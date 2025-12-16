En las Fiestas dirá presente la ayuda a los más necesitados

El Banco Central aseguró que las nuevas bandas cambiarias no impactarán en la inflación ni el dólar
El Banco Central aseguró que las nuevas bandas cambiarias no impactarán en la inflación ni el dólar
El intendente Alak solicita licencia de vacaciones en enero: quién será su reemplazante
Llegó a La Plata para pasar las fiestas y un robo la dejó varada: pide ayuda para volver a España
Estudiantes por el Trofeo de Campeones ante Platense: horario confirmado y venta de entradas
Principio de acuerdo en Gimnasia para la continuidad de Fernando Zaniratto
"Así se viven las madrugadas": vecinos de Villa Castells, aterrados por una banda de falsos policías
Un barrio de La Plata, sin luz hace casi dos días: comida desperdiciada y vecinos incomunicados
Brutal robo en pleno centro de La Plata y a metros de una comisaría: la empleada terminó en el hospital
Docentes bonaerenses marcharán a Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral
¡Sorpresa en La Plata! Darío Barassi festejó el campeonato de Estudiantes y posó con la medalla
Femicidio de Patricia Aybar en La Plata: condenaron a perpetua al Puma Rodríguez
El Banco Central anunció la modificación de las bandas de flotación del dólar: "evolucionarán al ritmo de la inflación"
VIDEO. Piñas, patadas y sillazos entre alumnos en las inmediaciones del Normal 1
En fotos y videos | Así fue el incesante movimiento de helicópteros en La Plata: cuáles son los motivos
Joaquín Levinton recibió el alta tras sufrir un infarto y confirmó cuándo vuelve a los escenarios
Posibles tres bajas en Estudiantes para la otra final y ¿un festejo en UNO?
Detienen a Nick, el hijo de Rob Reiner y Michele Singer tras el asesinato de la pareja en Los Ángeles
Se movilizan en La Plata familiares de las víctimas por fentanilo adulterado
El extenso y duro comunicado de la AFA contra el Gobierno tras la denuncia en Conmebol
Tras el triunfo en el balotaje, Kast visitará mañana a Milei en Casa Rosada
Giuliana, su cumple de 15 y un festejo viral: "Soy la primera chica trans en La Plata que hizo su fiesta"
VIDEO. Despedida "tumbera" en el Cementerio de La Plata: "cortes" de motos y ruido infernal
La drástica decisión que tomó Homero Pettinato tras su pelea con La Reini: "No se puede volver atrás"
El descargo de Ángel Di María tras los posteos contra Estudiantes y Verón: "Caretas y vendidos"
Araceli González defendió la reforma laboral de Milei: qué pyme tiene
Reforma laboral: el Gobierno intensifica las gestiones pero no convocará a los gobernadores kirchneristas
La continuidad de Zaniratto y la vuelta de Nacho, decisiones clave que debe tomar Gimnasia esta semana
Promociones con precios increíbles para los suscriptores de EL DIA
Argentina ya no es lo que era para las firmas internacionales de supermercados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En esta semana corren las últimas jornadas para que vecinos de nuestra región pueden sumarse a la colecta de juguetes que, por vigésimo año consecutivo, se realiza bajo le lema de “Ni un chico sin Papá Noel”, impulsada por la organización La Plata Solidaria.
Tal como se detalló en ediciones anteriores, en una primera etapa los encargados de promover esa campaña invitaron a comercios, a instituciones y a escuelas para que fueran centro de recepción y así ser parte de esta iniciativa solidaria.
Se ha señalado muchas veces en esta columna que las respuestas positivas frente a las emergencias que enfrentan personas de toda edad –entre ellos, también, los pequeños pacientes del Hospital de Niños, muchos de ellos alejados de sus familias- vienen caracterizando a los vecinos de la Región, siempre dispuestos no sólo a ofrecer aportes sino, fundamentalmente, a donar su tiempo para acompañar a los carecientes.
Corresponde, por cierto, mencionar todas las campañas que distintas entidades de la Región promueven año tras año en las jornadas de Navidad, Año Nuevo y Reyes para colectar alimentos, juguetes, medicamentos, libros, útiles escolares y todo tipo de ayudas en favor de los niños y personas de toda edad que menos tienen.
Se conoce que muchas personas necesitadas reciben a lo largo del año asistencia de distintos tipos y contención por parte de entidades, con la participación de un voluntariado permanente y es seguro que, en estas jornadas, serán los niños con carencias los que podrán merecer una vez más la atención y el cariño de muchas personas.
También es deseable que se reitere el auspicioso hecho de que alguna entidad se ocupe de impedir que las personas sin techo carezcan de compañía en estos festejos, reuniéndolos en una mesa común en la que también estarán los voluntarios.
LE PUEDE INTERESAR
UE-Mercosur: Francia endurece se postura
LE PUEDE INTERESAR
Opinan los lectores
Del mismo modo, las parroquias católicas platenses y los templos de otras religiones reciben donaciones para las personas más vulnerables.
Está claro, también, que abundan en la actualidad demandas sociales de toda índole, que merecen asimismo un tratamiento especial, en situaciones que superan las posibilidades de quienes atraviesan esas carencias y que reclaman soluciones rápidas y efectivas.
Ello no impide, desde luego, requerir apoyo para las campañas solidarias que en estos días se despliegan en favor de tantas personas que sufren necesidades y diversos problemas, entre ellos trastornos en su salud y que no cuentan con recursos propios para satisfacer sus demandas básicas, castigados por la mala fortuna y por la imposibilidad material de superar, al menos en forma rápida, el desamparo en el que se encuentran.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí