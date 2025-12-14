Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Estudiantes volvió a La Plata y se supo cuándo y dónde será el festejo del campeón

14 de Diciembre de 2025 | 15:12

Escuchar esta nota

El plantel de Estudiantes volvió a La Plata con otra copa bajo el brazo y los jugadores ya disfrutan de un par de días libres antes de volver a los entrenamientos. Los hinchas, por su parte, esperan a festejar junto con jugadores y cuerpo técnico.

Luego de lo que fue la odisea a Santiago del Estero, sobre todo para los fanáticos que debieron sortear inconvenientes y accidentes hasta llegar, el Pincha se coronó de gloria una vez más, la cuarta bajo el mando de Eduardo Domínguez.

Por estas horas, los jugadores y el cuerpo técnico tienen libre hoy y mañana. El martes volverán a los entrenamientos con la cabeza puesta en el partido del próximo sábado -aún sin horario definido- ante Platense en el Estadio Único de San Nicolás por el Trofeo de Campeones.

En tanto, según trascendió, el Pincha espera celebrar con su gente este torneo durante la semana. El plantel volverá a entrenar en el Country Club de City Bell el martes en el turno vespertino y aguarda confirmaciones para los festejos. 

La apuesta es que sea durante la semana, antes del fin de semana, y con la posibilidad de que sea en el Estadio UNO, no en la Municipalidad como se hizo anteriormente, aunque esto no fue confirmado. En la noche de ayer, tras el triunfo frente a Racing, el Palacio Municipal se tiñó de rojo y blanco.

 

