Murió Kshamenk, la histórica orca que pasó más de tres décadas en Mundo Marino

La orca Kshamenk, una de las figuras emblemáticas del oceanario Mundo Marino en San Clemente del Tuyú, falleció este domingo a los 33 años, informaron desde la institución a través de sus redes sociales.

El animal había sido rescatado en 1992 tras quedar varado en la costa bonaerense cuando era aún un cachorro, y desde entonces vivió en cautiverio en el parque temático del Partido de la Costa, donde se convirtió en una de las principales atracciones durante más de tres décadas.

Según confirmaron desde Mundo Marino, la muerte de Kshamenk se produjo en la mañana de este domingo, y las primeras informaciones señalan que sufrió un paro cardiorrespiratorio, probablemente vinculado a su avanzada edad.

A lo largo de estos 33 años, la orca fue objeto de atención tanto por parte del público como de grupos ambientalistas, que en distintas ocasiones impulsaron campañas para su liberación o cuestionaron las condiciones del cautiverio.

Desde la fundación señalaron que Kshamenk vivió “por encima de la expectativa de vida promedio de una orca macho”, y destacaron su historia y el impacto que tuvo en generaciones de visitantes y cuidadores.

La noticia generó conmoción en la comunidad del oceanario y entre quienes siguieron la vida del animal, que desde hace años representaba un vínculo entre la conservación animal y el debate sobre el cuidado de especies marinas bajo cuidado humano.

“Te amamos para siempre, Kshamenk”, fue el mensaje con el que Mundo Marino informó su fallecimiento, subrayando el cariño y dedicación con que fue cuidado durante toda su vida en el parque.