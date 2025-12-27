Una mujer se desvaneció y murió en un supermercado de La Plata

En las últimas horas del viernes, un testigo alertó a este diario por un suceso que consternó a parte de la zona norte de La Plata. Es que tras el frenesí de la Navidad y en el cierre de una semana atípica, un hecho tiñó de negra la última jornada de la semana.

Cerca de la medianoche, según la voz que se comunicó vía telefónica a esta redacción, se habría registrado una muerte en un reconocido supermercado de Ringuelet.

"Una mujer mayor de setenta años sufrió una falla multiorgánica, se descompensó y murió", confió el testigo que se encontraba in situ. De acuerdo a lo que aportó, el hipermercado, que tiene abierto su local las 24 horas, debió cerrar la atención al público inmediatamente luego de que se consumara el fallecimiento.

"Causó sorpresa que, por la envergadura del comercio, no haya personal idóneo para realizar los cuidados correpondientes o para proceder a la reanimación cardiopulmonar (RCP) y tampoco se registró algún cardiodesfibrilador (o Desfibrilador Cardioversor Implantable - CDI) para responder ante la situación", sumó el hombre que se contactó con este diario.