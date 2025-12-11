Casación anula la condena del “caso del ternerito”

La historia que en tribunales ya se conoce como “el caso del ternerito” dio un giro decisivo: el Tribunal de Casación bonaerense anuló la condena contra Matías Ezequiel Rival, un peón rural acusado de abigeato por haber cuidado un animal recién nacido que, según su defensa, estaba perdido y famélico cuando llegó a sus manos. La resolución ordena realizar un nuevo juicio oral y expone una serie de fallas procesales que, para los jueces, vulneraron derechos básicos del imputado.

El episodio que originó la causa ocurrió en julio de 2020, en pleno aislamiento por covid. El hermano de Matías encontró un ternero de apenas una semana en la calle, debilitado, y lo llevó al campo donde él trabajaba como empleado rural. Antes de aceptarlo, Matías consultó al dueño del establecimiento, quien autorizó que lo mantuviera allí hasta ubicar al propietario. Según reconstruyen fuentes cercanas al caso, cuando le pidieron el animal, “el ternerito estaba ahí, cuidado, entero; no había ninguna maniobra rara”.

Sin embargo, días después irrumpió la Policía tras una denuncia por el robo de un ternero. Aunque Matías explicó la situación y su hermano se presentó para confirmarlo, sólo él fue detenido. La primera defensa pública no pudo revertir la imputación y el joven terminó firmando un juicio abreviado que lo condenó a cuatro años de prisión por abigeato agravado.

Años más tarde, los abogados Ignacio Fernández Camillo y Francisco Sánchez Peralta asumieron su defensa y plantearon que el acuerdo había sido firmado bajo presión, sin asesoramiento adecuado y sin pruebas que lo vincularan. Casación les dio la razón: sostuvo que hubo vicios en el consentimiento, ausencia de fundamentación y una valoración deficiente de la prueba que tornó inválida la sentencia.

El fallo también cuestionó que, en la etapa de ejecución, se modificara en perjuicio del imputado el modo de cumplimiento de la pena. Y remarcó que nunca se garantizó la posibilidad de que Rival fuera oído por un tribunal superior, un derecho previsto en la Constitución y en los tratados internacionales. Con la decisión, el caso vuelve a foja cero. Rival, que ya está en su casa, enfrentará un nuevo juicio donde la fiscalía deberá probar lo que hasta ahora no logró sostener. Para su entorno, la anulación es un primer paso para reparar lo que consideran “un absurdo judicial”.