Conmoción en Hollywood: asesinan a Rob Reiner, el cineasta de “Cuando Harry conoció a Sally”

Director genial y diverso, autor de obras como “Misery” y “Cuenta conmigo”, murió a los 78 años: apareció apuñalado junto a su mujer, Michele. Sospechan del hijo menor de ambos, Nick
Rob Reiner, gigante director de Hollywood responsable de películas como “Cuando Harry conoció a Sally”, “Cuenta conmigo” y “Misery”, murió a los 78 años, en un hecho que sacude a la industria del cine: su mujer Michele y él fueron encontrados muertos en su casa, apuñalados, y la policía ha arrestado a su hijo menor Nick, sospechoso del crimen.
Nick Reiner, de 32 años, fue “acusado de asesinato” y está detenido con una fianza de cuatro millones de dólares en relación con las muertes de sus padres. Inmediatamente, en el ambiente recordaron las luchas contra las adicciones de Nick, sobre las cuales él mismo había hablado públicamente: a los 18 años, ya había pasado por ciclos de ingreso y salida de centros de rehabilitación con episodios fuera de su hogar y recaídas en medio. Rob y Nick Reiner exploraron su difícil relación y las luchas de Nick Reiner con las drogas en una película semiautobiográfica de 2016, “Being Charlie”.
Hijo de la leyenda de la comedia Carl Reiner, Rob creció pensando que su padre, Carl Reiner, no lo entendía ni lo encontraba gracioso. “Mi padre pensaba: ‘Oh, Dios mío, este pobre chico está preocupado por estar a la sombra de un padre famoso’”, dijo Reiner a “60 Minutes” en octubre, recordando la tentación de cambiar su nombre. “Y él dice: ‘¿A qué quieres cambiar tu nombre?’ Y yo dije: ‘Carl’. Solo quería ser como él”.
Después de comenzar como escritor para “The Smothers Brothers Comedy Hour”, el gran avance de Reiner llegó cuando, a los 23 años, fue elegido en “All in the Family”, de Norman Lear como el yerno progresista de Archie Bunker, Michael “Meathead” Stivic. Pero en la década de 1980, Reiner comenzó como director de largometrajes, produciendo algunas de las películas más queridas de esa, o cualquier, era. Su primera película, el clásico de culto en gran parte improvisado de 1984 “Spinal Tap”, sigue siendo el texto fundamental del falso documental.
Después de la comedia veraniega de John Cusack de 1985 “The Sure Thing”, Reiner hizo “Cuenta conmigo” (1986), “La princesa prometida” (1987) y “Cuando Harry conoció a Sally” (1989), un período de cuatro años que resultó en un trío de clásicos estadounidenses, todos ellos entre las películas más citadas del siglo XX.
Nick Reiner es el único detenido en relación con las muertes de sus padres
Dirigió luego las recordadas “Misery” y “Cuestión de honor”, y siguió actuando, con papeles en películas como “Sintonía de amor” y “El lobo de Wall Street”. Pero en una entrevista a principios de este año con Seth Rogen, Reiner sugirió que todo en su carrera se reducía a una cosa: “Todo lo que he hecho es decir: ‘¿Es esto algo que es una extensión de mí?’ Para ‘Cuenta conmigo’, no sabía si iba a tener éxito o no. Todo lo que pensé fue: ‘Me gusta esto porque sé cómo se siente’”.
Rob Reiner estaba casado con la fotógrafa Michele Singer Reiner desde 1989. Ambos se conocieron mientras él dirigía “Cuando Harry conoció a Sally” y tuvieron tres hijos juntos. Reiner había estado previamente casado con la actriz-directora Penny Marshall de 1971 a 1981, directora de “Quisiera ser grande” y “Un equipo muy especial”. Adoptó a su hija, Tracy Reiner. Carl Reiner murió en 2020 a los 98 años y Marshall murió en 2018.
