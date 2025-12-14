Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

“¡Estudiantes, Estudiantes!”: el pincharrata de Santa Fe que festejó solo por las calles y es viral

14 de Diciembre de 2025 | 16:13

El Estudiantes campeón del Barba Domínguez festejó en cada rincón del país donde tiene un fiel hincha que alienta en las buenas y en las malas. Tras el 15º título, un fanático pincharrata de San Justo (Santa Fe) se viralizó celebrando entre las calles.

La cuenta que comparte contenido viral en Twitter, llamada “Humanos de Santa Fe”, encontró un hecho que generó ternura en las redes sociales y dio de qué hablar luego del triunfo pincharrata. 

“El único hincha de Estudiantes en San Justo salió a festejar el campeonato”, escribió, acompañado de un video. En las imágenes se puede ver a quién fue identificado como ‘Carlitos Guevara’, con bombo en mano y a puro grito.

En la intersección de Iriondo y 9 de Julio, en la localidad santafesina de San Justo, el hombre golpeaba el bombo y expresaba su felicidad con cánticos mientras los automovilistas que pasaban por allí lo apoyaban con bocinazos, sumándose a su alegría. 

“¡Estudiantes, Estudiantes!”, se lo escucha decir poco después, ya sobre la plaza que está en esa misma intersección pero esta vez frente a un puesto de comida. “Carlitos Guevara, un grande. Humilde y gran persona!”, escribió un vecino en la publicación.

 

