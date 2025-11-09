Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Alegría carioca

Gran noticia para Colapinto: Verstappen y Ocon largarán desde pitlane en el GP de Brasil

El neerlandés y el francés sufrieron penalizaciones por unos ajustes que su equipo le hizo al monoplaza, por lo que le cedieron dos puestos al argentino

Gran noticia para Colapinto: Verstappen y Ocon largarán desde pitlane en el GP de Brasil
9 de Noviembre de 2025 | 12:04

Escuchar esta nota

La grilla del Gran Premio de Brasil tuvo una modificación de último momento que beneficia al piloto argentino Franco Colapinto y a su Alpine.

El neerlandés Max Verstappen, que había terminado 16° en la clasificación, no tomará lugar en la parrilla y saldrá desde boxes debido a ajustes realizados por Red Bull en su auto, lo que permite que el piloto argentino avance un puesto. La decisión del equipo austríaco de efectuar cambios en el monoplaza fuera del régimen de parque cerrado activa la sanción automática y obliga al neerlandés a iniciar desde el pitlane.

Otro que sufrió la misma sanción y deberá salir desde pitlane es el francés Esteban Ocon, con su Haas, ya que su auto fue ajustado para la carrera sin permiso de los comisarios.

Colapinto, entonces, partirá 16° en la carrera de las 14 horas en Interlagos, mejorando el 18° que había obtenido ayer.

Por tanto, el piloto y representante de Alpine buscará capitalizar este movimiento en la largada y durante la competencia, en un circuito que suele generar opciones de sobrepaso, cambios estratégicos y condiciones variables.

