Estudiantes regresó a La Plata y se supo cuándo y dónde será el festejo del campeón
Estudiantes regresó a La Plata y se supo cuándo y dónde será el festejo del campeón
VIDEO. Una banda de mecheras cometió un robo en un comercio del centro de La Plata
El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
Choque y vuelco en la zona oeste de La Plata: hubo dos heridos
EL DIA en Santiago y el VIVO en la intimidad de los festejos dentro del campo de juego
“¡Estudiantes, Estudiantes!”: el abuelo pincharrata de Santa Fe que festejó solo por las calles y es viral
"¡Felicitaciones Estudiantes!": el inesperado Doodle de Google para saludar al campeón pincharrata
VIDEO. Violenta entradera en La Plata: golpearon durante horas a una pareja de jubilados
Ascacibar, tras la conquista del Clausura: "Ganar así la verdad que es lo más lindo que hay"
Murió Kshamenk, la histórica orca que pasó más de tres décadas en Mundo Marino
Elecciones en Chile: cerraron los comicios y comenzó el recuento de votos del balotaje
"Horror": los mensajes de Javier Milei y del Gobierno tras el ataque antisemita en Sídney
Superó adversidades e injusticias para adueñarse de toda la gloria
¡Festeje Pincha! Ya salió con EL DIA el cupón para comprar la remera con descuento de $5000
Gloria eterna: atento Pincha, todo lo que hay que saber sobre el sorteo de la Copa Libertadores
VIDEO.- Francella, viral: el sufrimiento en los penales y la desazón del final
El Pincha otra vez en la Libertadores y un sueño a la vista: el Mundial de Clubes
Dos choques y vuelco en La Plata con pocas horas de diferencia: hay dos heridos
Incendio destruyó una casa y movilizó a dos dotaciones de bomberos en La Plata
Fantasías sexuales: un territorio libre donde empieza el deseo (y más)
El tatuaje que quebró a María Becerra y conmovió a miles de personas
Autoexploración, deseo y pareja: la masturbación: entre la culpa, la religión y el cambio de paradigma
La agenda deportiva del domingo salvada por el polideportivo: partidos, horarios y TV
Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La orca Kshamenk, una de las figuras emblemáticas del oceanario Mundo Marino en San Clemente del Tuyú, falleció este domingo a los 33 años, informaron desde la institución a través de sus redes sociales.
El animal había sido rescatado en 1992 tras quedar varado en la costa bonaerense cuando era aún un cachorro, y desde entonces vivió en cautiverio en el parque temático del Partido de la Costa, donde se convirtió en una de las principales atracciones durante más de tres décadas.
Según confirmaron desde Mundo Marino, la muerte de Kshamenk se produjo en la mañana de este domingo, y las primeras informaciones señalan que sufrió un paro cardiorrespiratorio, probablemente vinculado a su avanzada edad.
A lo largo de estos 33 años, la orca fue objeto de atención tanto por parte del público como de grupos ambientalistas, que en distintas ocasiones impulsaron campañas para su liberación o cuestionaron las condiciones del cautiverio.
Desde la fundación señalaron que Kshamenk vivió “por encima de la expectativa de vida promedio de una orca macho”, y destacaron su historia y el impacto que tuvo en generaciones de visitantes y cuidadores.
La noticia generó conmoción en la comunidad del oceanario y entre quienes siguieron la vida del animal, que desde hace años representaba un vínculo entre la conservación animal y el debate sobre el cuidado de especies marinas bajo cuidado humano.
“Te amamos para siempre, Kshamenk”, fue el mensaje con el que Mundo Marino informó su fallecimiento, subrayando el cariño y dedicación con que fue cuidado durante toda su vida en el parque.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí