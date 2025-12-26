Gimnasia aseguró a Enzo Martínez: renovó por tres años y el club comprará un porcentaje de su pase

Gimnasia cerró una de las gestiones clave de cara a la próxima temporada y aseguró la continuidad de Enzo Martínez. El defensor uruguayo renovó su contrato por tres años, vínculo que vencía en diciembre, y además el club acordó la compra de un porcentaje de su ficha.

La renovación de Martínez era una prioridad para la dirigencia y el cuerpo técnico encabezado por Fernando Zaniratto, que pidió expresamente su continuidad tras el buen cierre de temporada que tuvo el zaguero. El acuerdo se alcanzó luego de varias charlas y con una clara coincidencia de voluntades entre las partes.

Otro punto importante en la negociación fue la decisión de Gimnasia de adquirir un porcentaje del pase, lo que le permitirá al club capitalizar al futbolista a futuro. En ese sentido, también fue clave el respaldo del Director Deportivo, Germán Brunati, quien ya conocía al defensor de su paso por el fútbol uruguayo y avaló su continuidad.

Martínez se consolidó en el tramo final del 2025 como una pieza importante en la última línea, aportando solidez y regularidad. Con su renovación, el Lobo empieza a armarse de atrás hacia adelante, mientras que la situación de su compañero de zaga, Renzo Giampaoli, aparece por ahora más compleja y sin definición.