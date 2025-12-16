Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enfoque

UE-Mercosur: Francia endurece se postura

UE-Mercosur: Francia endurece se postura

Adrien de Calan

16 de Diciembre de 2025 | 01:49
Edición impresa

La firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur en Brasil quedó en duda después de que Francia reclamara el aplazamiento del voto de los países europeos previsto esta semana en Bruselas. “A estas alturas, las cuentas no salen para proteger a los agricultores franceses. Las exigencias de Francia no se han cumplido”, declaró París.

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió a la Comisión Europea aplazar el examen del acuerdo, que debe ser adoptado entre mañana y el viernes, indicó su entorno. Pero el ejecutivo europeo rechazó la solicitud del presidente francés. “La firma de este acuerdo reviste hoy una importancia crucial, tanto en el plano económico como diplomático y geopolítico”, respondió la Comisión, que mantiene su calendario.

Ese pulso abre una semana que ya se anunciaba agitada en Bruselas, donde los sindicatos agrícolas prometen hasta 10.000 manifestantes el jueves, durante una reunión europea de jefes de Estado y Gobierno. Los agricultores de la UE se oponen a este acuerdo de libre comercio con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

El pacto favorecería las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria, vinos y bebidas espirituosas. A cambio, facilitaría la entrada a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja suramericanas.

La Comisión Europea, por su parte, no ha variado su posición. “Esperamos contar con todas las condiciones para una firma el próximo fin de semana”, afirmó su portavoz, Paula Pinha. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, espera rubricar el tratado el sábado durante la cumbre del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu.

“Es ahora o nunca”, insistió una fuente de la comisión sobre el acuerdo, cuyas negociaciones comenzaron hace más de 25 años. Antes de volar a Brasil, Von der Leyen necesita el aval de los países europeos.

Perspectivas para 2026

“Un fracaso”

El aplazamiento a 2026 pedido por Francia es rechazado por otros países.

“Si no hay un compromiso esta semana, nos arriesgamos a una grave crisis europea. Será un gran fracaso para la Comisión, para Alemania y para España”, advirtió un diplomático europeo en condición de anonimato.

Alemania, España y los países escandinavos, defensores acérrimos de este acuerdo, quieren relanzar sus exportaciones en momentos que la economía europea enfrenta la competencia china y los aranceles estadounidenses.

Es “absolutamente necesario” un acuerdo para esta semana, advirtió el portavoz del gobierno alemán, Stefan Kornelius, a la prensa.

Francia tendrá dificultades para bloquear el pacto, que solo requiere de una mayoría calificada para ser adoptado.

Para complicar la ecuación, antes de la decisión de los 27, se espera otra votación el martes en el Parlamento Europeo.

Los eurodiputados examinan las medidas de “salvaguardia” destinadas a tranquilizar a los agricultores y ganarse el voto de Francia.

Con esas medidas, la UE promete un “seguimiento reforzado” de los productos más sensibles, como carne de vacuno, avicultura, arroz, miel, huevos, ajo, etanol y azúcar, con una intervención en caso de desestabilización del mercado.

Los gobiernos europeos aprobaron esa cláusula de salvaguardia, pero el Parlamento Europeo podría fortalecerla.

Incluso si Von der Leyen firma el tratado el sábado, el partido no habrá terminado: aún deberá ser votado en el Parlamento Europeo a inicios de 2026 para su adopción definitiva.

Fuentes internas prevén una votación ajustada en el Parlamento, donde pesarán las consideraciones nacionales.

Sin distingo de tendencias políticas, “todos los franceses votarán en contra, también la mayoría de los polacos”, anticipó un conocedor de los equilibrios parlamentarios.

También se opondrán la izquierda radical y la extrema derecha, con lo cual “llegamos a 300 opositores” al tratado, sobre un total de 720 eurodiputados, calcula esta fuente.

AFP

 

