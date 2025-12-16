Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los leones del Barba: mañana gratis con EL DIA, la lámina del campeón

Opinión |Editorial

En las Fiestas dirá presente la ayuda a los más necesitados

16 de Diciembre de 2025 | 01:50
En esta semana corren las últimas jornadas para que vecinos de nuestra región pueden sumarse a la colecta de juguetes que, por vigésimo año consecutivo, se realiza bajo le lema de “Ni un chico sin Papá Noel”, impulsada por la organización La Plata Solidaria.

Tal como se detalló en ediciones anteriores, en una primera etapa los encargados de promover esa campaña invitaron a comercios, a instituciones y a escuelas para que fueran centro de recepción y así ser parte de esta iniciativa solidaria.

Se ha señalado muchas veces en esta columna que las respuestas positivas frente a las emergencias que enfrentan personas de toda edad –entre ellos, también, los pequeños pacientes del Hospital de Niños, muchos de ellos alejados de sus familias- vienen caracterizando a los vecinos de la Región, siempre dispuestos no sólo a ofrecer aportes sino, fundamentalmente, a donar su tiempo para acompañar a los carecientes.

Corresponde, por cierto, mencionar todas las campañas que distintas entidades de la Región promueven año tras año en las jornadas de Navidad, Año Nuevo y Reyes para colectar alimentos, juguetes, medicamentos, libros, útiles escolares y todo tipo de ayudas en favor de los niños y personas de toda edad que menos tienen.

Se conoce que muchas personas necesitadas reciben a lo largo del año asistencia de distintos tipos y contención por parte de entidades, con la participación de un voluntariado permanente y es seguro que, en estas jornadas, serán los niños con carencias los que podrán merecer una vez más la atención y el cariño de muchas personas.

También es deseable que se reitere el auspicioso hecho de que alguna entidad se ocupe de impedir que las personas sin techo carezcan de compañía en estos festejos, reuniéndolos en una mesa común en la que también estarán los voluntarios.

Del mismo modo, las parroquias católicas platenses y los templos de otras religiones reciben donaciones para las personas más vulnerables.

Está claro, también, que abundan en la actualidad demandas sociales de toda índole, que merecen asimismo un tratamiento especial, en situaciones que superan las posibilidades de quienes atraviesan esas carencias y que reclaman soluciones rápidas y efectivas.

Ello no impide, desde luego, requerir apoyo para las campañas solidarias que en estos días se despliegan en favor de tantas personas que sufren necesidades y diversos problemas, entre ellos trastornos en su salud y que no cuentan con recursos propios para satisfacer sus demandas básicas, castigados por la mala fortuna y por la imposibilidad material de superar, al menos en forma rápida, el desamparo en el que se encuentran.

 

