Este domingo | Creadores platenses: tres historias que transformaron el mundo en el Día del Inventor

Deportes

La esperada Finalísima entre Lionel Messi de Argentina y Lamine Yamal de España ya tendría fecha y sede

La esperada Finalísima entre Lionel Messi de Argentina y Lamine Yamal de España ya tendría fecha y sede
7 de Noviembre de 2025 | 18:59

La Finalíssima entre la Selección Argentina y España ya tendría fecha y sede definidas. Según información publicada por el diario español Marca, el encuentro se jugaría el viernes 27 de marzo de 2026 en el Estadio Lusail de Doha, Qatar. La FIFA busca otorgarle una relevancia especial al evento, que enfrentará a los campeones de la Copa América y la Eurocopa.

Hasta el momento, la Conmebol solo había confirmado que el partido se realizaría en marzo sin precisar el lugar ni el día. Marca adelantó que la FIFA decidió adelantar la fecha inicialmente prevista para el 28 al 27 de marzo, con el objetivo de ajustar la logística del evento. El escenario elegido sería el mismo donde Argentina se consagró campeona del mundo ante Francia en 2022.

La posibilidad de que España dispute el encuentro depende de su clasificación directa al Mundial 2026. El equipo dirigido por Luis De la Fuente lidera el Grupo E de las Eliminatorias europeas con 12 puntos, por delante de Turquía, Georgia y Bulgaria. Si mantiene la ventaja, asegurará su lugar sin pasar por el repechaje, que se jugará en marzo y podría superponerse con la Finalíssima.

Además de Qatar, Londres y Arabia Saudita también se ofrecieron como sedes posibles, mientras que Uruguay presentó una propuesta alternativa. Sin embargo, el país asiático es el que cuenta con mayores probabilidades de recibir el encuentro, según las filtraciones publicadas en medios españoles.

En caso de no disputarse en marzo, las siguientes ventanas disponibles para jugar la Finalíssima serían entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026 o del 9 al 17 de noviembre, después del Mundial.

La Finalíssima tiene antecedentes en 1985, 1993 y 2022. En la última edición, Argentina venció 3-0 a Italia en Wembley. El título de la Copa América 2024, obtenido ante Colombia, le otorgó al equipo de Lionel Scaloni el derecho a jugar nuevamente este certamen. España llega como campeona de la Eurocopa, tras vencer a Inglaterra en la final disputada en Berlín.

