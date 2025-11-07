Elecciones UNLP: los resultados en las cada una de las facultades y el pedido de impugnación en Psicología
Elecciones UNLP: los resultados en las cada una de las facultades y el pedido de impugnación en Psicología
Incendio y presunto femicidio: murió el novio de la mujer que había fallecido quemada en Berisso en medio una discusión
El jury a la jueza Makintach en La Plata: falta de luz y goteras en el segundo día de audiencias
Más gremios de estatales piden reabrir las paritarias en la Provincia
La agenda completa de espectáculos en La Plata: lo destacado, NTVG en su cierre de gira por los 30 años
La final por un nuevo título para La Scaloneta ya tendría fecha y sede
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Empujones y corridas en una facultad durante las elecciones de la UNLP
La crisis profunda de Tinelli: se despidió de la lujosa mansión de Punta del Este
Empleados de Gimnasia reclamaron en la sede: algunos no cobran desde septiembre
Bicichorro se robó una motosierra y varias herramientas en La Plata
El desafío a Máximo Kirchner de una intendenta cercana a Cristina
Un taxi ardió en pleno Centro y generó alarma entre los vecinos
En Nueva York, Milei se reunió con inversores antes de cerrar su visita a Estados Unidos
Los millones de dólares en coimas que la Justicia le atribuye a Cristina Kirchner
Este viernes en La Plata: la Noche de las Librerías llega con vermú, café y charlas de figuras
VIDEO. Dos mecheras infraganti en un local de Adidas en La Plata
Investigan el femicidio de una estudiante que cayó desde un balcón: su novio fue detenido
Peces Raros llega a Noches Capitales: la banda de rock electrónica vuelve a La Plata para su último show del año en el país
Se conoció el primer dato oficial de precios que anticipa el número del Indec
"Firmado y sellado": Alpine confirmó la renovación de Franco Colapinto en Fórmula 1 2026
Colapinto y un año más de F1: "Esperamos poder brindarles un motivo para sonreír y celebrar"
Los 10 reyes del tiro libre: cuando el balón obedece a los genios
Milei habló del "riesgo kuka", bromeó con Messi y hasta bailó sobre el escenario
Estudiantes en la antesala de "dos finales": qué necesita para clasificar a la Copa Sudamericana
El plantel de Gimnasia y una nueva medida de fuerza: viernes sin entrenamiento previo a Vélez
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un hombre de 33 años fue aprehendido en las últimas horas en la localidad platense de Arana, acusado de haber robado diversas herramientas de una vivienda aprovechando la ausencia de sus moradores.
El hecho ocurrió en una casa ubicada en 636 y 135, donde, según la denuncia un desconocido había forzado dos puertas para ingresar y llevarse varios elementos de valor.
Minutos después del hecho, personal policial que realizaba recorridas en el módulo 12 de 90 y 137 fue alertado por el ilícito y observó a un hombre en bicicleta que coincidía con la descripción aportada por el denunciante. Al interceptarlo, los efectivos encontraron una caja de cartón de gran tamaño que contenía los objetos robados.
Entre los elementos incautados se contabilizaron: una bicicleta playera azul, una tijera de podar inalámbrica, una llave Speed, una motosierra Gamma, dos taladros eléctricos, y una llave criquet Bremen.
El sospechoso, de 33 años, fue trasladado a sede policial acusado del delito de “tentativa de robo”.
Interviene en la causa la UFI N° 17 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, quien dispuso el traslado del detenido y la entrega de las actuaciones judiciales correspondientes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí