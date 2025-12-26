Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Dolor en Estudiantes por la muerte de un reconocido exdirigente

Dolor en Estudiantes por la muerte de un reconocido exdirigente
26 de Diciembre de 2025 | 19:11

Escuchar esta nota

Estudiantes de La Plata comunicó este viernes una triste noticia que enluta al mundo albirrojo. A través de sus redes sociales oficiales, el club informó el fallecimiento de Néstor Ongay, exdirigente y Socio Vitalicio de la institución.

En el mensaje, la entidad expresó su profundo pesar y destacó el compromiso de Ongay con la vida institucional del club, donde dejó una huella a lo largo de los años. Conocido cariñosamente como “Lolo”, fue recordado por su vocación, dedicación y permanente aporte a la historia de Estudiantes.

“Desde el Club Estudiantes de La Plata despedimos con profundo dolor a Néstor Ongay, exdirigente y Socio Vitalicio, y acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento”, señalaron desde la institución.

El fallecimiento generó numerosas muestras de afecto y condolencias por parte de socios, hinchas y distintos referentes del club, que resaltaron su trayectoria y su amor por los colores.

Néstor Ongay fue dirigente en los años 90 bajo los mandatos de los presidentes Daniel De la Fuente y Edgardo Valente.

La familia albirroja atraviesa horas de tristeza y recogimiento, despidiendo a una figura que supo ganarse el respeto y el reconocimiento dentro del club.

