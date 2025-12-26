Dolor en Estudiantes por la muerte de un reconocido exdirigente

Estudiantes de La Plata comunicó este viernes una triste noticia que enluta al mundo albirrojo. A través de sus redes sociales oficiales, el club informó el fallecimiento de Néstor Ongay, exdirigente y Socio Vitalicio de la institución.

En el mensaje, la entidad expresó su profundo pesar y destacó el compromiso de Ongay con la vida institucional del club, donde dejó una huella a lo largo de los años. Conocido cariñosamente como “Lolo”, fue recordado por su vocación, dedicación y permanente aporte a la historia de Estudiantes.

“Desde el Club Estudiantes de La Plata despedimos con profundo dolor a Néstor Ongay, exdirigente y Socio Vitalicio, y acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento”, señalaron desde la institución.

El fallecimiento generó numerosas muestras de afecto y condolencias por parte de socios, hinchas y distintos referentes del club, que resaltaron su trayectoria y su amor por los colores.

Néstor Ongay fue dirigente en los años 90 bajo los mandatos de los presidentes Daniel De la Fuente y Edgardo Valente.

La familia albirroja atraviesa horas de tristeza y recogimiento, despidiendo a una figura que supo ganarse el respeto y el reconocimiento dentro del club.