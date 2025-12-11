Caso Loan: piden elevar el monto de la recompensa

Presión al comercial local: el avance chino sin freno en la ropa
Detectives privados platenses, antídoto de traiciones y pasiones
En 2025 la Legislatura gastó más de $308 mil millones y sesionó sólo dieciséis veces
Pantalla, trasnoche y malas notas: una epidemia entre adolescentes
La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir
¿Martín Fierro comprados?: escándalo por la primera edición de streamers
Le ponen fecha al Presupuesto, pero se retrasa la reforma laboral
La Justicia tiene bajo la lupa a una empresa asociada con la AFA
Estatales reclaman que la Provincia pague el aguinaldo “en término”
Nación endurece su postura frente al endeudamiento pedido por Kicillof
Javier Milei inicia la segunda mitad de su mandato, con el desafío de más cambios
La inflación porteña se aceleró a 2,4% y acumuló 28,3% en once meses
La Universidad Nacional de La Plata reconoció a sus mejores egresados
Actividades: taller de ilustración, fiesta en Reconquista y bingo en Villa Elisa
“Tenemos el arma cargada”: la trama de otro feroz ataque a jubilados
Los Hornos “no está para bollos” y prometen actuar contra los robos
Una audiencia cargada de relatos complican aún más a Tagliaferro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los abogados de la familia de Loan Danilo Peña, el niño que permanece desaparecido desde el 13 de junio de 2024, solicitaron la actualización del rostro de la víctima y el aumento de la recompensa.
Conforme al documento de 31 páginas que la letrada María Belén Russo Cornara, se pidió “la implementación de técnicas de Envejecimiento Forense (Age Progression) sobre la imagen”, una herramienta que facilitará la búsqueda y la localización del damnificado. En este sentido, se peticionó la remisión del planteo a INTERPOL Argentina para su actualización correspondiente en el sistema internacional y la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en la Búsqueda de Personas del Ministerio de Seguridad para que elabore el trabajo.
Otro de las solicitudes radicadas ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo se vincula con la suba de la recompensa para aquellas que deseen colaborar con datos certeros sobre el paradero del niño.
“La suma actualmente vigente -$5.000.000- se presenta no solo como insuficiente, sino también como desproporcionada e incongruente frente a la magnitud del caso, la gravedad del hecho investigado, la sensibilidad social que lo rodea y el estándar económico real del país al momento de la desaparición”, dice el documento.
El próximo 27 de febrero de 2026 se llevará a cabo la primera de las varias audiencias preliminares del juicio oral destinadas a la presentación de pedidos de las defensas y designación de la prueba.
LE PUEDE INTERESAR
Una audiencia cargada de relatos complican aún más a Tagliaferro
LE PUEDE INTERESAR
A punta de pistola, atacó un kiosco en pleno Centro
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí