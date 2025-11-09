Un chofer atropelló y mató a un motociclista tras una discusión callejera en Azul

Un motociclista murió en la mañana de este sábado en la ciudad bonaerense de Azul luego de haber sido embestido hasta estrellarse contra un árbol por el conductor de un camión de remolques, con quien había mantenido un altercado que duró algunas cuadras en el centro de la localidad.

La víctima fue identificada como Diego Maximiliano Marianache, de 46 años, mientras que su agresor es Miguel José Mele, de 58 años, quien ahora enfrenta una causa por homicidio culposo.

Todo sucedió en una avenida céntrica de Azul, ciudad distante a unos 300 kilómetros al sudoeste de la Capital Federal. Sobre la avenida España, el conductor de una moto Motomel 150 cc se trenzó en una discusión con el conductor de un camión de remolque marca Iveco, modelo Daily 70-16.

Según testigos, el conductor de la moto habría, en el marco de la discusión, golpeado con uno de sus puños uno de los espejos o parte de la carrocería del camión.

El desenlace de lo ocurrido se conoció por el registro fílmico de una cámara de seguridad instalada en un domicilio de España entre Mitre y Belgrano, cuyo reloj marcaba las 09.42. En el recorte que se difundió se llega a apreciar cómo Miguel José Mele, de 58 años, conductor del camión Iveco, comienza a encerrar contra el cordón derecho a Diego Maximiliano Marianache, de 46, que pilotaba la Motomel 150 cc.

En cuestión de pocos metros, la maniobra para encerrar al conductor de la moto decantó tan artera que se volvió primero en embestida y luego en desenlace mortal: Marianache, encerrado y sin margen alguno, termina estrellándose de frente y una velocidad notable contra un árbol.

El camión Iveco frenó ya sobre la vereda y Mele volvió a poner marcha reversa. Luego bajó y, aún sobre el lado izquierdo de su vehículo, miró por debajo de él, buscando ver el estado de Marianache. Se reincorporó, con un buzo atado y colgado en los hombros, volvió a abrir la puerta del conductor del camión y se metió.

Por detrás, según se alcanza a ver en el recorte de video, pasa un ciclista, quien mira fijo y con atención al camión de Mele, bajo el cual todavía yacían Marianache y su moto. Y allí quedaron ambos, porque Mele puso reversa sobre el asfalto, luego primera, y manejó unos metros más, para estacionar su camión.

Marianache murió en el acto, según los reportes policiales. Todavía en el video, que dura poco menos de dos minutos, se alcanza a observar cómo una mujer se acerca al cuerpo y la moto de la víctima, y se toma la cara, agita los brazos y habla por teléfono.

Se trata de la testigo que llamó al 911, y que comentaba a las autoridades lo que aún sucedía: Mele bajaba de su camión, ya estacionado, y se acercaba a su víctima. La mujer, todavía con el celular en la oreja, le recrimina su accionar. Mientras, se acercan otra mujer y un hombre, este último en bicicleta. Todos, menos Mele, rodean el cuerpo de Marianache; él rodea su camión.

Luego llegaron agentes de la Policía Bonaerense, quienes detuvieron a Mele, que a su vez quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del fiscal David Carballo, que lo imputó por homicidio culposo.

Por lo pronto, los peritos en vehículos de la Policía bonaerense establecieron que el camión Iveco de Mele no sufría ningún desperfecto mecánico, ante las versiones que todo se podría haber tratado de un accidente.