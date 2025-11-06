Virginia Gallardo le respondió a Marta Fort, que la criticó por usar la imagen de su padre: "Le cuesta entender"

En medio de la repercusión que generó su publicación en redes sociales recordando a Ricardo Fort, Virginia Gallardo salió al cruce de las críticas que le hizo Martita Fort, la hija del empresario chocolatero. La diputada nacional por Corrientes habló en Desayuno Americano y defendió su decisión de compartir una imagen junto al mediático a pocos días de las elecciones.

La controversia comenzó cuando Gallardo publicó una foto abrazada a Ricardo Fort con un mensaje cargado de nostalgia: “Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando”.

El posteo generó una fuerte reacción en el entorno del fallecido empresario. Tanto su abogado, César Carroza, como Martita Fort, expresaron su descontento y cuestionaron la intención detrás del homenaje.

Frente a esas declaraciones, Gallardo se mostró molesta por lo que consideró comentarios injustos. “Escuché muchas cosas tontas y siento que es una descalificación hacia mi persona o figura porque sí. Subí una foto y automáticamente dicen que estoy usando a una persona. Pasaron más de 15 años desde que él no está en mi vida”, sostuvo.

La exmodelo también aclaró que su posteo no tuvo ninguna intención política: “Parece que si subo una foto es porque mi candidatura se la debo a Ricardo, como si en todos estos años no hubiera hecho nada. Hace quince años que él no está y, sin embargo, todavía me siguen relacionando con eso. Es agotador”.

Gallardo, que fue electa diputada nacional por Corrientes en representación de La Libertad Avanza, remarcó que su trayectoria no se limita a su pasado mediático. “Yo estoy acá después de veinte años de trabajo. Gané las elecciones con un 33 por ciento. No fue por haber salido con Ricardo. Esa es la parte que cuesta entender”, expresó con fastidio.

Consultada sobre si estaría dispuesta a hablar con Martita Fort para aclarar las diferencias, Gallardo respondió sin dudar: “Estoy disponible, siempre lo estuve. Fijate que dan declaraciones, pero nadie levanta el teléfono. Cuando lo hicieron, yo atendí. La gente se olvida, yo no”.

Con tono firme y sin intención de seguir alimentando la polémica, cerró la entrevista asegurando que no volverá a referirse al tema. “Ya está, no quiero contestar más nada. Lo expliqué mil veces. Yo sé el vínculo que tuve con Ricardo Fort y no tengo por qué seguir justificándolo”, concluyó.