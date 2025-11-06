Elecciones en Gimnasia: los candidatos confirmados y la fecha de los comicios

Aumento de combustibles en Provincia: un proyecto obliga a informar las subas y generó revuelo en las petroleras
Con la presentación de la última lista opositora, quedaron definidos hasta el momento siete candidatos que competirán por la presidencia del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata.
El proceso electoral se realizará el 29 de noviembre (falta oficializar la fecha), donde los socios elegirán a las nuevas autoridades para el período 2025-2028.
El panorama electoral del Lobo quedó conformado por una oferta récord de siete espacios, reflejo del fuerte clima político que atraviesa la institución.
Los candidatos a presidente son:
Carlos Anacleto – Usina Tripera
Daniel Onofri – Arriba Gimnasia
LE PUEDE INTERESAR
Daniel Onofri lanzó su candidatura a presidente para las próximas elecciones en Gimnasia
Edgardo Medina – Gimnasia Somos Todos
Emanuel Di Loreto – Renacimiento Gimnasista
Diego Patiño – Legado Gimnasista
Sebastián Gubia – Queremos a Gimnasia
Juan Larraza – Alternativa Tripera
La jornada electoral será clave para definir el rumbo institucional del club, que atraviesa una etapa de crisis financiera.
Desde la Junta Electoral se informó que el padrón ya está cerrado y que en los próximos días se publicarán los lugares y horarios de votación.
