Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los socios del gol: desde este jueves pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Policiales |Ordenó un nuevo juicio oral, tras advertir graves fallas en el proceso

Casación anula la condena del “caso del ternerito”

Casación anula la condena del “caso del ternerito”

Un ternero perdido y un giro judicial inesperado / web

11 de Diciembre de 2025 | 03:55
Edición impresa

La historia que en tribunales ya se conoce como “el caso del ternerito” dio un giro decisivo: el Tribunal de Casación bonaerense anuló la condena contra Matías Ezequiel Rival, un peón rural acusado de abigeato por haber cuidado un animal recién nacido que, según su defensa, estaba perdido y famélico cuando llegó a sus manos. La resolución ordena realizar un nuevo juicio oral y expone una serie de fallas procesales que, para los jueces, vulneraron derechos básicos del imputado.

El episodio que originó la causa ocurrió en julio de 2020, en pleno aislamiento por covid. El hermano de Matías encontró un ternero de apenas una semana en la calle, debilitado, y lo llevó al campo donde él trabajaba como empleado rural. Antes de aceptarlo, Matías consultó al dueño del establecimiento, quien autorizó que lo mantuviera allí hasta ubicar al propietario. Según reconstruyen fuentes cercanas al caso, cuando le pidieron el animal, “el ternerito estaba ahí, cuidado, entero; no había ninguna maniobra rara”.

Sin embargo, días después irrumpió la Policía tras una denuncia por el robo de un ternero. Aunque Matías explicó la situación y su hermano se presentó para confirmarlo, sólo él fue detenido. La primera defensa pública no pudo revertir la imputación y el joven terminó firmando un juicio abreviado que lo condenó a cuatro años de prisión por abigeato agravado.

Años más tarde, los abogados Ignacio Fernández Camillo y Francisco Sánchez Peralta asumieron su defensa y plantearon que el acuerdo había sido firmado bajo presión, sin asesoramiento adecuado y sin pruebas que lo vincularan. Casación les dio la razón: sostuvo que hubo vicios en el consentimiento, ausencia de fundamentación y una valoración deficiente de la prueba que tornó inválida la sentencia.

El fallo también cuestionó que, en la etapa de ejecución, se modificara en perjuicio del imputado el modo de cumplimiento de la pena. Y remarcó que nunca se garantizó la posibilidad de que Rival fuera oído por un tribunal superior, un derecho previsto en la Constitución y en los tratados internacionales. Con la decisión, el caso vuelve a foja cero. Rival, que ya está en su casa, enfrentará un nuevo juicio donde la fiscalía deberá probar lo que hasta ahora no logró sostener. Para su entorno, la anulación es un primer paso para reparar lo que consideran “un absurdo judicial”.

 

LE PUEDE INTERESAR

Caso Loan: piden elevar el monto de la recompensa

LE PUEDE INTERESAR

Una audiencia cargada de relatos complican aún más a Tagliaferro
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El cuádruple crimen de La Plata: declaró el papá de Marisol y complicó más al remisero

¿Agua con "viagra"? Alarma por fármacos detectados en cuencas urbanas de la Región

Entradas para la final Estudiantes vs Racing: en pocos minutos se agotaron las plateas

Aguinaldo "en tiempo y forma": el pedido de los estatales bonaerenses, que esperan el llamado a paritaria

El milagro de Federico: tras caer desde 20 metros, "buenas noticias" sobre el hijo de Marito Díaz

Lali y Pedro Rosemblat, confirmación y sorpresa en medio de los rumores de crisis: “Esta pareja está muerta”

La UNLP distinguió a sus mejores egresados: uno por uno, los estudiantes con mejores promedio en cada carrera

Guardia alta: hay árbitro y VAR para la final Estudiantes - Racing en Santiago del Estero
+ Leidas

Plateas agotadas: mucho malestar del lado Pincha

Estatales reclaman que la Provincia pague el aguinaldo “en término”

Presentan a Brunati como director deportivo

Movilizados por una obra cerca del arroyo El Pescado

Reconquista y Atenas, la Superfinal del básquet platense

La Universidad Nacional de La Plata reconoció a sus mejores egresados

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

En Estudiantes será Carrillo y 10 más para jugar la gran final
Últimas noticias de Policiales

“Tenemos el arma cargada”: la trama de otro feroz ataque a jubilados

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

Los Hornos “no está para bollos” y prometen actuar contra los robos

Caso Loan: piden elevar el monto de la recompensa
Espectáculos
Luis Machín: “para los actores, el cine es nuestro lugar de batalla”
Aliens, romance, tensión, terror y brujitas, los otros estrenos de la semana
¿Martín Fierro comprados?: escándalo por la primera edición de streamers
Beyoncé, presidenta de la próxima Met Gala
Adiós a Gastón Pessacq: una voz renovadora en la televisión argentina
Información General
Pacto parental: crece un acuerdo entre padres para demorar el celular
Una variante de gripe golpea al hemisferio norte y podría llegar al país
Los números de la suerte del jueves 11 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Se cayó un ascensor en Ezeiza y hay cinco heridos
Explotación ilegal y lavado: denuncian en la Justicia a 300 sitios de apuestas ilegales en la Provincia
La Ciudad
Pantalla, trasnoche y malas notas: una epidemia entre adolescentes
La Universidad Nacional de La Plata reconoció a sus mejores egresados
Detectives privados platenses, antídoto de traiciones y pasiones
Hallaron Viagra y otros fármacos en los arroyos
El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio
Deportes
Reconquista y Atenas, la Superfinal del básquet platense
La historia de la rivalidad entre Estudiantes y Racing: título, chilena, Copa y cuatro detenidos
Liga Profesional: Estudiantes y Gimnasia, con las zonas definidas
Camioneros, con apoyo de Moyano, rival del Lobo y el Pincha debuta ante el León
Presentan a Brunati como director deportivo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla