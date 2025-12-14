Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores y usuarios con toda la cobertura de Estudiantes Campeón

Política y Economía

"Horror": los mensajes de Javier Milei y del Gobierno tras el ataque antisemita en Sídney

"Horror": los mensajes de Javier Milei y del Gobierno tras el ataque antisemita en Sídney
14 de Diciembre de 2025 | 17:10

Escuchar esta nota

El presidente Javier Milei condenó hoy en sus redes sociales el atentado terrorista contra la comunidad judía en Australia, un ataque que dejó un saldo de al menos 11 muertos. El hecho de sangre se produjo durante una celebración de la festividad de Hanukkah en la playa de Bondi Beach, en Sídney, donde dos atacantes abrieron fuego contra los asistentes.

El mandatario, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, utilizó su cuenta oficial para referirse al suceso, que coincidió con el inicio de la festividad judía: “HORROR. Lo hacen en el inicio de JANUCA. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad. Y esto es así ‘porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de LAS FUERZAS que vienen del CIELO’. ÁNIMO!”

Tras el ataque, la Policía de Nueva Gales del Sur confirmó la muerte de once personas, incluido uno de los tiradores, mientras que el segundo presunto atacante fue arrestado y se encuentra en estado crítico.

En su mensaje, el presidente retuiteó un mensaje previo del ex ministro de Seguridad porteño  Waldo Wolff, en el que se cargaba contra quienes “apañan el terrorismo” y se expresaba solidaridad con las familias de las víctimas del ataque.

En sintonía con Cancillería, la Oficina del Presidente de la República Argentina emitió un comunicado oficial este domingo condenando el violento ataque dirigido contra familias judías reunidas en Sídney para celebrar la festividad de Janucá.

El texto oficial califica el acto como un ataque de "terroristas islamitas" que dejó "un tendal de víctimas fatales y numerosos heridos", y advierte que este tipo de acciones demuestran el "desprecio por la vida y el afán de destrucción de un grupo de personas intolerantes cuya única meta es el fin de la humanidad como la conocemos".

LE PUEDE INTERESAR

Lo nuevo y lo que sigue faltando en la nueva reforma laboral

LE PUEDE INTERESAR

Testaferros del poder: las caras ocultas del dinero

El punto más destacado del comunicado es la referencia directa a la decisión política de Australia. La Oficina del Presidente recordó una advertencia que el Primer Ministro de Israel habría enviado a su par australiano en agosto. 

"Según explicó Israel en su carta, tras la masacre del 7 de octubre del 2023, cualquier reconocimiento a Palestina podría ser interpretado como un premio por dicho ataque, lo que llevaría a nuevos atentados. En septiembre de este año, Australia reconoció el Estado Palestino, y hoy, tan solo 3 meses después, la comunidad judía sufre nuevamente una masacre", indicaron.

Con esta mención, el Gobierno de Milei alinea su postura internacional con la tesis israelí de que el reconocimiento de Palestina fomenta el terrorismo.

En tanto, a través del comunicado, el presidente Javier Milei expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y reafirmó el compromiso de Argentina con la protección de la comunidad judía y la cooperación internacional para "prevenir, combatir y erradicar la violencia contra dicha comunidad".

El comunicado finaliza haciendo hincapié en la situación de Argentina, "un país que fue víctima directa del terrorismo islamita y su visceral antisemitismo" (en referencia a los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA).

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón

Autoexploración, deseo y pareja: la masturbación: entre la culpa, la religión y el cambio de paradigma

Organizar el amor: tiempos de contratos y matrimonios inteligentes

Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA

Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar

VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional

Mugre y suciedad tras los festejos de Estudiantes Campeón en el centro de La Plata
+ Leidas

El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales

El "uno x uno" del campeón

Estudiantes jugará la Libertadores e irá por otra estrella ante Platense: el anuncio de la Conmebol

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Superó adversidades e injusticias para adueñarse de toda la gloria

Estudiantes regresó a La Plata y se supo cuándo y dónde será el festejo del campeón

Escala la disputa entre IOMA y los médicos

VIDEO.- Francella, viral: el sufrimiento en los penales y la desazón del final
Últimas noticias de Política y Economía

Lo nuevo y lo que sigue faltando en la nueva reforma laboral

Testaferros del poder: las caras ocultas del dinero

El sorprendente resultado de comparar el presupuesto de la Legislatura con el del Congreso Nacional

La hoja de ruta de Kicillof para el PJ, nombres y una foto sugestiva
Deportes
Estudiantes regresó a La Plata y se supo cuándo y dónde será el festejo del campeón
“¡Estudiantes, Estudiantes!”: el abuelo pincharrata de Santa Fe que festejó solo por las calles y es viral
Ascacibar, tras la conquista del Clausura: "Ganar así la verdad que es lo más lindo que hay"
"¡Felicitaciones Estudiantes!": el inesperado Doodle de Google para saludar al campeón pincharrata
Gloria eterna: atento Pincha, todo lo que hay que saber sobre el sorteo de la Copa Libertadores
Policiales
VIDEO. Violenta entradera en La Plata: golpearon durante horas a una pareja de jubilados
VIDEO. Una banda de mecheras cometió un robo en un comercio del centro de La Plata
Dos choques y vuelco en La Plata con pocas horas de diferencia: hay dos heridos
Incendio destruyó una casa y movilizó a dos dotaciones de bomberos en La Plata
Robo a mano armada en una pizzería de La Loma en la previa del partido de Estudiantes
Espectáculos
El tatuaje que quebró a María Becerra y conmovió a miles de personas
Araceli González lloró al hablar de Adrián Suar en la mesaza de Mirtha
VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional
Dolor por el fallecimiento de Ernesto Acher
Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar
Información General
Ocurrencias: el mojón volvió a la ciudad que lo había abandonado
Los números de la suerte del domingo 14 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
¡Atención! ANMAT y Senasa frenaron la producción de un queso Cremon tras detectar una bacteria
Magdalena, una escapada ideal desde La Plata para desconectar entre río, campo y tradición
Alerta hantavirus: suben los casos y la Provincia concentra la mayor carga del país

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla