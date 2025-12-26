Arrancó la sesión y el oficialismo asegura que tiene los votos para aprobar el Presupuesto 2026 en el Senado

La Libertad Avanza (LLA) consiguió quórum junto a sus aliados de la UCR, PRO y bloques provinciales por lo que el Senado debatirá el Presupuesto 2026 y el proyecto de Inocencia Fiscal.

La sesión se realizará sin poder haber alcanzado un acuerdo entre los bloques peronistas y el oficialismo y sus aliados, ya que la LLA quiere votar por capítulos y no por artículos como quiere el kirchnerismo.

Los artículos más cuestionados por los aliados del Gobierno son el 12 referidos a los requisitos de las Universidades Nacionales para obtener los recursos que gira el Gobierno y sobre la derogación de artículos de las leyes de financiamientos de la educación.

Será la primera sesión extraordinaria con la nueva composición donde el oficialismo será la segunda fuerza con 21 miembros, detrás del peronismo que tiene 28 integrantes.

Más temprano, la senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, afirmó que se siente confiada para la aprobación del Presupuesto 2026, que se debatirá hoy en el Senado.

Así lo expresó en el ingreso a la Cámara alta ante las consultas de la prensa: “Lo que estamos haciendo es trabajando siempre en buscar apoyos, en entender la importancia de un Presupuesto”.

“En entender la importancia de poder tener estabilidad en el país, de tener previsibilidad, y son conceptos. Tenemos confianza”, dijo la ex ministra de Seguridad, una de las encargadas de llevar las negociaciones con bloques aliados al oficialismo.

Las dudas por el acompañamiento de un sector del radicalismo en los artículos 12 y 30 del proyecto complicaban al Gobierno del presidente Javier Milei por estas horas, que busca conseguir la sanción de la iniciativa que ya fue aprobada en Diputados.