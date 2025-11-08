Marita Verón: siguen una pista en Paraguay

Kicillof busca sumar aportantes al IPS y sacárselos a la Anses
La mujer vista en Paraguay, que según dijo Susana Trimarco podría ser su hija Marita Verón, desaparecida desde el 3 de abril de 2022 en la provincia de Tucumán, murió el sábado 1º de noviembre en la ciudad de Capiatá.
Fuentes locales confirmaron que ahora se realizará una autopsia y un análisis de ADN para determinar la identidad de la persona.
Susana Trimarco, que viajará al país vecino, había señalado esta semana que llegó una pista sobre una persona que tendría características similares a su hija. “Es piel y hueso”, describió la particular damnificada.
Escobar indicó que la mujer tenía problemas de salud mental y agregó: “Las vecinas me dijeron que hablaba muy bien el español, ellas la acompañaban mucho”.
“El documento dice que nació el 3 de junio en San Pedro del Paraná, que es el departamento de Itapúa, a 30 kilómetros de Posadas”, precisó el periodista, a la vez que precisó: “La fiscal Karina Sánchez investigará el caso aquí en Paraguay”.
En este sentido, Enrique sostuvo que se le realizarán los estudios correspondientes como, por ejemplo, la autopsia y el ADN a fin de confirmar los datos filiatorios.
