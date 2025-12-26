VIDEO.- Desesperante: vecinos ayudan con baldes a controlar el incendio en una cantera de La Plata
VIDEO.- Desesperante: vecinos ayudan con baldes a controlar el incendio en una cantera de La Plata
Arrancó la sesión y el oficialismo asegura que tiene los votos para aprobar el Presupuesto 2026 en el Senado
Viernes sin agua en La Plata: las quejas de los lectores y las explicaciones de Absa
VIDEO. Drako vuelve a Meridiano V y se despide de una tradición histórica de La Plata
Habló "El loco del machete" de La Plata: "No soy Bruce Lee pero salí a defender a mi familia"
¿Cuándo llega lo peor? Arranca hoy una ola de calor infernal en La Plata que podría extenderse hasta el 31
Brutal crimen en Navidad: un barrio con las marcas del ataque de furia y un silencio que habla de dolor
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes ¡Conseguilo en Diagonal 80 Nº817 y en Raiders 47 Nº609!
¿Con cartita para Papá Noel?: Charly Alcaraz festejó Navidad con camiseta de Gimnasia en Inglaterra
Este finde se sale en La Plata: música, shows, teatro y más en la agenda
Pura maldad en La Plata: le roban a una mujer con 4 hijos y le prenden fuego la casa
Conmoción en La Plata: tras los festejos de Navidad, encontraron muerto a un hombre de 30 años en una vivienda
Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA
Explota el verano en Punta del Este: famosos, empresarios y políticos argentinos ya copan la costa uruguaya
Preocupación: Pampita y Martín Pepa en Punta del Este fueron vistos en el Sanatorio Cantegril en la noche de Navidad ¿Qué pasó?
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
La Plata, ¿en modo vacaciones?: viernes con poco movimiento en las calles tras el feriado de Navidad
Dolor en Berisso: murió el reconocido médico y dirigente peronista Oscar Colombo
Wanda Nara sin límites: gastó una millonaria cifra en su regalo de Navidad, un exclusivo bolso de más de 90 millones de pesos
Cuenta DNI activó este viernes una promo sin tope de reintegro en un supermercado de La Plata
Robaron una fortuna escondida en la biblioteca de una vivienda de Berisso
La construcción suma ya siete trimestres con números en rojo
Quiénes ganaron más y quiénes menos en el cierre de las paritarias
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La tradición volvió a encenderse en el corazón de Meridiano V. El emblemático muñeco “Drako” ya se encuentra nuevamente en pie en la zona de avenida 72 y 17, convocando a vecinos, curiosos y fanáticos de una de las expresiones culturales más arraigadas de fin de año en La Plata.
Detrás de esta imponente figura está el Grupo Artístico Autodidacta Muñequero, reconocido por su consigna histórica: “Que la llama nunca se apague”. La cuna de este proyecto se remonta a la esquina de 13 y 77, desde donde durante décadas supieron darle forma a muñecos que marcaron generaciones y se convirtieron en símbolo de despedidas, encuentros y rituales colectivos.
En una entrevista exclusiva con EL DÍA, Tobi, uno de los referentes del grupo, adelantó que desde este sábado 27 de diciembre y durante toda la próxima semana habrá shows en vivo y buffet, transformando el lugar en un punto de reunión para el barrio y toda la ciudad.
"Presentamos el custodio del tiempo, representa lo que fue un guardián desde que comenzamos en el año 1983. Queda poco de esta tradición porque en los años 90 había más de 300 muñecos y hoy en la actualidad no hay más de 20. Quisimos representar un poco eso, el custodio del tiempo y la tradición que está en sus últimos pasos", dijo el referente al móvil de este medio.
En tanto, también sobre la caravana que sucedió ayer a la tarde en la Región, explicó: "Salimos desde 77 y 13, fue una locura, la gente hizo caravana con música, empezamos a las tres de la tarde y terminamos a la nueve de la noche. La gente se prendió en todo. El muñeco se mueve como todos los años, porque habla el custodio con la tradición y se mueve todo con efectos".
Sobre el escenario y armado también detalló: "Hoy empieza una previa de la inauguración, vamos a intentar y mañana la inauguración será mañana oficial. La idea es hacer el último porque estamos muy cansados, este es el numero 40. Si bien hubo tres años que no estuvimos, pero sino hubo como 45 muñecos".
Desde marzo trabajaron 3 personas y desde noviembre todas las noches hasta hoy. Porque todos trabajamos y vivimos de otra cosa obvio. Tenemos pensado quemarlo entre las 2y30 y tres de la mañana
La esperada quema será el 1° de enero, cerca de las 3 de la madrugada, como marca la tradición.
Pero esta edición tiene un condimento especial: Gaam Drako será el último muñeco del grupo, cerrando un ciclo de 40 años y 40 muñecos, una historia que atraviesa décadas de trabajo colectivo, creatividad popular y compromiso cultural.
La despedida no es solo de un muñeco, sino de una época. Gaam Drako vuelve a escena para decir adiós, pero también para dejar encendida una llama que forma parte de la identidad platense, esa que cada fin de año se reúne alrededor del fuego para renovar deseos y comenzar de nuevo.
UN HOMENAJE A KIM GOMEZ
Por otro lado, sobre el homenaje a la nena fallecida por un hecho de inseguridad en Altos de San Lorenzo, comentó: "El papá se acercó de Kim y se hizo una jornada donde muchos chicos trajeron dibujos de Kim y capibaras. Es un homenaje para Kim. El muñeco es del padre y el va a decidir si será quemado".
"Los esperamos a todos a partir de hoy o mañana, donde habrá más de 30 bandas y paseo gastronómico. Vengan a pasarlo en familia y en paz", finalizó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí