Nacho Fernández vuelve a Gimnasia después de 10 años: tras el acuerdo, cuando lo presentan
Nacho Fernández vuelve a Gimnasia después de 10 años: tras el acuerdo, cuando lo presentan
Estudiantes con la mente en San Nicolás: una frase de Mangano, la foto especial y la lista de concentrados
Aguinaldo de estatales bonaerenses y jubilados del IPS: ¿cuándo depositan el SAC?
Trapitos en La Plata: operativo en el centro terminó con 14 detenidos
Súpergripe H3N2: las recomendaciones de médicos de la Región ante los primeros casos en Argentina
El juicio por Johana Ramallo: audiencia suspendida, cambio de abogados y un proceso que cierra el año sin definiciones
Zona Roja de La Plata: allanamientos, 13 detenidos y fuerte golpe al narcotráfico
Un goleador de Ley: el delantero Facundo Bruera se recibió de abogado en La Plata
Stitch llega al boulevard de 19: otro histórico grupo de muñecos que se prepara para una quema especial en La Plata
Se supo: por qué escondieron la internación del chef Christian Petersen
Pirotecnia en las Fiestas y el autismo: “No es falta de información, es falta de empatía”
La Plata, Berisso y Ensenada: buscan jóvenes con vocación periodística
La Justicia quiere saber quiénes aterrizaron en el helipuerto de la mansión vinculada a Toviggino
Tragedia en La Plata: quién era la mujer que murió en la Ruta 36 y cómo están las nenas heridas
¡A salir y divertirse! La agenda de espectáculos para este finde en La Plata
La celebración de la recibida le duró poco a una joven en La Plata: camión le arrancó el pasacalles
El histórico sorteo de Calle 12 vuelve después de dos décadas: un Renault Kwid espera a su nuevo dueño
Senado: el oficialismo no incorporó en el dictamen del Presupuesto el capítulo rechazado por Diputados
En Mar Chiquita, Kicillof lanzó el Operativo Sol para esta temporada de verano
El verdadero final vuelve al origen: Él Mató a un Policía Motorizado cierra su trilogía histórica en La Plata
Qué es el "error 502", que puso en jaque a internet y complicó a los platenses
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
La emocionante carta de una pareja de jubilados de La Plata: "No sabe cuánto cambió nuestra vida"
Viernes de "Noche de los Regalos" y "Gala de las Vidrieras" en City Bell
"Le faltan el respeto a la Universidad": recibidas en donde nadie limpia y dejan un "río" de basura en La Plata
VIDEO.- "Lucha libre" en la Autopista: piden dura sanción para los conductores que se trenzaron en pleno andar
VIDEO.- Reapareció la "Estrella Culona" en nueva expedición submarina del Conicet: "No hizo muchas sentadillas"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Así lo expresó Débora Barani, referente de la Red de Familias TEA La Plata, Berisso y Ensenada
Escuchar esta nota
En la previa de las fiestas de fin de año, el debate por el uso de pirotecnia vuelve a instalarse en La Plata y la Región Capital, una problemática que impacta de lleno en personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), animales, adultos mayores y excombatientes de Malvinas. En diálogo con El Buscador, por La Redonda 100.3, Débora Barani, referente de la Red de Familias TEA La Plata, Berisso y Ensenada, reclamó el cumplimiento efectivo de la normativa vigente y apeló a la conciencia social.
“En La Plata existe una ordenanza que prohíbe la pirotecnia de alto impacto sonoro, la Ordenanza 8282, pero está reglamentada y duerme en un cajón los 365 días del año”, sostuvo Barani, quien remarcó que los estruendos no solo se registran durante las fiestas, sino también en fechas como el inicio y cierre del ciclo lectivo, partidos de fútbol y celebraciones masivas como el aniversario de la ciudad.
La referente explicó que muchas personas dentro del espectro autista presentan hiperacusia o hipersensibilidad auditiva, lo que convierte los ruidos fuertes en una experiencia física dolorosa. “Para algunos chicos, el impacto sonoro puede generar crisis severas, desregulación extrema, autolesiones e incluso convulsiones. No es algo que se pueda controlar con una explicación previa”, señaló.
En ese contexto, Barani describió una realidad que se repite cada año: familias que se ven obligadas a encerrarse en una habitación o en un baño, adelantar el horario de sueño de los niños o directamente no participar de los festejos. “Es completamente injusto. Hay chicos que esperan todo el día para que llegue Papá Noel y no pueden vivir ese momento”, expresó.
Otro punto central del reclamo tiene que ver con la falta de controles. Según explicó, pese a la prohibición, la venta de pirotecnia ilegal es visible en distintos barrios. “Se cerraron locales formales, pero lo que pasó fue que la venta se trasladó a mesas en la puerta de las casas. Es pirotecnia ilegal, peligrosa, que después termina en accidentes y colapsa los hospitales públicos”, advirtió.
Desde la Red de Familias TEA impulsan desde hace más de siete años la campaña “Elegí luces”, promoviendo alternativas sin sonido como luces, globos o fuegos fríos. “No estamos en contra de festejar, estamos en contra del daño. Hay otras maneras de celebrar sin lastimar a nadie”, remarcó.
LE PUEDE INTERESAR
Continúan los trabajos de reparación sobre el acueducto en Punta Lara: entregan agua en camiones
Barani también apuntó a la responsabilidad del Estado municipal: “Si hay una ordenanza, el intendente tiene que hacer que se cumpla. No puede ser que se mire para otro lado mientras las familias sufren”. Y agregó: “No es solo por el autismo. Es por los animales, los bebés, los adultos mayores, los excombatientes. Es una cuestión de convivencia”.
Finalmente, la referente llamó a replicar la empatía como valor social. “No hace falta que te toque de cerca para entender. Tenemos que aprender a mirar al costado y pensar en el otro. Todos tenemos derecho a compartir una mesa de fin de año en paz”.
La Red de Familias TEA La Plata, Berisso y Ensenada acompaña actualmente a más de 300 familias y continúa trabajando en la concientización y el reclamo por una ciudad más accesible. Se los puede contactar a través de sus redes sociales o al 221-680-9402.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí