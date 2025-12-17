Milagro en Plaza Moreno: sufrió un paro cardíaco, chocó contra "El Pulpito" y se estrelló contra un árbol en La Plata
Milagro en Plaza Moreno: sufrió un paro cardíaco, chocó contra "El Pulpito" y se estrelló contra un árbol en La Plata
La Provincia confirmó la fecha de pago del aguinaldo a estatales y a jubilados del IPS
"Hacen lo que se les canta las pelotas": el fuerte cruce entre Mayans y Bullrich en el Senado
VIDEO.- Motochorros "polirrubro" en La Plata: en un suspiro y a los tiros roban en pollajería, panadería y una YPF
¡Orgullo! Científicos de la UNLP son reconocidos por descifrar una EPoF y donan su premio
Palacios y Carrillo no se quieren perder la final del sábado: qué equipo tiene en mente Domínguez
Se arma el Gimnasia 2026: Martínez adentro, Zaniratto al caer y el gran deseo es Nacho Fernández
Los Salieris del Chiqui: ¿quiénes son los fieles seguidores de Tapia en la AFA?
Las remeras del Pincha, del Lobo y de Boca, no pueden faltar en el arbolito
Grave denuncia en La Plata: prostitución forzada, abusos y amenazas
Otro juicio laboral de $250 millones pone en jaque a una pyme: hay preocupación en el sector
Wos cierra Noches Capitales 2025: cómo y dónde comprar entradas
Acoso laboral y acuerdo millonario en la Justicia: demandaron al marido de Maru Botana, los detalles de la causa
Edificios cerrados y abandonados, un dolor de cabeza para los vecinos
Los $4.000.000 del Cartonazo, para un estudiante: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA
Cayeron "El Caco" y "Cartucho", acusados de robar, golpear y maniatar a una jubilada de 80 años en City Bell
Miércoles caluroso en La Plata: anuncian que la temperatura trepará hasta los 31 grados
Arrancó el paro de los controladores aéreos: días y vuelos que afectará
El Colegio de Médicos bonaerense alertó sobre la “libertad de matrícula”
Punto por punto, la "contrarreforma" de Kicillof para contener a los "Rappi" frente al proyecto de Milei
Internet, ¡un peligro!: más de 20 mil estafas diarias y 30 homicidios en lo que va de 2025
“Secreto en la montaña”: Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe reviven una emblemática historia de amor prohibido
VIDEO. Chicanas y cruce picante: Alfre Montes de Oca y Azzaro tras la final Estudiantes - Racing
Cuando la luz hace crecer los alimentos: innovación de la UNLP que ilumina el futuro frutihortícola en La Plata
Destacada participación de la UNLP en el informe medioambiental de la ONU que abre serios dilemas para la humanidad
Trump ordenó el bloqueo a los buques petroleros de Venezuela
Otro reclamo en la Ciudad por las muertes del fentanilo adulterado
Micros en La Plata: el nuevo año viene con una suba de boleto del 4,5%
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Tres delincuentes a bordo de una motocicleta y armados protagonizaron anoche un violento raid delictivo en la zona de Diagonal 73 entre 2 y 65, en la ciudad de La Plata.
Vestidos con ropas oscuras y con los cascos colocados para evitar ser identificados, los asaltantes cometieron al menos tres robos a mano armada en comercios cercanos.
Fuentes calificadas reportaron que el primer hecho ocurrió en la panadería Lo Del Grillo, donde los ladrones ingresaron exhibiendo un arma de fuego y amenazaron a las dos empleadas que se encontraban atendiendo.
Bajo intimidación, se apoderaron de teléfonos celulares y dinero en efectivo, cuyo monto no fue informado oficialmente.
Tras concretar el asalto, los mismos sujetos se dirigieron a una pollajería ubicada a pocos metros, donde repitieron la modalidad delictiva, completando así un raid que generó preocupación entre comerciantes y vecinos de la zona.
Ambos episodios quedaron registrados por cámaras de vigilancia, material que ya se encuentra en poder de los investigadores.
LE PUEDE INTERESAR
Cayeron "El Caco" y "Cartucho", acusados de robar, golpear y maniatar a una jubilada de 80 años en City Bell
Según trascendió, en los dos locales sustrajeron las respectivas recaudaciones pero además en la panadería efectuaron dos disparos. Si bien no hubo que lamentar heridos, las empleadas "terminaron llorando" por el miedo infundido y porque el saldo pudo haber sido mucho peor.
Por su parte, vecinos afirmaron que en los grupos de WhatsApp fueron alertando de estos hechos casi en simultaneo a punto tal que detectaron la presencia de los delincuentes en el barrio. "Íbamos comentando que se movían por acá o por allá", sostuvieron.
Por otro lado, no descartaron que la seguidilla de robos se haya concretado en un marco de "zona liberada", ya que los asaltos ocurrieron en el horario de cierre de la mayoría de los comercios de ese sector de la Ciudad.
Se supo que en las andanzas por Diagonal 73 los motochorros llegaron hasta la intersección de la calle 120. Allí se dieron cita en una estación de servicio YPF en donde también hicieron de las suyas. En este caso, sorprendieron a los empleados y exhibiendo armas para alzarse con dinero de las cajas y con las mochilas del personal. A su vez, trataron de llevarse una moto pero no lograron el cometido.
Tras esta ráfaga de robos, en el barrio advirtieron que últimamente la inseguridad se recalentó en la denominada "zona roja" y sus alrededores, y que los comerciantes perciben que se encuentran bajo el acecho de los delincuentes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí