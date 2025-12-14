Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores y usuarios con toda la cobertura de Estudiantes Campeón

Espectáculos

El tatuaje que quebró a María Becerra y conmovió a miles de personas

Su novio, J Rei, sorprendió a la cantante en el medio del escenario al mostrarle una dedicatoria íntima ligada a los embarazos que la pareja perdió

El tatuaje que quebró a María Becerra y conmovió a miles de personas
14 de Diciembre de 2025 | 11:32

Escuchar esta nota

Finalmente se conoció el motivo por el cual María Becerra debió abandonar de manera abrupta el escenario durante su primer show en el estadio Monumental. El momento de fuerte carga emocional fue provocado por un gesto de su pareja, el cantante JRei, que sorprendió a la artista en pleno recital.

Mientras ambos interpretaban una de las canciones de su último álbum, JRei le mostró a la “Nena de Argentina” un nuevo tatuaje que llevaba en el brazo. La escena, presenciada por más de 85 mil personas, conmovió visiblemente a Becerra, quien interrumpió el show durante algunos segundos. Luego de fundirse en un abrazo, la pareja retomó la presentación.

El episodio generó múltiples especulaciones en redes sociales hasta que el propio Julián Reininger decidió aclarar lo ocurrido. A través de sus historias de Instagram, el artista publicó una imagen del tatuaje que despertó tanta emoción en la cantante.

“María de los Ángeles: ahora te amo más porque compartimos unos ángeles”, decía la frase, en referencia a los dos embarazos que la pareja perdió, una experiencia profundamente dolorosa que los marcó para siempre.

En la segunda de esas situaciones, la vida de María Becerra estuvo seriamente comprometida y la rápida reacción de JRei, quien la trasladó de urgencia a un sanatorio, fue determinante para salvarla.

LE PUEDE INTERESAR

Araceli González lloró al hablar de Adrián Suar en la mesaza de Mirtha

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón

Autoexploración, deseo y pareja: la masturbación: entre la culpa, la religión y el cambio de paradigma

Organizar el amor: tiempos de contratos y matrimonios inteligentes

Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA

Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar

VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional

Mugre y suciedad tras los festejos de Estudiantes Campeón en el centro de La Plata
+ Leidas

El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales

El "uno x uno" del campeón

Estudiantes jugará la Libertadores e irá por otra estrella ante Platense: el anuncio de la Conmebol

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Superó adversidades e injusticias para adueñarse de toda la gloria

Escala la disputa entre IOMA y los médicos

VIDEO.- Francella, viral: el sufrimiento en los penales y la desazón del final

Eduardo Domínguez, el DT que se metió entre los grandes
Últimas noticias de Espectáculos

Araceli González lloró al hablar de Adrián Suar en la mesaza de Mirtha

VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional

Dolor por el fallecimiento de Ernesto Acher

Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar
Policiales
Incendio destruyó una casa y movilizó a dos dotaciones de bomberos en La Plata
Choque y vuelco en la zona oeste de La Plata: hubo dos heridos
Robo a mano armada en una pizzería de La Loma en la previa del partido de Estudiantes
Crueldad en Etcheverry: gritos, armas y amenazas de mutilación
Sin fe ni límites: esta vez entraron a robar a una capilla en Villa Elvira
Deportes
Estudiantes volvió a La Plata y se supo cuándo y dónde será el festejo del campeón
Gloria eterna: atento Pincha, todo lo que hay que saber sobre el sorteo de la Copa Libertadores
VIDEO.- El Pincha y una vuelta olímpica con un sabor especial: así fue la comunión entre la gente y los jugadores    
VIDEO.- ¡León feliz! Así ruge en las redes tras salir de nuevo campeón
La agenda deportiva del domingo salvada por el polideportivo: partidos, horarios y TV
Información General
Ocurrencias: el mojón volvió a la ciudad que lo había abandonado
Los números de la suerte del domingo 14 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
¡Atención! ANMAT y Senasa frenaron la producción de un queso Cremon tras detectar una bacteria
Magdalena, una escapada ideal desde La Plata para desconectar entre río, campo y tradición
Alerta hantavirus: suben los casos y la Provincia concentra la mayor carga del país
La Ciudad
FOTOS | Así celebró el Cuartel de Bomberos Voluntarios El Peligro su 10º aniversario
Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón
Mugre y suciedad tras los festejos de Estudiantes Campeón en el centro de La Plata
Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA
Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla