Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores: desde el sábado a las 17 y todo el domingo

El Mundo

Jara o Kast: Chile elige nuevo presidente en un balotaje clave

Con voto obligatorio y cerca de 16 millones de personas habilitadas, el país define este domingo a su próximo mandatario entre la candidata de izquierda Jeannette Jara y el líder de ultraderecha José Antonio Kast

Jara o Kast: Chile elige nuevo presidente en un balotaje clave
13 de Diciembre de 2025 | 15:30

Escuchar esta nota


Chile elegirá este domingo a su próximo presidente en una segunda vuelta que enfrentará a la candidata de izquierda Jeannette Jara y al dirigente de ultraderecha José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano. El ganador asumirá para el período 2026-2030.

Jara, militante del Partido Comunista y respaldada por el oficialismo, se mide con Kast, referente opositor que compite por tercera vez por la presidencia. Ambos aspirantes se ubican por fuera de los partidos tradicionales del centro político que gobernaron el país en las últimas décadas, según un análisis de la agencia Xinhua.

De acuerdo con los sondeos previos a la votación, Kast aparece como favorito para imponerse en el balotaje. Están habilitadas para votar cerca de 16 millones de personas en lo que será la primera elección presidencial en Chile con voto obligatorio.

EL RESULTADO DE LA PRIMERA VUELTA

En la primera vuelta, realizada el 16 de noviembre, Jara obtuvo el 26,8% de los votos y Kast el 23,9%, resultados que les permitieron avanzar a la definición de este domingo.

Kast cerró su campaña en Temuco, capital de la región de La Araucanía, a unos 670 kilómetros al sur de Santiago. El acto se realizó con fuertes medidas de seguridad y volvió a poner el foco en el conflicto mapuche, uno de los ejes de su discurso de mano dura en la región. Durante su intervención, el candidato criticó con dureza al gobierno de Gabriel Boric y cuestionó su gestión.

LE PUEDE INTERESAR

Trump, Clinton, Woody... El álbum de fotos maldito de Epstein

LE PUEDE INTERESAR

Aseguran que la CIA participó del operativo que sacó a Machado de Venezuela

Jara, en tanto, encabezó su acto de cierre en la ciudad de Coquimbo, en el denominado Norte Chico. Allí destacó su gestión como ministra de Trabajo del actual gobierno, mencionando medidas como el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral, y prometió “medidas concretas” para combatir la inseguridad y mejorar la situación económica de los hogares.

Ambos actos pusieron fin a una semana marcada por el último debate televisivo organizado por la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel), el último cara a cara entre los candidatos antes de la elección. En ese intercambio, Jara insistió en que Kast explicara algunas de sus propuestas más controvertidas, como la expulsión masiva de migrantes en situación irregular y un fuerte ajuste del gasto público.

EL CAMINO AL BALOTAJE

La campaña hacia la segunda vuelta estuvo atravesada por el papel del economista Franco Parisi, candidato del Partido de la Gente, quien sorprendió al ubicarse tercero en la primera vuelta con el 19,71% de los votos, más de 2,5 millones de sufragios.

Parisi evitó respaldar de manera directa a alguno de los dos finalistas y definió a su espacio como “ni facho ni comunacho”. Además, promovió una consulta en línea entre sus seguidores para definir una postura, en la que el 78% se inclinó por el voto en blanco o nulo.

Según el politólogo chileno Rodrigo Karmy, citado por Sputnik News, Parisi logró instalarse como una suerte de “tercer actor” en el balotaje. Otros candidatos que quedaron fuera de la contienda, como Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, expresaron su apoyo a Kast tras la primera vuelta.

Analistas coinciden en que el resultado final dependerá en buena medida del comportamiento de los indecisos, de quienes no votaron en la primera ronda y del electorado que acompañó a Parisi.

EL VOTO DE LOS CHILENOS EN LA ARGENTINA

Los ciudadanos chilenos residentes en la Ciudad de Buenos Aires también podrán participar del balotaje. Este domingo se habilitará la Escuela Primaria N° 6, ubicada en Basavilbaso 1295, esquina Juncal, en el barrio de Retiro.

El operativo contará con una docena de mesas y se podrá votar entre las 8 y las 12. El Gobierno porteño dispondrá un dispositivo especial con la participación de los ministerios de Justicia, Seguridad y Educación para garantizar el desarrollo de la jornada electoral.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fotos y videos.- Movilización histórica: desde UNO partió la caravana de micros rumbo a Santiago

En fotos y video.- Así fue la llegada de Estudiantes a Santiago del Estero

Nacho Fernández a Gimnasia: ¿Sin avances tras la primera reunión?

"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas

Los socios del gol: pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

“Estaba por explotarle el corazón”: el mozo que auxilió a Joaquín Levintón tras el infarto
+ Leidas

VIDEO.- Tres micros con hinchas de Estudiantes chocaron rumbo a Santiago del Estero: quiénes son los heridos

Otro escándalo con una concejal libertaria

La Agremiación Médica Platense cortó a IOMA por falta de pago: que prestaciones quedaron afectadas

El Pincha va por más gloria, ante Racing en Santiago: hora, formaciones y TV

Un rayo perforó el neumático de una moto y una pareja terminó herida en La Plata

Estudiantes cerró dos nuevos sponsors para la próxima temporada

Nacho Fernández: no hubo acuerdo tras una primera reunión

VIDEO. Arrancó el éxodo con la Brujita Verón a la cabeza
Últimas noticias de El Mundo

Trump, Clinton, Woody... El álbum de fotos maldito de Epstein

Aseguran que la CIA participó del operativo que sacó a Machado de Venezuela

El rey Carlos habló de su cáncer en la televisión

Irán arrestó a la ganadora del premio Nobel de la Paz
Policiales
Fuego, evacuación y tensión en un local de comidas en pleno centro de La Plata
La Plata sangrienta: quien era el joven que mataron de un tiro en la cabeza
Los Hornos: el delito no afloja y crece el miedo
A metros de Parque Castelli: entraron, rompieron todo y robaron $5 millones
VIDEO. Un accidente alteró la caravana pincha en UNO
Información General
Alerta hantavirus: suben los casos y la Provincia concentra la mayor carga del país
Un niño menor de 5 años muere por ahogamiento cada semana
Los números de la suerte del sábado 13 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Daños materiales, calles inundadas y complicaciones: lo que dejó el temporal en el sur bonaerense
Los números de la suerte del viernes 12 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
Una odisea: además del choque, otros micros con hinchas sufrieron averías camino a Santiago
Fotos y videos.- Desde Santiago del Estero, así se vive la previa de la final entre Estudiantes y Racing
El Pincha va por más gloria, ante Racing en Santiago: hora, formaciones y TV
El enojo de la Brujita Verón: qué dijo tras el choque de micros rumbo a Santiago del Estero
VIDEO.- Tres micros con hinchas de Estudiantes chocaron rumbo a Santiago del Estero: quiénes son los heridos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla