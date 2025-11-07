Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | Creadores platenses: tres historias que transformaron el mundo en el Día del Inventor

Política y Economía

El desafío a Máximo Kirchner de una intendenta cercana a Cristina

Mariel Fernández cuestionó el liderazgo del diputado al frente del PJ bonaerense

El desafío a Máximo Kirchner de una intendenta cercana a Cristina
7 de Noviembre de 2025 | 17:45

Escuchar esta nota

Mientras el peronismo bonaerense atraviesa un período de autocrítica tras la derrota del 26 de octubre, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, lanzó un mensaje que reactivó la interna del Partido Justicialista provincial. La dirigente del Movimiento Evita, cercana a Cristina Kirchner, criticó la conducción de Máximo Kirchner y se mostró dispuesta a competir por la presidencia partidaria si se convocan elecciones internas.

“Ojalá podamos acordar y no tener otra elección con peleas. Pero si hay internas, quiero participar como otros dirigentes”, expresó Fernández en una entrevista con el streaming Uno Tres Cinco.
“El partido no debe ser una cáscara vacía ni un espacio de disputa, sino de construcción, de escucha y de recorrido. Hoy eso no está pasando”, añadió.

Aunque luego bajó el tono de sus declaraciones, la intendenta insistió en la necesidad de una apertura dentro del PJ bonaerense: “No se trata de personas, sino de procesos históricos. Si no hay participación, algo está mal. Cuando no abrís el juego, es porque no confiás en el pueblo”, planteó.

“Lo invito a recorrer. Mi propuesta es oxigenar el peronismo”, agregó sobre su vínculo con el diputado.

Malestar por el cierre de listas

Fernández, que ocupa una de las vicepresidencias del PJ nacional, es considerada una dirigente de confianza de la ex presidenta. Sin embargo, intendentes bonaerenses interpretaron su postura como una reacción al malestar que dejó el cierre de listas de diputados nacionales, en las que su espacio no tuvo presencia.

“Faltó territorialidad”, coincidió la jefa comunal, retomando el diagnóstico del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), alineado con Axel Kicillof, sobre la selección de candidatos impulsada por Cristina Kirchner.

LE PUEDE INTERESAR

Los millones de dólares en coimas que la Justicia le atribuye a Cristina Kirchner

LE PUEDE INTERESAR

Más gremios de estatales piden reabrir las paritarias en la Provincia

La intendenta de Moreno también dejó abierta la posibilidad de competir por la Gobernación bonaerense en 2027.

“Evalúo la gestión de Kicillof como buena. Hubiese querido transformar más. Le propuse cambios para Moreno que quedaron ahí. Pero es una persona honesta y gobierna en un contexto muy difícil”, expresó.

El mandato de Máximo Kirchner al frente del PJ bonaerense vence el 18 de diciembre. Algunos intendentes del MDF buscan desplazarlo, aunque ya expiró el plazo de 60 días para convocar a elecciones. Por ese motivo, la definición podría postergarse hasta comienzos del próximo año para no interferir con el tratamiento legislativo del Presupuesto y la Ley Fiscal, donde Kicillof necesita el respaldo de La Cámpora.

Entre los posibles postulantes para suceder a Máximo Kirchner se mencionan a la vicegobernadora Verónica Magario, al ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, y al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, cercano a Cristina y con buena relación con el gobernador.

Desde sectores más cercanos a la ex presidenta advierten, sin embargo, que una interna podría profundizar las divisiones: “Hacerla sería confirmar que llegamos divididos a 2027”, reconoció un referente kirchnerista.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Guardia bien alta: hay árbitros para Tigre vs Estudiantes y Gimnasia vs Vélez

Solo, triste y preocupado: Tinelli, acorralado

Este finde | El festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más

Así funcionan hoy los servicios de La Plata por el Día del Trabajador Municipal

Johnny Depp en La Plata: Visitante Ilustre, visita al Pasaje, el Coliseo y los detalles de cómo será su estadía

VIDEO.- Violencia extrema en las escuelas de La Plata: los vecinos piden medidas urgentes

VIDEO.- Cae en La Plata "Fer El Patrón": empleado del Hospital de Niños, culto a Pablo Escobar y líder del narcomenudeo
+ Leidas

El mapa de alerta por problemas de arsénico en el agua: la situación en la Región y qué municipios están en riesgo

El preocupante hallazgo de investigadores platenses en el Canal de Beagle

Milei habló del "riesgo kuka", bromeó con Messi y hasta bailó sobre el escenario

Este viernes en La Plata: la Noche de las Librerías llega con vermú, café y charlas de figuras

Venta de viviendas ProCreAr: cómo serán las subastas del Estado

Estudiantes en la antesala de "dos finales": qué necesita para clasificar a la Copa Sudamericana

Gimnasia se prepara para recibir a Vélez: qué resultados necesita el Lobo para estar salvado sin jugar

Empujones y corridas en una facultad durante las elecciones de la UNLP
Últimas noticias de Política y Economía

Los millones de dólares en coimas que la Justicia le atribuye a Cristina Kirchner

Más gremios de estatales piden reabrir las paritarias en la Provincia

En Nueva York, Milei se reunió con inversores antes de cerrar su visita a Estados Unidos

Retroceden el dólar oficial y también el blue
Espectáculos
La crisis profunda de Tinelli: se despidió de la lujosa mansión de Punta del Este
Jorge Rial confesó qué le dijo Cristina Kirchner sobre su baile en el balcón: detalles sobre el encuentro
Besos y fotos que confirman el romance entre Marti Benza y Martu Ortiz: las redes levantaron temperatura 
Confirman la renuncia de Valentina Cervantes a MasterChef Celebrity: discutió con Wanda Nara y Enzo Fernández le pidió que se vuelva 
El programa de Mario Pergolini bajó el rating y sonaron las alarmas: "Otro día perdido" quedó afuera del top 3
Información General
“Cuando los úteros hablan”, el libro que revela una nueva forma de pensar los vínculos en las familias platenses
Rige sorpresivo paro de micros en el AMBA: ¿afecta a los usuarios de La Plata?
Gigantescas inversiones en inteligencia artificial no alcanzarán para enfrentar la demanda
Los caminos rurales en medio de la inundación: reunión de productores, municipio y Provincia en 25 de Mayo
25 de Mayo: el Consejo Profesional de Agrimensura firmó un convenio de colaboración con el distrito
Policiales
Incendio y presunto femicidio: murió el novio de la mujer que había fallecido quemada en Berisso en medio una discusión
Investigan el femicidio de una estudiante que cayó desde un balcón: su novio fue detenido
El jury a la jueza Makintach en La Plata: falta de luz y goteras en el segundo día de audiencias
VIDEO. Dos mecheras infraganti en un local de Adidas en La Plata
Vecinos del Barrio Obrero denuncian una ola de robos: “Estamos hartos, hasta las alarmas vecinales se llevan”
Deportes
La final por un nuevo título para La Scaloneta ya tendría fecha y sede
Empleados de Gimnasia reclamaron en la sede: algunos no cobran desde septiembre
El plantel de Gimnasia y una nueva medida de fuerza: viernes sin entrenamiento previo a Vélez
Colapinto y un año más de F1: "Esperamos poder brindarles un motivo para sonreír y celebrar"
"Firmado y sellado": Alpine confirmó la renovación de Franco Colapinto en Fórmula 1 2026

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla