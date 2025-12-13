Jara o Kast: Chile elige nuevo presidente en un balotaje clave



Chile elegirá este domingo a su próximo presidente en una segunda vuelta que enfrentará a la candidata de izquierda Jeannette Jara y al dirigente de ultraderecha José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano. El ganador asumirá para el período 2026-2030.

Jara, militante del Partido Comunista y respaldada por el oficialismo, se mide con Kast, referente opositor que compite por tercera vez por la presidencia. Ambos aspirantes se ubican por fuera de los partidos tradicionales del centro político que gobernaron el país en las últimas décadas, según un análisis de la agencia Xinhua.

De acuerdo con los sondeos previos a la votación, Kast aparece como favorito para imponerse en el balotaje. Están habilitadas para votar cerca de 16 millones de personas en lo que será la primera elección presidencial en Chile con voto obligatorio.

EL RESULTADO DE LA PRIMERA VUELTA

En la primera vuelta, realizada el 16 de noviembre, Jara obtuvo el 26,8% de los votos y Kast el 23,9%, resultados que les permitieron avanzar a la definición de este domingo.

Kast cerró su campaña en Temuco, capital de la región de La Araucanía, a unos 670 kilómetros al sur de Santiago. El acto se realizó con fuertes medidas de seguridad y volvió a poner el foco en el conflicto mapuche, uno de los ejes de su discurso de mano dura en la región. Durante su intervención, el candidato criticó con dureza al gobierno de Gabriel Boric y cuestionó su gestión.

Jara, en tanto, encabezó su acto de cierre en la ciudad de Coquimbo, en el denominado Norte Chico. Allí destacó su gestión como ministra de Trabajo del actual gobierno, mencionando medidas como el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral, y prometió “medidas concretas” para combatir la inseguridad y mejorar la situación económica de los hogares.

Ambos actos pusieron fin a una semana marcada por el último debate televisivo organizado por la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel), el último cara a cara entre los candidatos antes de la elección. En ese intercambio, Jara insistió en que Kast explicara algunas de sus propuestas más controvertidas, como la expulsión masiva de migrantes en situación irregular y un fuerte ajuste del gasto público.

EL CAMINO AL BALOTAJE

La campaña hacia la segunda vuelta estuvo atravesada por el papel del economista Franco Parisi, candidato del Partido de la Gente, quien sorprendió al ubicarse tercero en la primera vuelta con el 19,71% de los votos, más de 2,5 millones de sufragios.

Parisi evitó respaldar de manera directa a alguno de los dos finalistas y definió a su espacio como “ni facho ni comunacho”. Además, promovió una consulta en línea entre sus seguidores para definir una postura, en la que el 78% se inclinó por el voto en blanco o nulo.

Según el politólogo chileno Rodrigo Karmy, citado por Sputnik News, Parisi logró instalarse como una suerte de “tercer actor” en el balotaje. Otros candidatos que quedaron fuera de la contienda, como Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, expresaron su apoyo a Kast tras la primera vuelta.

Analistas coinciden en que el resultado final dependerá en buena medida del comportamiento de los indecisos, de quienes no votaron en la primera ronda y del electorado que acompañó a Parisi.

EL VOTO DE LOS CHILENOS EN LA ARGENTINA

Los ciudadanos chilenos residentes en la Ciudad de Buenos Aires también podrán participar del balotaje. Este domingo se habilitará la Escuela Primaria N° 6, ubicada en Basavilbaso 1295, esquina Juncal, en el barrio de Retiro.

El operativo contará con una docena de mesas y se podrá votar entre las 8 y las 12. El Gobierno porteño dispondrá un dispositivo especial con la participación de los ministerios de Justicia, Seguridad y Educación para garantizar el desarrollo de la jornada electoral.