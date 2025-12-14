"Horror": los mensajes de Javier Milei y del Gobierno tras el ataque antisemita en Sídney

Estudiantes regresó a La Plata y se supo cuándo y dónde será el festejo del campeón
El presidente Javier Milei condenó hoy en sus redes sociales el atentado terrorista contra la comunidad judía en Australia, un ataque que dejó un saldo de al menos 11 muertos. El hecho de sangre se produjo durante una celebración de la festividad de Hanukkah en la playa de Bondi Beach, en Sídney, donde dos atacantes abrieron fuego contra los asistentes.
El mandatario, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, utilizó su cuenta oficial para referirse al suceso, que coincidió con el inicio de la festividad judía: “HORROR. Lo hacen en el inicio de JANUCA. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad. Y esto es así ‘porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de LAS FUERZAS que vienen del CIELO’. ÁNIMO!”
Tras el ataque, la Policía de Nueva Gales del Sur confirmó la muerte de once personas, incluido uno de los tiradores, mientras que el segundo presunto atacante fue arrestado y se encuentra en estado crítico.
En su mensaje, el presidente retuiteó un mensaje previo del ex ministro de Seguridad porteño Waldo Wolff, en el que se cargaba contra quienes “apañan el terrorismo” y se expresaba solidaridad con las familias de las víctimas del ataque.
En sintonía con Cancillería, la Oficina del Presidente de la República Argentina emitió un comunicado oficial este domingo condenando el violento ataque dirigido contra familias judías reunidas en Sídney para celebrar la festividad de Janucá.
El texto oficial califica el acto como un ataque de "terroristas islamitas" que dejó "un tendal de víctimas fatales y numerosos heridos", y advierte que este tipo de acciones demuestran el "desprecio por la vida y el afán de destrucción de un grupo de personas intolerantes cuya única meta es el fin de la humanidad como la conocemos".
El punto más destacado del comunicado es la referencia directa a la decisión política de Australia. La Oficina del Presidente recordó una advertencia que el Primer Ministro de Israel habría enviado a su par australiano en agosto.
"Según explicó Israel en su carta, tras la masacre del 7 de octubre del 2023, cualquier reconocimiento a Palestina podría ser interpretado como un premio por dicho ataque, lo que llevaría a nuevos atentados. En septiembre de este año, Australia reconoció el Estado Palestino, y hoy, tan solo 3 meses después, la comunidad judía sufre nuevamente una masacre", indicaron.
Con esta mención, el Gobierno de Milei alinea su postura internacional con la tesis israelí de que el reconocimiento de Palestina fomenta el terrorismo.
En tanto, a través del comunicado, el presidente Javier Milei expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y reafirmó el compromiso de Argentina con la protección de la comunidad judía y la cooperación internacional para "prevenir, combatir y erradicar la violencia contra dicha comunidad".
El comunicado finaliza haciendo hincapié en la situación de Argentina, "un país que fue víctima directa del terrorismo islamita y su visceral antisemitismo" (en referencia a los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA).
Para comentar suscribite haciendo click aquí