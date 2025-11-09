Katopodis criticó al gobierno nacional

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, cuestionó al Gobierno por la paralización de trabajos en el Plan Maestro Integral de la Cuenca del río Salado considerado “una política de Estado”.

Katopodis explicó que el Plan Maestro “es una política de Estado que, desde 1997, se desarrolla conjuntamente entre el Gobierno Nacional y la Provincia de Buenos Aires”, detallando que “cada jurisdicción ejecutó obras de manera ininterrumpida hasta diciembre de 2023”.

Sin embargo, el funcionario señaló un quiebre a partir de esa fecha: “A partir de ese momento, la Nación paralizó los trabajos correspondientes a la etapa 2 del tramo 4, como ocurrió con 2.308 obras públicas en todo el país”.

El legislador electo enfatizó las consecuencias de esta decisión: “La interrupción de esa fase, que contaba con un alto grado de avance y con la inversión asegurada (Fondo Hídrico que no ejecutan), trabó las gestiones para obtener el financiamiento internacional del tramo 5, que estará a cargo de la Provincia”.

Asimismo, Katopodis destacó que la paralización de los trabajos “ya lleva casi dos años”, lo que impidió la finalización de una etapa clave: “De haberse mantenido el ritmo de ejecución previo, la obra del tramo 4 podría haberse finalizado durante 2024”.

Y agregó: “En situaciones como esta (por las inundaciones en Provincia) es cuando se demuestra el verdadero valor de la obra pública”.