”.

La Red de Familias TEA La Plata, Berisso y Ensenada acompaña actualmente a más de 300 familias y continúa trabajando en la concientización y el reclamo por una ciudad más accesible. Se los puede contactar a través de sus redes sociales o al 221-680-9402.

