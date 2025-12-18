Detuvieron a un joven por un violento intento de robo armado en una vivienda de City Bell

Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
Escándalo: el oficialismo designó a 3 auditores sin el apoyo de aliados y el PRO prometió ir a la Justicia
Fatal descompensación al volante: quién era el hombre que murió en Plaza Moreno
¡Atentos Pinchas! Las tres alternativas para llegar al estadio de San Nicolás en auto
El Papa León XIV hará beato al empresario argentino Enrique Shaw: ¿qué milagro se le adjudica?
VIDEO. El drama de la zona roja de La Plata: “Falta decisión política”, reclaman los vecinos
Refuerzos, semillero y armado del plantel: Gimnasia y el proyecto 2026 de Zaniratto, que ya está en marcha
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
¿Mesa adentro o mesa afuera? cómo estará la Nochebuena y Navidad en La Plata
Las remeras del Pincha, del Lobo y de Boca, no pueden faltar en el arbolito
¡Hay clásico italiano! Wanda Nara del Inter y ahora La China del Milan
Gran Hermano Generación Dorada: histórica actriz estaría a un paso de entrar a la casa
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Además de aguinaldo, se confirmó cuándo cobran los haberes los jubilados de IPS
Operación Barbarroja: el peor error de Hitler en la Segunda Guerra Mundial
Asesinaron a sangre fría a un futbolista en Ecuador, el cual enfrentó varias veces a Estudiantes
Alertan por obras ilegales en un humedal protegido de Ignacio Correas: denuncian violación de una orden judicial
Impulsan un jury para el juez de la VTV y las multas de tránsito
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos en un supermercado de La Plata
Radiografía de la inflación en La Plata: en dos años, el micro dio un salto del 982%
Se conoció la primera imagen: Loly Antoniale regresó al país a un año y medio de su misteriosa desaparición de las redes sociales
En La Plata, el 2026 arranca con ajustes de alquileres: en enero, aumento de entre el 4% y 13%
Con apoyo peronista, de la izquierda y piqueteros, la CGT protesta en la calle
Jueces de la Provincia reclaman diálogo para la reforma del Código Penal
Con máxima de 34º y jornada ventosa: así estará el tiempo este jueves en La Plata
Los números de la suerte del jueves 18 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Detuvieron a un joven por un violento intento de robo armado en una vivienda de City Bell
Motochorros impunes: dueños de la calle y del terror en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un joven de 22 años fue detenido en las últimas horas en el marco de una investigación por un violento intento de robo armado en una casa de City Bell, ocurrido a fines de noviembre, donde dos personas resultaron heridas durante un forcejeo con los delincuentes.
El procedimiento fue llevado adelante por personal de la DDI La Plata, en el marco de una causa caratulada como robo agravado por el uso de arma, lesiones y robo en finca con moradores, con intervención del Ministerio Público Fiscal.
Según se desprende de la investigación que accedió en exclusiva EL DIA, el hecho ocurrió cuando una pareja se encontraba en su vivienda ubicada en la zona de calles 478 bis y 23. En ese contexto, dos hombres ingresaron por un ventanal, uno de ellos armado, y exigieron la entrega de dinero. Durante el asalto, uno de los moradores se enfrentó con uno de los atacantes y recibió un disparo en el muslo derecho, tras lo cual los delincuentes escaparon sin lograr sustraer pertenencias.
A partir de ese episodio, la fiscalía ordenó una serie de tareas investigativas que incluyeron el análisis de cámaras públicas y privadas, además de la recepción de testimonios. Estas diligencias permitieron identificar a uno de los presuntos autores, cuyo apodo surgió de las declaraciones recolectadas.
El avance de la causa se consolidó con el aporte de pericias realizadas por la Policía Científica, que lograron levantar una huella dactilar en el lugar del hecho, la cual coincidió con la del sospechoso. Con esas pruebas, se solicitó una orden de registro y detención, avalada por el Juzgado de Garantías interviniente.
El operativo se concretó en un domicilio de City Bell, donde el acusado intentó huir al advertir la presencia policial, aunque fue reducido tras caer en un zanjón y sufrir un corte leve en uno de sus brazos. Durante la requisa del inmueble, los efectivos secuestraron una prenda de vestir presuntamente utilizada durante el hecho y un teléfono celular.
Tras el procedimiento, la fiscalía avaló lo actuado y dispuso el traslado del detenido a sede judicial para ser indagado en la primera audiencia. Además, se constató que el imputado registra antecedentes penales por robos agravados, correspondientes a causas tramitadas en años anteriores en el Departamento Judicial La Plata.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí