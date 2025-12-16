Kicillof acompañará la movilización de la CGT

Una “guerra” de acusaciones entre el Gobierno y los que mandan en la AFA
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que el proyecto de reforma laboral está “diseñado para empeorar la situación de la Argentina” y expresó que el nombre de “modernización laboral” nunca estuvo “peor puesto” porque considera que es un retroceso en materia de derechos a “la Asamblea del año 1813”.
“La Argentina vive una situación de emergencia laboral, de pérdida de puestos de trabajo, cierre de empresas y caída de salarios, y esta ley parece diseñada para lograr un empeoramiento”, afirmó el mandatario provincial en declaraciones radiales.
Kicillof adelantó, además, que el jueves va a “acompañar” la movilización convocada por la CGT y las dos CTA para rechazar la reforma, cuyo tratamiento, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, será prioritario para el Poder Ejecutivo en las actuales sesiones extraordinarias del Congreso.
“Vamos a acompañar como Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y por supuesto como provincia de Buenos Aires”, explicó el gobernador aludiendo a la marcha del jueves próximo a Plaza de Mayo, de la que además participarán organizaciones sociales.
Agregó que el proyecto de reforma laboral “tiene 197 artículos y no se consultó no con las pymes ni con los trabajadores” y advirtió: “Si el Gobierno pretende aprobarlo con método de shock está muy equivocado, hay que dar la discusión”.
