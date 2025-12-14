Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores y usuarios con toda la cobertura de Estudiantes Campeón

Policiales

Impactante choque y vuelco en La Plata: hay dos heridos

Impactante choque y vuelco en La Plata: hay dos heridos
14 de Diciembre de 2025 | 15:42

Escuchar esta nota

Un impactante choque y vuelco tuvo lugar en Los Hornos este domingo y terminó con dos personas heridas. El hecho ocurrió en el cruce de avenida 155 y 62, en la localidad platense. 

Los involucrados son un Fiat Siena y un Volkswagen Virtus. Por motivos que son materia de investigación, tras colisionar, el Virtus volcó y el Siena quedó a su lado, ambos con importantes daños. 

Los dos vehículos quedaron incautados y se llevan adelante las pericias. Dos personas debieron ser asistidas por personal del SAME y trasladadas al Hospital Alejandro Korn.

Las víctimas presentaron politraumatismos y dolores, permaneciendo fuera de peligro. En tanto, la tercera persona presente en la escena fue atendida por el SAME y no se requirió su traslado al centro médico. La causa fue caratulada como “Lesiones culposas”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón

Autoexploración, deseo y pareja: la masturbación: entre la culpa, la religión y el cambio de paradigma

Organizar el amor: tiempos de contratos y matrimonios inteligentes

Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA

Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar

VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional

Mugre y suciedad tras los festejos de Estudiantes Campeón en el centro de La Plata
+ Leidas

El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales

El "uno x uno" del campeón

Estudiantes jugará la Libertadores e irá por otra estrella ante Platense: el anuncio de la Conmebol

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Superó adversidades e injusticias para adueñarse de toda la gloria

Escala la disputa entre IOMA y los médicos

VIDEO.- Francella, viral: el sufrimiento en los penales y la desazón del final

Eduardo Domínguez, el DT que se metió entre los grandes
Últimas noticias de Policiales

Incendio destruyó una casa y movilizó a dos dotaciones de bomberos en La Plata

Choque y vuelco en la zona oeste de La Plata: hubo dos heridos

Robo a mano armada en una pizzería de La Loma en la previa del partido de Estudiantes

Crueldad en Etcheverry: gritos, armas y amenazas de mutilación
La Ciudad
FOTOS | Así celebró el Cuartel de Bomberos Voluntarios El Peligro su 10º aniversario
Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón
Mugre y suciedad tras los festejos de Estudiantes Campeón en el centro de La Plata
Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA
Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?
Deportes
“¡Estudiantes, Estudiantes!”: el abuelo pincharrata de Santa Fe que festejó solo por las calles y es viral
Ascacibar, tras la conquista del Clausura: "Ganar así la verdad que es lo más lindo que hay"
"¡Felicitaciones Estudiantes!": el inesperado Doodle de Google para saludar al campeón pincharrata
Estudiantes volvió a La Plata y se supo cuándo y dónde será el festejo del campeón
Gloria eterna: atento Pincha, todo lo que hay que saber sobre el sorteo de la Copa Libertadores
Información General
Ocurrencias: el mojón volvió a la ciudad que lo había abandonado
Los números de la suerte del domingo 14 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
¡Atención! ANMAT y Senasa frenaron la producción de un queso Cremon tras detectar una bacteria
Magdalena, una escapada ideal desde La Plata para desconectar entre río, campo y tradición
Alerta hantavirus: suben los casos y la Provincia concentra la mayor carga del país
Espectáculos
El tatuaje que quebró a María Becerra y conmovió a miles de personas
Araceli González lloró al hablar de Adrián Suar en la mesaza de Mirtha
VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional
Dolor por el fallecimiento de Ernesto Acher
Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla