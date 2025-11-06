¿Maxi López se despide de MasterChef Celebrity?: las imágenes que sembraron incertidumbre

La participación de Maxi López en MasterChef Celebrity vuelve a ser tema de discusión luego de que el ex futbolista compartiera una imagen desde el aeropuerto, lo que vuelve a instalar dudas sobre su continuidad en el reality de cocina.

A primeras horas del miércoles, Maxi publicó una historia de su familia, conformada por su esposa Daniela Christiasson y su hija Elle, apoyándolo desde las lejanías de Suiza, país donde reside desde hace unos años.

“Team Maxi suiza. Haciéndome el aguante en MasterChefArgentina”, escribió en la imagen. La siguiente publicación fue la que sembró incertidumbre sobre su futuro en Argentina, ya que se mostró disfrutando de una taza de café y una medialuna con jamón y queso en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Sin embargo, horas más tardes publicó una foto desde el gimnasio de su edificio, donde se puede ver los paisajes de Puerto Madero. Por el momento no trascendió que el futbolista haya dejado el país.

Qué pasa si Maxi López se ausenta a las grabaciones de MasterChef Celebrity

Frente a los numerosos famosos que tuvieron complicaciones durante las primeras semanas del reality, la producción tomó la decisión de que ya no habrá reemplazos si alguno de los concursantes no se presenta en la competencia.