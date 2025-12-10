Reconquista y Atenas, la Superfinal del básquet platense

Se viene la Superfinal del básquet platense masculino. Reconquista y Atenas serán los protagonistas mañana de dicho partido decisivo, que coronará al campeón de la APdeB 2025, El cotejo tendrá como escenario el Polideportivo de Banco Provincia, en City Bell desde las 21:30 del jueves.

En el caso de Reconquista accedió a la final tras ganar el torneo Apertura con lo que rompió un racha de 38 años sin obtener títulos en el básquet local; mientras que Atenas, que defiende la corona, se adjudicó hace pocos días el Clausura.

Federico Borrajo (Atenas) y Federico González (Reconquista) anticiparon la Superfinal, que será a un único partido, lo que pone más atrapante la definición, ya que no habrá lugar para el error y el equipo más efectivo levantará la copa.