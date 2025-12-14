Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"¡Felicitaciones Estudiantes!": el inesperado Doodle de Google para saludar al campeón pincharrata

14 de Diciembre de 2025 | 15:57

Escuchar esta nota

Estudiantes levantó su 15º título, el cuarto con Eduardo Domínguez a la cabeza. La vuelta de Santiago del Estero, donde le ganó en el Madre de Ciudades a Racing desde los doce pasos, fue a puro festejo y ni Google se quiso quedar afuera.

El servidor de internet, desde su cuenta oficial en Argentina de Twitter, saludó al campeón y dejó una animación en Doodle para la sorpresa de los fanáticos.

“¡Felicitaciones, Estudiantes!🏆 Pinchas, busquen en Google “Estudiantes de La Plata” para una sorpresa”, se leyó en el tuit en cuestión, que llegó acompañado de emoticones de corazones rojos y blancos formando la bandera pincharrata. 

Al ingresar a Google y escribir Estudiantes de La Plata en el buscador, los usuarios de internet pueden ver fuegos artificiales acompañados del resultado del partido, un gesto que quedará en la memoria de los hinchas.

