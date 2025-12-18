Detuvieron a un joven por un violento intento de robo armado en una vivienda de City Bell

Un joven de 22 años fue detenido en las últimas horas en el marco de una investigación por un violento intento de robo armado en una casa de City Bell, ocurrido a fines de noviembre, donde dos personas resultaron heridas durante un forcejeo con los delincuentes.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la DDI La Plata, en el marco de una causa caratulada como robo agravado por el uso de arma, lesiones y robo en finca con moradores, con intervención del Ministerio Público Fiscal.

Según se desprende de la investigación que accedió en exclusiva EL DIA, el hecho ocurrió cuando una pareja se encontraba en su vivienda ubicada en la zona de calles 478 bis y 23. En ese contexto, dos hombres ingresaron por un ventanal, uno de ellos armado, y exigieron la entrega de dinero. Durante el asalto, uno de los moradores se enfrentó con uno de los atacantes y recibió un disparo en el muslo derecho, tras lo cual los delincuentes escaparon sin lograr sustraer pertenencias.

A partir de ese episodio, la fiscalía ordenó una serie de tareas investigativas que incluyeron el análisis de cámaras públicas y privadas, además de la recepción de testimonios. Estas diligencias permitieron identificar a uno de los presuntos autores, cuyo apodo surgió de las declaraciones recolectadas.

El avance de la causa se consolidó con el aporte de pericias realizadas por la Policía Científica, que lograron levantar una huella dactilar en el lugar del hecho, la cual coincidió con la del sospechoso. Con esas pruebas, se solicitó una orden de registro y detención, avalada por el Juzgado de Garantías interviniente.

El operativo se concretó en un domicilio de City Bell, donde el acusado intentó huir al advertir la presencia policial, aunque fue reducido tras caer en un zanjón y sufrir un corte leve en uno de sus brazos. Durante la requisa del inmueble, los efectivos secuestraron una prenda de vestir presuntamente utilizada durante el hecho y un teléfono celular.

Tras el procedimiento, la fiscalía avaló lo actuado y dispuso el traslado del detenido a sede judicial para ser indagado en la primera audiencia. Además, se constató que el imputado registra antecedentes penales por robos agravados, correspondientes a causas tramitadas en años anteriores en el Departamento Judicial La Plata.