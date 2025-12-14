Santiago Ascacibar, tras la conquista del Torneo Clausura: "Ganar así la verdad que es lo más lindo que hay"

El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
Tras la conquista del Clausura, Santiago Ascacibar dejó una batería de sensaciones que reflejan la importancia de la consagración en un plantel dispuesto para competir hasta el final. Emocionado, el mediocampista expresó: “Feliz, emocionado, orgulloso del equipo que tenemos y bueno, ahora hay que seguir un paso más”.
El jugador formado en el club subrayó lo que significa levantar un trofeo con la camiseta de su infancia: “Es especial para los que son de la cantera salir campeón acá". Y añadió: “Uno sabe lo que es esta institución. Uno nació en esta ciudad, se crió, vio lo que es el ADN, la esencia de este club, y ganar así la verdad que es lo más lindo que hay”.
En relación al agónico gol del triunfo, Ascacibar lo interpretó como una marca registrada del equipo: “El gol en el minuto 47 del segundo tiempo es el ADN Pincha: reponerse a la adversidad y la mentalidad. Nunca aflojar, siempre seguir, se puede. Yo le dije a Guido hace cuatro semanas, y él te lo puede decir: ‘Gordo, vos preparate que vamos a llegar a la final y vas a hacer un gol’. Y se dio".
"UNO ANHELA JUGAR LA LIBERTADORES CON ESTE CLUB Y TIENE LA MÍSTICA PARA JUGAR ESTE TIPO DE COPAS"— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 14, 2025
Santiago Ascacíbar hizo referencia a lo que será su futuro en Estudiantes tras haber obtenido el Torneo Clausura ante Racing por penales#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Mwt3maZsJ4
También remarcó el valor del delantero, una figura clave en la campaña albirroja: “Es un goleador de jerarquía y lo demuestra en este tipo de partidos. Dámelo en todas las finales que tengamos”.
Consultado por la superioridad lograda en el mediocampo frente a Racing, explicó: “Trabajamos, fue un trabajo en equipo, y la verdad que se contrarrestó bien".
Respecto a su futuro, el Ruso evitó definiciones: “No sé, tengo que terminar el año. Uno evalúa lo que fue haciendo. Ahora tengo una final en una semanita, así que metido en eso”. Aunque admitió la atracción que genera el torneo continental: “Es lo que uno anhela siempre con este club y tiene la mística para jugar este tipo de copas”.
