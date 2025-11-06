Elecciones en Gimnasia: los candidatos confirmados y la fecha de los comicios

6 de Noviembre de 2025 | 17:41

Con la presentación de la última lista opositora, quedaron definidos hasta el momento siete candidatos que competirán por la presidencia del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata.

El proceso electoral se realizará el 29 de noviembre (falta oficializar la fecha), donde los socios elegirán a las nuevas autoridades para el período 2025-2028.

El panorama electoral del Lobo quedó conformado por una oferta récord de siete espacios, reflejo del fuerte clima político que atraviesa la institución.

Los candidatos a presidente son:

Carlos Anacleto – Usina Tripera

Daniel Onofri – Arriba Gimnasia

Edgardo Medina – Gimnasia Somos Todos

Emanuel Di Loreto – Renacimiento Gimnasista

Diego Patiño – Legado Gimnasista

Sebastián Gubia – Queremos a Gimnasia

Juan Larraza – Alternativa Tripera

La jornada electoral será clave para definir el rumbo institucional del club, que atraviesa una etapa de crisis financiera.

Desde la Junta Electoral se informó que el padrón ya está cerrado y que en los próximos días se publicarán los lugares y horarios de votación.