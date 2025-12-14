El tatuaje que quebró a María Becerra y conmovió a miles de personas

El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
Su novio, J Rei, sorprendió a la cantante en el medio del escenario al mostrarle una dedicatoria íntima ligada a los embarazos que la pareja perdió
Finalmente se conoció el motivo por el cual María Becerra debió abandonar de manera abrupta el escenario durante su primer show en el estadio Monumental. El momento de fuerte carga emocional fue provocado por un gesto de su pareja, el cantante JRei, que sorprendió a la artista en pleno recital.
Mientras ambos interpretaban una de las canciones de su último álbum, JRei le mostró a la “Nena de Argentina” un nuevo tatuaje que llevaba en el brazo. La escena, presenciada por más de 85 mil personas, conmovió visiblemente a Becerra, quien interrumpió el show durante algunos segundos. Luego de fundirse en un abrazo, la pareja retomó la presentación.
El episodio generó múltiples especulaciones en redes sociales hasta que el propio Julián Reininger decidió aclarar lo ocurrido. A través de sus historias de Instagram, el artista publicó una imagen del tatuaje que despertó tanta emoción en la cantante.
“María de los Ángeles: ahora te amo más porque compartimos unos ángeles”, decía la frase, en referencia a los dos embarazos que la pareja perdió, una experiencia profundamente dolorosa que los marcó para siempre.
En la segunda de esas situaciones, la vida de María Becerra estuvo seriamente comprometida y la rápida reacción de JRei, quien la trasladó de urgencia a un sanatorio, fue determinante para salvarla.
