El Gobierno logró aprobar el Presupuesto 2026 con el apoyo de la "oposición dialoguista"
El Gobierno logró aprobar el Presupuesto 2026 con el apoyo de la "oposición dialoguista"
Imputaron a “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino por presunta retención ilegal de aportes jubilatorios
“Las bombas de estruendo me terminaron de enloquecer”: declaró el autor del crimen de Navidad en La Plata
Dolor en Estudiantes por la muerte de un reconocido exdirigente
Calor sofocante, humo y fuego: otro incendio de campo paralizó la Ruta 2 en La Plata
Murió Daniel Piazzolla, hijo de Astor y figura clave del Octeto Electrónico
Una mujer se desvaneció y murió en un supermercado de La Plata
Gimnasia aseguró a Enzo Martínez: renovó por tres años y el club comprará un porcentaje de su pase
El muralista que marcó una época en La Plata: homenaje con arte, música y memoria a Lumpen Bola
Tras viralizarse el video de la hija del Polaco al volante, Seguridad Vial pidió la inhabilitación de la mamá
VIDEO. Drako vuelve a Meridiano V y se despide de una tradición histórica de La Plata
VIDEO.- Desde adentro: las imágenes del impresionante incendio en La Plata
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes ¡Conseguilo en Diagonal 80 Nº817 y en Raiders 47 Nº609!
Designaron al presidente del nuevo Ente del Cementerio de La Plata
Pirotecnia en las Fiestas y el autismo: “No es falta de información, es falta de empatía”
Habló "El loco del machete" de La Plata: "No soy Bruce Lee pero salí a defender a mi familia"
Macabro hallazgo en Mar de las Pampas tras un ritual umbanda
Pedido solidario en La Plata por una madre con cuatro hijos que perdió todo tras el incendio de su casa
El nuevo parte médico de Cristina Kirchner: sigue internada con antibióticos
¿Cuándo llega lo peor? Arranca hoy una ola de calor infernal en La Plata que podría extenderse hasta el 31
Brutal crimen en Navidad: un barrio con las marcas del ataque de furia y un silencio que habla de dolor
Este finde se sale en La Plata: música, shows, teatro y más en la agenda
Conmoción en La Plata: tras los festejos de Navidad, encontraron muerto a un hombre de 30 años en una vivienda
Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En las últimas horas del viernes, un testigo alertó a este diario por un suceso que consternó a parte de la zona norte de La Plata. Es que tras el frenesí de la Navidad y en el cierre de una semana atípica, un hecho tiñó de negra la última jornada de la semana.
Cerca de la medianoche, según la voz que se comunicó vía telefónica a esta redacción, se habría registrado una muerte en un reconocido supermercado de Ringuelet.
"Una mujer mayor de setenta años sufrió una falla multiorgánica, se descompensó y murió", confió el testigo que se encontraba in situ. De acuerdo a lo que aportó, el hipermercado, que tiene abierto su local las 24 horas, debió cerrar la atención al público inmediatamente luego de que se consumara el fallecimiento.
"Causó sorpresa que, por la envergadura del comercio, no haya personal idóneo para realizar los cuidados correpondientes o para proceder a la reanimación cardiopulmonar (RCP) y tampoco se registró algún cardiodesfibrilador (o Desfibrilador Cardioversor Implantable - CDI) para responder ante la situación", sumó el hombre que se contactó con este diario.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí