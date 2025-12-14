Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Santiago Ascacibar, tras la conquista del Torneo Clausura: "Ganar así la verdad que es lo más lindo que hay"

14 de Diciembre de 2025 | 16:06

Tras la conquista del Clausura, Santiago Ascacibar dejó una batería de sensaciones que reflejan la importancia de la consagración en un plantel dispuesto para competir hasta el final. Emocionado, el mediocampista expresó: “Feliz, emocionado, orgulloso del equipo que tenemos y bueno, ahora hay que seguir un paso más”.

El jugador formado en el club subrayó lo que significa levantar un trofeo con la camiseta de su infancia: “Es especial para los que son de la cantera salir campeón acá". Y añadió: Uno sabe lo que es esta institución. Uno nació en esta ciudad, se crió, vio lo que es el ADN, la esencia de este club, y ganar así la verdad que es lo más lindo que hay”.

En relación al agónico gol del triunfo, Ascacibar lo interpretó como una marca registrada del equipo: “El gol en el minuto 47 del segundo tiempo es el ADN Pincha: reponerse a la adversidad y la mentalidad. Nunca aflojar, siempre seguir, se puede. Yo le dije a Guido hace cuatro semanas, y él te lo puede decir: ‘Gordo, vos preparate que vamos a llegar a la final y vas a hacer un gol’. Y se dio".

 

También remarcó el valor del delantero, una figura clave en la campaña albirroja: “Es un goleador de jerarquía y lo demuestra en este tipo de partidos. Dámelo en todas las finales que tengamos”.

Consultado por la superioridad lograda en el mediocampo frente a Racing, explicó: “Trabajamos, fue un trabajo en equipo, y la verdad que se contrarrestó bien". 

Respecto a su futuro, el Ruso evitó definiciones: “No sé, tengo que terminar el año. Uno evalúa lo que fue haciendo. Ahora tengo una final en una semanita, así que metido en eso”. Aunque admitió la atracción que genera el torneo continental: “Es lo que uno anhela siempre con este club y tiene la mística para jugar este tipo de copas”.

