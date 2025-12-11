Caso Loan: piden elevar el monto de la recompensa

Los abogados de la familia de Loan Danilo Peña, el niño que permanece desaparecido desde el 13 de junio de 2024, solicitaron la actualización del rostro de la víctima y el aumento de la recompensa.

Conforme al documento de 31 páginas que la letrada María Belén Russo Cornara, se pidió “la implementación de técnicas de Envejecimiento Forense (Age Progression) sobre la imagen”, una herramienta que facilitará la búsqueda y la localización del damnificado. En este sentido, se peticionó la remisión del planteo a INTERPOL Argentina para su actualización correspondiente en el sistema internacional y la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en la Búsqueda de Personas del Ministerio de Seguridad para que elabore el trabajo.

Otro de las solicitudes radicadas ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo se vincula con la suba de la recompensa para aquellas que deseen colaborar con datos certeros sobre el paradero del niño.

“La suma actualmente vigente -$5.000.000- se presenta no solo como insuficiente, sino también como desproporcionada e incongruente frente a la magnitud del caso, la gravedad del hecho investigado, la sensibilidad social que lo rodea y el estándar económico real del país al momento de la desaparición”, dice el documento.

El próximo 27 de febrero de 2026 se llevará a cabo la primera de las varias audiencias preliminares del juicio oral destinadas a la presentación de pedidos de las defensas y designación de la prueba.