Casación anula la condena del “caso del ternerito”

La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir
La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir
Detectives privados platenses, antídoto de traiciones y pasiones
La Justicia tiene bajo la lupa a una empresa asociada con la AFA
El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio
En 2025 la Legislatura gastó más de $308 mil millones y sesionó sólo dieciséis veces
Pantalla, trasnoche y malas notas: una epidemia entre adolescentes
¿Martín Fierro comprados?: escándalo por la primera edición de streamers
Le ponen fecha al Presupuesto, pero se retrasa la reforma laboral
Estatales reclaman que la Provincia pague el aguinaldo “en término”
Nación endurece su postura frente al endeudamiento pedido por Kicillof
Javier Milei inicia la segunda mitad de su mandato, con el desafío de más cambios
La inflación porteña se aceleró a 2,4% y acumuló 28,3% en once meses
La Universidad Nacional de La Plata reconoció a sus mejores egresados
Actividades: taller de ilustración, fiesta en Reconquista y bingo en Villa Elisa
“Tenemos el arma cargada”: la trama de otro feroz ataque a jubilados
Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel
Los Hornos “no está para bollos” y prometen actuar contra los robos
Una audiencia cargada de relatos complican aún más a Tagliaferro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La historia que en tribunales ya se conoce como “el caso del ternerito” dio un giro decisivo: el Tribunal de Casación bonaerense anuló la condena contra Matías Ezequiel Rival, un peón rural acusado de abigeato por haber cuidado un animal recién nacido que, según su defensa, estaba perdido y famélico cuando llegó a sus manos. La resolución ordena realizar un nuevo juicio oral y expone una serie de fallas procesales que, para los jueces, vulneraron derechos básicos del imputado.
El episodio que originó la causa ocurrió en julio de 2020, en pleno aislamiento por covid. El hermano de Matías encontró un ternero de apenas una semana en la calle, debilitado, y lo llevó al campo donde él trabajaba como empleado rural. Antes de aceptarlo, Matías consultó al dueño del establecimiento, quien autorizó que lo mantuviera allí hasta ubicar al propietario. Según reconstruyen fuentes cercanas al caso, cuando le pidieron el animal, “el ternerito estaba ahí, cuidado, entero; no había ninguna maniobra rara”.
Sin embargo, días después irrumpió la Policía tras una denuncia por el robo de un ternero. Aunque Matías explicó la situación y su hermano se presentó para confirmarlo, sólo él fue detenido. La primera defensa pública no pudo revertir la imputación y el joven terminó firmando un juicio abreviado que lo condenó a cuatro años de prisión por abigeato agravado.
Años más tarde, los abogados Ignacio Fernández Camillo y Francisco Sánchez Peralta asumieron su defensa y plantearon que el acuerdo había sido firmado bajo presión, sin asesoramiento adecuado y sin pruebas que lo vincularan. Casación les dio la razón: sostuvo que hubo vicios en el consentimiento, ausencia de fundamentación y una valoración deficiente de la prueba que tornó inválida la sentencia.
El fallo también cuestionó que, en la etapa de ejecución, se modificara en perjuicio del imputado el modo de cumplimiento de la pena. Y remarcó que nunca se garantizó la posibilidad de que Rival fuera oído por un tribunal superior, un derecho previsto en la Constitución y en los tratados internacionales. Con la decisión, el caso vuelve a foja cero. Rival, que ya está en su casa, enfrentará un nuevo juicio donde la fiscalía deberá probar lo que hasta ahora no logró sostener. Para su entorno, la anulación es un primer paso para reparar lo que consideran “un absurdo judicial”.
LE PUEDE INTERESAR
Caso Loan: piden elevar el monto de la recompensa
LE PUEDE INTERESAR
Una audiencia cargada de relatos complican aún más a Tagliaferro
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí