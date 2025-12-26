VIDEO. Drako vuelve a Meridiano V y se despide de una tradición histórica de La Plata

La tradición volvió a encenderse en el corazón de Meridiano V. El emblemático muñeco “Drako” ya se encuentra nuevamente en pie en la zona de avenida 72 y 17, convocando a vecinos, curiosos y fanáticos de una de las expresiones culturales más arraigadas de fin de año en La Plata.

Detrás de esta imponente figura está el Grupo Artístico Autodidacta Muñequero, reconocido por su consigna histórica: “Que la llama nunca se apague”. La cuna de este proyecto se remonta a la esquina de 13 y 77, desde donde durante décadas supieron darle forma a muñecos que marcaron generaciones y se convirtieron en símbolo de despedidas, encuentros y rituales colectivos.

En una entrevista exclusiva con EL DÍA, Tobi, uno de los referentes del grupo, adelantó que desde este sábado 27 de diciembre y durante toda la próxima semana habrá shows en vivo y buffet, transformando el lugar en un punto de reunión para el barrio y toda la ciudad.

"Presentamos el custodio del tiempo, representa lo que fue un guardián desde que comenzamos en el año 1983. Queda poco de esta tradición porque en los años 90 había más de 300 muñecos y hoy en la actualidad no hay más de 20. Quisimos representar un poco eso, el custodio del tiempo y la tradición que está en sus últimos pasos", dijo el referente al móvil de este medio.

En tanto, también sobre la caravana que sucedió ayer a la tarde en la Región, explicó: "Salimos desde 77 y 13, fue una locura, la gente hizo caravana con música, empezamos a las tres de la tarde y terminamos a la nueve de la noche. La gente se prendió en todo. El muñeco se mueve como todos los años, porque habla el custodio con la tradición y se mueve todo con efectos".

Sobre el escenario y armado también detalló: "Hoy empieza una previa de la inauguración, vamos a intentar y mañana la inauguración será mañana oficial. La idea es hacer el último porque estamos muy cansados, este es el numero 40. Si bien hubo tres años que no estuvimos, pero sino hubo como 45 muñecos".

Desde marzo trabajaron 3 personas y desde noviembre todas las noches hasta hoy. Porque todos trabajamos y vivimos de otra cosa obvio. Tenemos pensado quemarlo entre las 2y30 y tres de la mañana

La esperada quema será el 1° de enero, cerca de las 3 de la madrugada, como marca la tradición.

Pero esta edición tiene un condimento especial: Gaam Drako será el último muñeco del grupo, cerrando un ciclo de 40 años y 40 muñecos, una historia que atraviesa décadas de trabajo colectivo, creatividad popular y compromiso cultural.

La despedida no es solo de un muñeco, sino de una época. Gaam Drako vuelve a escena para decir adiós, pero también para dejar encendida una llama que forma parte de la identidad platense, esa que cada fin de año se reúne alrededor del fuego para renovar deseos y comenzar de nuevo.

UN HOMENAJE A KIM GOMEZ

Por otro lado, sobre el homenaje a la nena fallecida por un hecho de inseguridad en Altos de San Lorenzo, comentó: "El papá se acercó de Kim y se hizo una jornada donde muchos chicos trajeron dibujos de Kim y capibaras. Es un homenaje para Kim. El muñeco es del padre y el va a decidir si será quemado".

"Los esperamos a todos a partir de hoy o mañana, donde habrá más de 30 bandas y paseo gastronómico. Vengan a pasarlo en familia y en paz", finalizó.