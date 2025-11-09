Apuran para cerrar un acuerdo comercial

El Gobierno buscará en los próximos días terminar de pulir los detalles finales y cerrar el acuerdo comercial con Estados Unidos, en el marco de la alianza estratégica que sellaron ambas administraciones.

Con el foco en reactivar la economía y que crezca “de 7% a 10% anual”, como anticipó Javier Milei, las gestiones arrancaron en abril cuando Donald Trump le puso altos aranceles a la importación de productos de casi todo el mundo y desató una guerra comercial, principalmente con China, que ahora atraviesa una tregua. La Argentina quedó en ese momento, al igual que otros países, con las tasas aduaneras que encarecen cualquier producto que quiera ingresar a EE.UU. en 10%.

Si bien la negociación gira en torno a una reducción significativa de aranceles en 50 productos, que beneficiaría a la Argentina, el capítulo de patentes y marcas es el que presenta el mayor desafío por las exigencias norteamericanas.

Lo más avanzado, es una ampliación para la carne vacuna argentina. Durante su reciente visita a Miami, Milei confirmó que el cupo de exportación para la Argentina a EE.UU. con aranceles cero primero y hoy de 10% (hoy en 20.000 toneladas), se cuadruplicará cuando se firme el entendimiento.

La Argentina tiene con EE.UU. un cupo anual de carne deshuesada, fresca, enfriada o congelada de 20.000 toneladas con aranceles de 10%.

Toda carne que ingrese por fuera de esa cuota tributa 26,4%. En 2024, el país llegó a exportar 33.697,8 toneladas peso producto, por U$S188,43 millones.