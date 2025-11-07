Bicichorro se robó una motosierra y varias herramientas en La Plata

Un hombre de 33 años fue aprehendido en las últimas horas en la localidad platense de Arana, acusado de haber robado diversas herramientas de una vivienda aprovechando la ausencia de sus moradores.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en 636 y 135, donde, según la denuncia un desconocido había forzado dos puertas para ingresar y llevarse varios elementos de valor.

Minutos después del hecho, personal policial que realizaba recorridas en el módulo 12 de 90 y 137 fue alertado por el ilícito y observó a un hombre en bicicleta que coincidía con la descripción aportada por el denunciante. Al interceptarlo, los efectivos encontraron una caja de cartón de gran tamaño que contenía los objetos robados.

Entre los elementos incautados se contabilizaron: una bicicleta playera azul, una tijera de podar inalámbrica, una llave Speed, una motosierra Gamma, dos taladros eléctricos, y una llave criquet Bremen.

El sospechoso, de 33 años, fue trasladado a sede policial acusado del delito de “tentativa de robo”.

Interviene en la causa la UFI N° 17 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, quien dispuso el traslado del detenido y la entrega de las actuaciones judiciales correspondientes.

