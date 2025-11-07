Taxi incendiado en La Plata: un vehículo ardió en pleno centro y generó alarma entre los vecinos

Un taxi incendiado en La Plata generó alarma este viernes por la mañana en el centro de la ciudad, cuando el vehículo comenzó a arder en calle 8 y avenida 60, a metros de Plaza Rocha. El fuego se originó mientras el auto circulaba y fue advertido por peatones y comerciantes, que alertaron a los servicios de emergencia.

El incendio en La Plata provocó una densa columna de humo y la rápida intervención de Bomberos, que lograron controlar las llamas sin que se registraran heridos.

De acuerdo con fuentes oficiales, el incidente de taxi en La Plata podría haber sido causado por un desperfecto eléctrico, aunque las pericias aún continúan. El vehículo fue consumido casi por completo y las llamas afectaron parte de la calzada.

Personal de Tránsito Municipal interrumpió la circulación para facilitar el trabajo de los bomberos y evitar daños a otros autos estacionados en la zona.

Las imágenes del taxi incendiado en La Plata fueron registradas por testigos y difundidas en redes sociales, mostrando el momento en que el fuego se propagó y el conductor logró salir a tiempo.

El incendio en La Plata fue controlado minutos después y no afectó a comercios cercanos. Tras el operativo, el área fue despejada y el tránsito se restableció de forma parcial.

El incidente de taxi en La Plata se mantiene bajo investigación para determinar las causas del fuego, mientras que no dejó víctimas.