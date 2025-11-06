Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

¿Maxi López se despide de MasterChef Celebrity?: las imágenes que sembraron incertidumbre

¿Maxi López se despide de MasterChef Celebrity?: las imágenes que sembraron incertidumbre
6 de Noviembre de 2025 | 20:58

Escuchar esta nota

La participación de Maxi López en MasterChef Celebrity vuelve a ser tema de discusión luego de que el ex futbolista compartiera una imagen desde el aeropuerto, lo que vuelve a instalar dudas sobre su continuidad en el reality de cocina.

A primeras horas del miércoles, Maxi publicó una historia de su familia, conformada por su esposa Daniela Christiasson y su hija Elle, apoyándolo desde las lejanías de Suiza, país donde reside desde hace unos años.

“Team Maxi suiza. Haciéndome el aguante en MasterChefArgentina”, escribió en la imagen. La siguiente publicación fue la que sembró incertidumbre sobre su futuro en Argentina, ya que se mostró disfrutando de una taza de café y una medialuna con jamón y queso en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. 

Sin embargo, horas más tardes publicó una foto desde el gimnasio de su edificio, donde se puede ver los paisajes de Puerto Madero. Por el momento no trascendió que el futbolista haya dejado el país.

Qué pasa si Maxi López se ausenta a las grabaciones de MasterChef Celebrity

Frente a los numerosos famosos que tuvieron complicaciones durante las primeras semanas del reality, la producción tomó la decisión de que ya no habrá reemplazos si alguno de los concursantes no se presenta en la competencia.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

La agenda completa de espectáculos en La Plata: lo destacado, NTVG en su cierre de gira por los 30 años

Cartelera porteña

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Guardia bien alta: hay árbitros para Tigre vs Estudiantes y Gimnasia vs Vélez

Solo, triste y preocupado: Tinelli, acorralado

Este finde | El festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más

Día del Trabajador Municipal: cómo funcionarán los servicios en la Ciudad durante el asueto

Johnny Depp en La Plata: Visitante Ilustre, visita al Pasaje, el Coliseo y los detalles de cómo será su estadía

VIDEO.- En silencio y rodeada de su equipo: así llegó la jueza Julieta Makintach al inicio del jury en La Plata

VIDEO.- Violencia extrema en las escuelas de La Plata: los vecinos piden medidas urgentes

VIDEO.- Cae en La Plata "Fer El Patrón": empleado del Hospital de Niños, culto a Pablo Escobar y líder del narcomenudeo
+ Leidas

Cómo se prevé aplicar la baja de la Patente en la Provincia

Histórico: Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina tras una definición para el infarto

De la violencia a la protesta: por los golpes, expulsión en el Normal 2

Platenses, ex Gimnasia y Estudiantes: los jugadores que salieron campeones en Independiente Rivadavia

Los bancos sin atención presencial en La Plata y el país: el motivo

VIDEO. Insólito ritual tumbero en el Cementerio de La Plata por el adolescente de 15 años que murió baleado

Este finde | El festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más

Durísima sanción de la AFA a Gabriel Neves por la expulsión ante Boca: la reacción de los hinchas
Últimas noticias de Espectáculos

Virginia Gallardo le respondió a Marta Fort, que la criticó por usar la imagen de su padre: "Le cuesta entender"

Johnny Depp en La Plata: Visitante Ilustre, visita al Pasaje, el Coliseo y los detalles de cómo será su estadía

Tremendo cruce entre la China Suárez y Yanina Latorre: “No te cansas de hablar boludeces”

El ex de Jesica Cirio, a la casa: le otorgaron la prisión domiciliaria a Elías Piccirillo
La Ciudad
Aumento de combustibles en Provincia: un proyecto obliga a informar las subas y generó revuelo en las petroleras
Enorme pozo por una pérdida de agua en Altos de San Lorenzo: “Ya es una laguna”
"Es un templo al aire libre": malestar vecinal por una "usurpación" del espacio público en Villa Elvira
Este finde | El festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más
Día del Trabajador Municipal: cómo funcionarán los servicios en la Ciudad durante el asueto
Deportes
El inesperado cruce de Javier Milei con Rafael Nadal, David Nalbandian y Carlos Moyá
Mammini volvió a Estancia Chica y continuará su recuperación en Gimnasia
El abrazo de la historia: lo que dejó el asado que compartieron campeones del 78 y del 86
Fernando Alonso, en la previa del GP de Brasil: “Siempre fue especial, pero ahora luchamos solo por los puntos”
Durísima sanción de la AFA a Gabriel Neves por la expulsión ante Boca: la reacción de los hinchas
Información General
Gigantescas inversiones en inteligencia artificial no alcanzarán para enfrentar la demanda
Los caminos rurales en medio de la inundación: reunión de productores, municipio y Provincia en 25 de Mayo
25 de Mayo: el Consejo Profesional de Agrimensura firmó un convenio de colaboración con el distrito
El drama de las inundaciones en la Provincia: "Las pérdidas económicas se acrecientan día a día"
Vacuna anticovid: afirman que es segura en chicos
Policiales
Pericia clave: confirman que el fentanilo contaminado fue determinante en la muerte de casi 40 personas
Encontraron muertas a una hija y su madre en la casa y la puerta no estaba forzada
Perdió el control y se estrelló contra el paredón de una casa en Berisso
Fue absuelto el ex custodio de Daniel Scioli acusado por la muerte de un joven en La Plata
En pleno centro de La Plata: se metió a robar en un edificio, cayó a un patio y no se mató de milagro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla