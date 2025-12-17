VIDEO.- Motochorros "polirrubro" en La Plata: en un suspiro y a los tiros roban en pollajería, panadería y una YPF

Tres delincuentes a bordo de una motocicleta y armados protagonizaron anoche un violento raid delictivo en la zona de Diagonal 73 entre 2 y 65, en la ciudad de La Plata.

Vestidos con ropas oscuras y con los cascos colocados para evitar ser identificados, los asaltantes cometieron al menos tres robos a mano armada en comercios cercanos.

Fuentes calificadas reportaron que el primer hecho ocurrió en la panadería Lo Del Grillo, donde los ladrones ingresaron exhibiendo un arma de fuego y amenazaron a las dos empleadas que se encontraban atendiendo.

Bajo intimidación, se apoderaron de teléfonos celulares y dinero en efectivo, cuyo monto no fue informado oficialmente.

Tras concretar el asalto, los mismos sujetos se dirigieron a una pollajería ubicada a pocos metros, donde repitieron la modalidad delictiva, completando así un raid que generó preocupación entre comerciantes y vecinos de la zona.

Ambos episodios quedaron registrados por cámaras de vigilancia, material que ya se encuentra en poder de los investigadores.

Según trascendió, en los dos locales sustrajeron las respectivas recaudaciones pero además en la panadería efectuaron dos disparos. Si bien no hubo que lamentar heridos, las empleadas "terminaron llorando" por el miedo infundido y porque el saldo pudo haber sido mucho peor.

Por su parte, vecinos afirmaron que en los grupos de WhatsApp fueron alertando de estos hechos casi en simultaneo a punto tal que detectaron la presencia de los delincuentes en el barrio. "Íbamos comentando que se movían por acá o por allá", sostuvieron.

Por otro lado, no descartaron que la seguidilla de robos se haya concretado en un marco de "zona liberada", ya que los asaltos ocurrieron en el horario de cierre de la mayoría de los comercios de ese sector de la Ciudad.

Se supo que en las andanzas por Diagonal 73 los motochorros llegaron hasta la intersección de la calle 120. Allí se dieron cita en una estación de servicio YPF en donde también hicieron de las suyas. En este caso, sorprendieron a los empleados y exhibiendo armas para alzarse con dinero de las cajas y con las mochilas del personal. A su vez, trataron de llevarse una moto pero no lograron el cometido.

Tras esta ráfaga de robos, en el barrio advirtieron que últimamente la inseguridad se recalentó en la denominada "zona roja" y sus alrededores, y que los comerciantes perciben que se encuentran bajo el acecho de los delincuentes.