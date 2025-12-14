Impactante choque y vuelco en La Plata: hay dos heridos

El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
Un impactante choque y vuelco tuvo lugar en Los Hornos este domingo y terminó con dos personas heridas. El hecho ocurrió en el cruce de avenida 155 y 62, en la localidad platense.
Los involucrados son un Fiat Siena y un Volkswagen Virtus. Por motivos que son materia de investigación, tras colisionar, el Virtus volcó y el Siena quedó a su lado, ambos con importantes daños.
Los dos vehículos quedaron incautados y se llevan adelante las pericias. Dos personas debieron ser asistidas por personal del SAME y trasladadas al Hospital Alejandro Korn.
Las víctimas presentaron politraumatismos y dolores, permaneciendo fuera de peligro. En tanto, la tercera persona presente en la escena fue atendida por el SAME y no se requirió su traslado al centro médico. La causa fue caratulada como “Lesiones culposas”.
