Estudiantes volvió a La Plata y se supo cuándo y dónde será el festejo del campeón

El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
Superó adversidades e injusticias para adueñarse de toda la gloria
¡Festeje Pincha! Ya salió con EL DIA el cupón para comprar la remera con descuento de $5000
Gloria eterna: atento Pincha, todo lo que hay que saber sobre el sorteo de la Copa Libertadores
VIDEO.- Francella, viral: el sufrimiento en los penales y la desazón del final
Incendio destruyó una casa y movilizó a dos dotaciones de bomberos en La Plata
Fantasías sexuales: un territorio libre donde empieza el deseo (y más)
Choque y vuelco en la zona oeste de La Plata: hubo dos heridos
Autoexploración, deseo y pareja: la masturbación: entre la culpa, la religión y el cambio de paradigma
La agenda deportiva del domingo salvada por el polideportivo: partidos, horarios y TV
Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?
Demandas salariales, disputas internas que se acumulan y portazos en las filas libertarias
FOTOS | Así celebró el Cuartel de Bomberos Voluntarios El Peligro su 10º aniversario
Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA
Robo a mano armada en una pizzería de La Loma en la previa del partido de Estudiantes
La hoja de ruta de Kicillof para el PJ, nombres y una foto sugestiva
El sorprendente resultado de comparar el presupuesto de la Legislatura con el del Congreso Nacional
Radiografía estudiantil: cada vez más extranjeros eligen la UNLP
Cuánto costará veranear en 2026: precios de referencia en la Costa Atlántica y Brasil
Caen los matrimonios y también las uniones convivenciales en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El plantel de Estudiantes volvió a La Plata con otra copa bajo el brazo y los jugadores ya disfrutan de un par de días libres antes de volver a los entrenamientos. Los hinchas, por su parte, esperan a festejar junto con jugadores y cuerpo técnico.
Luego de lo que fue la odisea a Santiago del Estero, sobre todo para los fanáticos que debieron sortear inconvenientes y accidentes hasta llegar, el Pincha se coronó de gloria una vez más, la cuarta bajo el mando de Eduardo Domínguez.
Por estas horas, los jugadores y el cuerpo técnico tienen libre hoy y mañana. El martes volverán a los entrenamientos con la cabeza puesta en el partido del próximo sábado -aún sin horario definido- ante Platense en el Estadio Único de San Nicolás por el Trofeo de Campeones.
En tanto, según trascendió, el Pincha espera celebrar con su gente este torneo durante la semana. El plantel volverá a entrenar en el Country Club de City Bell el martes en el turno vespertino y aguarda confirmaciones para los festejos.
La apuesta es que sea durante la semana, antes del fin de semana, y con la posibilidad de que sea en el Estadio UNO, no en la Municipalidad como se hizo anteriormente, aunque esto no fue confirmado. En la noche de ayer, tras el triunfo frente a Racing, el Palacio Municipal se tiñó de rojo y blanco.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí