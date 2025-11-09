Tragedia en el Gran La Plata: una joven murió y cuatro hombres resultaron heridos en un violento choque
Tragedia en el Gran La Plata: una joven murió y cuatro hombres resultaron heridos en un violento choque
La disputa a cielo abierto que tensiona un proyecto clave para Kicillof y el trío que asoma
Milei recalibra el poder: la segunda fase de su proyecto, los desafíos y las tensiones que vienen
Docentes platenses advierten que cada vez hay más chicos con “voz vieja” por el uso de vapeadores
Milei y su “hora dorada”: entre el pragmatismo político, la interna con Villarruel y la sombra del poder judicial
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
No Te Va Gustar en La Plata: broche de oro a 30 años de historia
Boca y River paralizan el país en un superclásico con mucho en juego: hora, formaciones, TV y cómo verlo online
Domingo soleado para disfrutar al aire libre en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo?
Julieta Cardinali, tajante sobre Javier Calamaro: “No me veo, no hay relación”
De Halloween a la Madre Tierra: la resignificación de otras culturas en La Plata
Inventores platenses: tres historias que transformaron el mundo
VIDEO. BARF: mitos, verdades y viandas platenses para perros y gatos
El Gobierno recibe a Llaryora y Orrego y prepara una cumbre ampliada de gobernadores con Milei
La noche de Mirtha: La Chiqui deslumbró con su atuendo y confesó que su carrera televisiva fue “accidental”
Vecinos denuncian el pésimo estado de la calle 501 en Gorina: “Está intransitable y puede ocurrir una tragedia”
La oveja más grande del mundo estuvo en La Plata y fue quemada en un cierre artístico único
Un chofer atropelló y mató a un motociclista tras una discusión callejera en Azul
Elección en la UNLP: avanzó la JUP y Franja Morada dio un paso atrás
¡Descuentos que se festejan! En Nini, esta semana comprá mejor que nunca
Argentina copó Brasil: impresionante banderazo nacional para Franco Colapinto en la previa del GP
La agenda deportiva del domingo detiene al país: partidos, horarios y TV
Nuevo desarrollo de Yacoub Developers en City Bell: vivir frente a Plaza Mitre con diseño, confort y naturaleza
'La Noche de los Museos' en Buenos Aires con récord de visitantes
Seguros: cubrirse tranquiliza pero suma al costo de alquilar
Influencias indebidas: un fallo expuso una oscura trama judicial
Super Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo $9.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La monumental estructura de madera, obra del artista Manu Sahuet, fue la gran protagonista de los festejos por los 15 años de la cervecería Barfuss, que nació en la ciudad.
Escuchar esta nota
La Plata volvió a ser escenario de una intervención artística monumental: una enorme oveja de madera, considerada la más grande del mundo, se alzó en un predio de la región y deslumbró a cientos de personas que se acercaron a verla antes de su espectacular final, cuando fue quemada en una ceremonia simbólica.
La imponente escultura fue realizada por un artista local, quien trabajó durante semanas en su armado con materiales reciclados y restos de madera, logrando una figura de varios metros de alto que combinaba arte, impacto visual y mensaje ambiental.
El evento formó parte de la celebración por los 15 años de la cervecería Barfuss, una marca platense que nació en la ciudad y hoy es referente dentro del circuito cervecero regional. La jornada reunió música, arte y gastronomía, con la quema de la oveja como cierre emotivo de la noche.
La estructura, montada en un amplio espacio verde de la zona, simbolizó —según los organizadores— el ciclo de la creación y la transformación, una metáfora del crecimiento y la renovación que acompañó los quince años de historia de Barfuss.
La impactante obra generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde los asistentes compartieron fotos y videos del momento en que la figura de madera ardía bajo el cielo platense, en una escena que combinó arte, fuego y celebración colectiva.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí