Política y Economía |Durante octubre

Las frutas y las verduras impactarían menos en la medición de inflación

9 de Noviembre de 2025 | 03:41
Edición impresa

Las seis hortalizas más vendidas en el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) cayeron en octubre 12,4%, mientras que las cuatro frutas más comercializadas aumentaron 25,2% con respecto al mes anterior, según un informe del Centro de Economía Política Argentinas (CEPA).

Con respecto a las seis especies que conforman el segmento verduras, tubérculos y legumbres (VTL), la mayoría de las especies mostraron un aumento en sus precios: el zapallo 29,6%, la cebolla 29,5%, la lechuga 19,7%, la batata 15% y la papa 4,2%.

El tomate fue la única hortaliza que se contrajo en octubre, registrando una baja del 36,1%.

De esta manera, la tendencia evolutiva del segmento VTL del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el CEPA habría caído 12,4% contra septiembre y 30,2% con respecto a octubre del 2024.

Así, el ponderador de la división Alimentos y Bebidas no alcohólicas, que es de 2,2% en el IPC, mostraría una caída de 0,3% en el índice de octubre

La batata es la especie que mostró la mayor variación interanual, con un 36,3%, mientras que la mayor variación acumulada en lo que va de 2025 la posee el tomate, con 185,1%.

El segmento de las frutas, compuesto por bananas, limones, manzanas y naranjas, registró un incremento en sus precios ponderados de 25,2% respecto de septiembre 2025, lo que permite proyectar un aumento en el precio del segmento Frutas del IPC de 25,9%.

Impacta en el orden de 1,3% del ponderador de la división de Alimentos del IPC, por lo cual indicaría una tendencia al alza de 0,3% en el rubro Frutas del IPC de octubre.

La banana, el limón y la naranja presentaron subas mensuales, siendo de 20,7%, 106% y 14,3%, respectivamente. La única que no aumentó fue la manzana, al contraerse 10,6% en octubre.

La variación interanual del segmento fue de 28,9% y una acumulada del 14,4% en el año.

 

