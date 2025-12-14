Una banda de mecheras cometió un robo en un comercio del centro de La Plata

Un robo cometido por varias mujeres quedó registrado por las cámaras de seguridad de un comercio de ropa situado sobre calle 8, en pleno corazón del centro de La Plata, y generó preocupación entre los comerciantes de la zona.

Según las imágenes difundidas, el accionar fue coordinado: el pasado viernes, ingresaron varias mujeres al local que fingieron ser clientas, tomaron distintas prendas y distrajeron a la vendedora en la zona de atención.

En cierto momento, una de las sospechosas se colocó frente a la empleada, mientras otra exhibía ropa que obstruía parcialmente su visión. En ese contexto, una tercera mujer aprovechó el descuido y retiró varias prendas sin que la trabajadora lo advirtiera.

Los propietarios del comercio analizaron las grabaciones y difundieron el material entre otros comerciantes cercanos, en medio de la percepción de que estos episodios de hurtos mediante distracción se han repetido en los últimos días en el centro platense.

Días atrás, dos mujeres fueron captadas por la cámara de seguridad perpetrando un robo en el sector de perfumería. Las cámaras de vigilancia del comercio pudieron observar a las mujeres mientras sustraían más de veinte productos.

Según pudo saber Diario EL DIA, las mecheras se habrían llevado varios protectores solares marca Dermaglós, un perfume, máquinas de afeitar con sus cartuchos y otros productos de perfumería.

Las dos mujeres, una vestida con pantalón negro y remera blanca y la otra con short de jean y remera negra, fingen hablar entre las góndolas hasta lograr su cometido y, una vez arrasado el sector de perfumería, se retiran como si no hubiera pasado nada.