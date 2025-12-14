Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

El Pincha otra vez en la Libertadores y un sueño a la vista: el Mundial de Clubes

Con la coronación en Santiago del Estero, el Pincha entró en la Libertadores y escala en el ranking por la carrera hacia la cita mundialista de 2029. En la puja complica a River y Boca

El Pincha otra vez en la Libertadores y un sueño a la vista: el Mundial de Clubes
14 de Diciembre de 2025 | 09:31

Escuchar esta nota

El fútbol argentino tiene un nuevo monarca. Estudiantes de La Plata se alzó con el título del Torneo Clausura 2025 este sábado, tras imponerse a Racing Club en una dramática final resuelta desde los doce pasos en Santiago del Estero.  El equipo dirigido por Eduardo Domínguez celebra la obtención de un nuevo trofeo, un triunfo que, sin embargo, genera repercusiones y cierta inquietud en Boca y River, en el contexto de la carrera hacia el Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

El encuentro fue vibrante y estuvo cargado de emoción hasta el último segundo. La apertura del marcador llegó con un verdadero golazo de Adrián Martínez, que puso a Racing por delante. Pero el Pincha no se rindió: en la jugada final del tiempo reglamentario, apareció el experimentado Guido Carrillo para firmar el empate y forzar el tiempo extra, que concluyó con el 1-1 inalterable. La definición se trasladó a los penales. 

Aunque los arqueros Facundo Cambeses y Fernando Muslera lograron atajar un disparo cada uno, el desenlace llegó con el fallo decisivo de Facundo Pardo, sentenciando la victoria y la coronación de Estudiantes como flamante campeón.

Una nueva ilusión a la vista

La reciente consagración de Estudiantes no solo significa gloria local para el Pincharrata, sino que también impacta directamente en la lucha por un cupo en el Mundial de Clubes 2029. 

Al obtener el título, el León platense se asegura su presencia en la Copa Libertadores 2026, lo que le proporciona una plataforma vital para acumular los puntos necesarios en el ranking de CONMEBOL y aspirar a la segunda edición de este torneo global.

Cómo funciona el sistema de puntuación

El sistema de puntuación es clave:la simple clasificación a la Libertadores ya otorga 3 puntos. Cada victoria en el torneo continental suma 3 unidades adicionales. Los empates brindan 1 punto.

Por cada fase que se avanza, se añaden 3 puntos más, incentivando una campaña profunda.

Actualmente, Racing ostenta el liderazgo entre los equipos argentinos en esta tabla, gracias a su destacada labor en 2025, totalizando 35 puntos tras alcanzar las semifinales.  No obstante, el resultado de anoche en Santiago del Estero lo margina de la edición 2026 de la Libertadores. Por lo tanto, al menos este año, no podrá sumás más puntos.

Inmediatamente detrás, aunque con una distancia no demasiado significativa, se ubica Estudiantes, ahora con 31 unidades. Luego siguen Vélez 24 y River 23. 

Más relegados en la clasificación aparecen Central Córdoba 16 y Talleres 7. 

Boca , por su parte, arranca con solo 3 puntos, pero se espera que comience a escalar posiciones este años, dado que ya tiene asegurado su lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores.

El ranking rumbo al Mundial de Clubes 2029

46 Palmeiras
39 Flamengo
35 Liga de Quito
35 Racing
31 Estudiantes
25 San Pablo
24 Vélez
23 River
21 Botafogo
20 Peñarol
17 Atlético Nacional
17 Internacional
17 Libertad
15 Fortaleza
15 Universitario
14 Central Córdoba
14 Cerro Porteño
13 Universidad
11 Independiente del Valle
10 Bahia
10 Nacional (U)
9 Bolívar
9 Bucaramanga
9 San Antonio
8 Alianza Lima
8 Colo Colo
8 Olimpia
7 Barcelona
7 Sporting Cristal
7 Talleres
4 Carabobo
3 Táchira
3 Boca
3 Argentinos
3 Platense
3 Rosario Central
3 Independiente Rivadavia

