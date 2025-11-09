La oveja más grande del mundo estuvo en La Plata y fue quemada en un cierre artístico único

La Plata volvió a ser escenario de una intervención artística monumental: una enorme oveja de madera, considerada la más grande del mundo, se alzó en un predio de la región y deslumbró a cientos de personas que se acercaron a verla antes de su espectacular final, cuando fue quemada en una ceremonia simbólica.

La imponente escultura fue realizada por un artista local, quien trabajó durante semanas en su armado con materiales reciclados y restos de madera, logrando una figura de varios metros de alto que combinaba arte, impacto visual y mensaje ambiental.

El evento formó parte de la celebración por los 15 años de la cervecería Barfuss, una marca platense que nació en la ciudad y hoy es referente dentro del circuito cervecero regional. La jornada reunió música, arte y gastronomía, con la quema de la oveja como cierre emotivo de la noche.

La estructura, montada en un amplio espacio verde de la zona, simbolizó —según los organizadores— el ciclo de la creación y la transformación, una metáfora del crecimiento y la renovación que acompañó los quince años de historia de Barfuss.

La impactante obra generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde los asistentes compartieron fotos y videos del momento en que la figura de madera ardía bajo el cielo platense, en una escena que combinó arte, fuego y celebración colectiva.