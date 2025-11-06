Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Virginia Gallardo le respondió a Marta Fort, que la criticó por usar la imagen de su padre: "Le cuesta entender"

Virginia Gallardo le respondió a Marta Fort, que la criticó por usar la imagen de su padre: "Le cuesta entender"
6 de Noviembre de 2025 | 19:08

Escuchar esta nota

En medio de la repercusión que generó su publicación en redes sociales recordando a Ricardo Fort, Virginia Gallardo salió al cruce de las críticas que le hizo Martita Fort, la hija del empresario chocolatero. La diputada nacional por Corrientes habló en Desayuno Americano y defendió su decisión de compartir una imagen junto al mediático a pocos días de las elecciones.

La controversia comenzó cuando Gallardo publicó una foto abrazada a Ricardo Fort con un mensaje cargado de nostalgia: “Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando”.

El posteo generó una fuerte reacción en el entorno del fallecido empresario. Tanto su abogado, César Carroza, como Martita Fort, expresaron su descontento y cuestionaron la intención detrás del homenaje.

Frente a esas declaraciones, Gallardo se mostró molesta por lo que consideró comentarios injustos. “Escuché muchas cosas tontas y siento que es una descalificación hacia mi persona o figura porque sí. Subí una foto y automáticamente dicen que estoy usando a una persona. Pasaron más de 15 años desde que él no está en mi vida”, sostuvo.

La exmodelo también aclaró que su posteo no tuvo ninguna intención política: “Parece que si subo una foto es porque mi candidatura se la debo a Ricardo, como si en todos estos años no hubiera hecho nada. Hace quince años que él no está y, sin embargo, todavía me siguen relacionando con eso. Es agotador”.

Gallardo, que fue electa diputada nacional por Corrientes en representación de La Libertad Avanza, remarcó que su trayectoria no se limita a su pasado mediático. “Yo estoy acá después de veinte años de trabajo. Gané las elecciones con un 33 por ciento. No fue por haber salido con Ricardo. Esa es la parte que cuesta entender”, expresó con fastidio.

Consultada sobre si estaría dispuesta a hablar con Martita Fort para aclarar las diferencias, Gallardo respondió sin dudar: “Estoy disponible, siempre lo estuve. Fijate que dan declaraciones, pero nadie levanta el teléfono. Cuando lo hicieron, yo atendí. La gente se olvida, yo no”.

Con tono firme y sin intención de seguir alimentando la polémica, cerró la entrevista asegurando que no volverá a referirse al tema. “Ya está, no quiero contestar más nada. Lo expliqué mil veces. Yo sé el vínculo que tuve con Ricardo Fort y no tengo por qué seguir justificándolo”, concluyó.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Marta Fort fulminó a Virginia Gallardo por usar la imagen de su padre: “De cuarta”

Los Fort se enojaron con Virginia Gallardo por una foto usada en campaña: “Fue un uso de imagen”

Guía de cines

La agenda completa de espectáculos en La Plata: lo destacado, NTVG en su cierre de gira por los 30 años

Cartelera porteña

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Guardia bien alta: hay árbitros para Tigre vs Estudiantes y Gimnasia vs Vélez

Solo, triste y preocupado: Tinelli, acorralado

Este finde | El festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más

Día del Trabajador Municipal: cómo funcionarán los servicios en la Ciudad durante el asueto

Johnny Depp en La Plata: Visitante Ilustre, visita al Pasaje, el Coliseo y los detalles de cómo será su estadía

VIDEO.- En silencio y rodeada de su equipo: así llegó la jueza Julieta Makintach al inicio del jury en La Plata

VIDEO.- Violencia extrema en las escuelas de La Plata: los vecinos piden medidas urgentes

VIDEO.- Cae en La Plata "Fer El Patrón": empleado del Hospital de Niños, culto a Pablo Escobar y líder del narcomenudeo
+ Leidas

Cómo se prevé aplicar la baja de la Patente en la Provincia

Histórico: Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina tras una definición para el infarto

De la violencia a la protesta: por los golpes, expulsión en el Normal 2

Platenses, ex Gimnasia y Estudiantes: los jugadores que salieron campeones en Independiente Rivadavia

Los bancos sin atención presencial en La Plata y el país: el motivo

VIDEO. Insólito ritual tumbero en el Cementerio de La Plata por el adolescente de 15 años que murió baleado

Este finde | El festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más

Reclamo de exjueces por la falta de movilidad jubilatoria
Últimas noticias de Espectáculos

¿Maxi López se despide de MasterChef Celebrity?: las imágenes que sembraron incertidumbre

Johnny Depp en La Plata: Visitante Ilustre, visita al Pasaje, el Coliseo y los detalles de cómo será su estadía

Tremendo cruce entre la China Suárez y Yanina Latorre: “No te cansas de hablar boludeces”

El ex de Jesica Cirio, a la casa: le otorgaron la prisión domiciliaria a Elías Piccirillo
Deportes
Mammini volvió a Estancia Chica y continuará su recuperación en Gimnasia
El abrazo de la historia: lo que dejó el asado que compartieron campeones del 78 y del 86
Fernando Alonso, en la previa del GP de Brasil: “Siempre fue especial, pero ahora luchamos solo por los puntos”
Durísima sanción de la AFA a Gabriel Neves por la expulsión ante Boca: la reacción de los hinchas
Elecciones en Gimnasia: los candidatos confirmados y la fecha de los comicios
Policiales
Perdió el control y se estrelló contra el paredón de una casa en Berisso
Fue absuelto el ex custodio de Daniel Scioli acusado por la muerte de un joven en La Plata
En pleno centro de La Plata: se metió a robar en un edificio, cayó a un patio y no se mató de milagro
La esquina de los choques en City Bell: dos accidentes en un día y un Vento colgado en una zanja
VIDEO. Vecinos captaron "in fraganti" y atraparon a una pareja que sustraía medidores de gas en Tolosa
La Ciudad
Aumento de combustibles en Provincia: un proyecto obliga a informar las subas y generó revuelo en las petroleras
Enorme pozo por una pérdida de agua en Altos de San Lorenzo: “Ya es una laguna”
"Es un templo al aire libre": malestar vecinal por una "usurpación" del espacio público en Villa Elvira
Este finde | El festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más
Día del Trabajador Municipal: cómo funcionarán los servicios en la Ciudad durante el asueto
Información General
Gigantescas inversiones en inteligencia artificial no alcanzarán para enfrentar la demanda imagen
Los caminos rurales en medio de la inundación: reunión de productores, municipio y Provincia en 25 de Mayo
25 de Mayo: el Consejo Profesional de Agrimensura firmó un convenio de colaboración con el distrito
El drama de las inundaciones en la Provincia: "Las pérdidas económicas se acrecientan día a día"
Vacuna anticovid: afirman que es segura en chicos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla