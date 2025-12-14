VIDEO. Violenta entradera en La Plata: golpearon durante horas a una pareja de jubilados

El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
Una violenta entradera tuvo lugar en las primeras horas de este domingo en una casa de Lisandro Olmos, ubicada en 41 y 159. Una pareja de jubilados fue maniatado y golpeado por maleantes que los amenazaron con armas de fuego.
El ataque duró tres largas horas, donde la pareja quedó tendida en el suelo mientras las agredían. No solo los amenazaron con armas, también las utilizaron para golpearlos en la cabeza.
Luego de tres horas de violentarlos, se fueron arrasando con todo a su paso. Se llevaron desde pertenencias personales y objetos de valor hasta comida y carne que había en el freezer.
Los delincuentes habrían utilizado el cable de los celulares para atar a las víctimas mientras perpetraban el asalto. La mujer, que sufre problemas cardíacos, tuvo un ataque de angustia en ese momento, lo que aumentó la tensión.
Los autores del acto delictivo escaparon en una camioneta Toyota Hilux mientras que la policía, que trabaja con las cámaras de seguridad de la zona, estudia la participación de un segundo auto amarillo que merodeó la zona.
Mientras se busca identificar a los delincuentes, tras realizarse la denuncia en la comisaría 3ª de Los Hornos, al momento no hay detenidos. La pareja de 71 años está fuera de peligro.
