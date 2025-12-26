Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Brutal crimen en Navidad: un barrio con las marcas del ataque de furia y un silencio que habla de dolor

Policiales

Brutal crimen en Navidad: un barrio con las marcas del ataque de furia y un silencio que habla de dolor

Así amaneció un sector de Barrio Aeropuerto donde un vecino mató a otro a tiros por los ruidos de la pirotecnia que tiraban los hijos de la víctima fatal

26 de Diciembre de 2025 | 09:53

Escuchar esta nota

Silencio. Un auto con signos de haber sido prendido de fuego. Una ventana con vidrios rotos. Y más silencio. El crimen ocurrido durante los festejos de Navidad en Barrio Aeropuerto sigue conmocionando a La Plata y los vecinos de la zona, muchos de ellos testigos en la noche donde se instaló el terror por un estallido de violencia, prefieren no hablar.

En una recorrida que hizo EL DIA esta mañana se pudo comprobar que aún quedan los rastros del ataque de furia en el que murió Daniel Néstor Rubén Ramírez, de 45 años y encargado de una cooperativa municipal. El hombre recibió un disparo en el hombro izquierdo y otro, a quemarropa, a la altura del cuello una vez que cayó al piso, según reveló la autopsia.

Tal como informó este diario, tras los tiros mortales llegó la Policía y detuvo al sospechoso, a quien identificaron como Juan Carlos Magen, de 68 años. Todo indicaría que el atacante habría reaccionado porque los hijos de su vecino se encontraban tirando pirotecnia. Lo que vino después fue la reacción: le prendieron fuego el auto al acusado, un Peugeot 504, y le apedrearon la casa rompiendo los vidrios de las ventanas.

Lo cierto es que hoy esperan que entreguen a la familia el cuerpo de Ramírez, para ser llevado al Cementerio platense. Por eso el silencio de esta mañana en el barrio, donde todo era tristeza y en el que quedaron impregnadas las marcas de un ataque de furia que terminó de la peor manera.

Qué se sabe del crimen de navidad en La Plata

EL DIA publicó hoy en su edición impresa que la Justicia Penal de nuestra ciudad determinó que siendo aproximadamente las 00.40 horas de ayer, con la Navidad aún incipiente, en las escaleras de la torre C1 de la calle 609 entre 3 y 4, en el Barrio Aeropuerto, un hombre de 68 años, empuñando en sus manos una pistola Bersa Thunder .40 PRO, “profirió amenazas de muerte, refiriendo a viva voz que le iba a pegar un tiro a Mariano Ramírez como a su hermano Daniel Ramírez”.

Siempre a decir del reporte oficial, el primero se salvó de milagro, luego de que el agresor le apoyara el arma en el estómago y le gatillara varias veces, cometido que no logró consumar por razones ajenas a su voluntad, ya que no salieron los disparos.

Distinta fue la suerte de Daniel Néstor Rubén Ramírez, a quien “el causante le efectuó un disparo en el hombro izquierdo y, otro a quemarropa, a la altura del cuello, cuando cayó al piso”, reveló el documento al que tuvo acceso este diario. De inmediato, con los llamados que entraron por el 911, se puso en conocimiento del incidente a la Policía, que se presentó en el lugar y detuvo al sospechoso, a quien identificaron como Juan Carlos Magen.

En su poder incautaron la pistola de mención, un rifle de aire comprimido y varias municiones, al menos una con punta teflonada, que sirven para atravesar chalecos antibala. 

Tal como se informó, de las razones que hicieron estallar el trágico episodio, la hipótesis más firme que manejan los pesquisas es que a Magen no le gustó nada que los hijos de la víctima arrojaran pirotecnia de madrugada. En ese contexto, en medio de un rapto de furia, salió armado de su casa y provocó un desastre, que terminó con su captura.

El fiscal Patricio Barraza, de la UFI 6, le endilgó los delitos de “amenazas calificadas por el empleo de arma de fuego; homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa y homicidio agravado por el empleo de arma de fuego consumado, todo en concurso real”, calificación que tuvo el aval del juez garante, Eduardo Silva Pelossi.

El dolor no se apaga

La conmoción por el terrible caso se mantiene este viernes y no cesan los pedidos de justicia en las redes sociales por "Pepo", tal como lo apodaban, y a quien le adjudican vínculos con tareas sociales. Aunque nadie en el barrio habla. Y no es para menos luego de semejante ataque.

Entre los posteos más destacados se encuentra uno en el que escribieron: “Siento mucho la injusta partida de Pepo. Acompaño a su familia y amigos de Barrio Aeropuerto y de la Delegación de Villa Elvira”. “Terrible dolor. Una persona que había que conocer. Si la conocías, te enseñaba a que él estaba siempre presente en malas y buenas. Te voy a extrañar todos los días. No lo puedo creer”, indica otra publicación.

El auto del atacante quemado tras el ataque de furia. Foto: Adrián Sosa

